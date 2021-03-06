Вселенська батьківська субота 6 березня: традиції поминального дня

Сьогодні перша поминальна субота: дізнайтеся про головні традиції дня і що не можна робити

Сьогодні, 6 березня, настав перший поминальний день у православному церковному році – Вселенская м'ясопусна поминальна субота. Вона відзначається напередодні Масляної і кожен рік припадає на різні дати. Якіх традицій дотримуються в батьківську суботу, дізнайтеся в нашій статті.

Вселенська батьківська м'ясопусна субота: історія і значення дня

У православному календарі є декілька батьківських днів у році, в які відбувається особливе поминання покійних родичів. Перший з таких днів у 2021 році припадає на 6 березня, за вісім днів до початку Великого посту.

Чому поминальна субота називається батьківською? Церква пояснює це тим, що за законами життя батьки, як правило, вперед своїх дітей залишають цей світ. І борг дітей – молитися насамперед за своїх батьків і прабатьків, які дарували життя, а вже потім поминати і читати молитви за інших людей.

Поминання померлих християн встановлено в цю суботу, тому що вона передує Тижню про Страшний Суд (м'ясопусний Тиждень). Під час Масляної ще можна їсти яйця і молочні продукти, але вже заборонено м'ясо. Звідси і назва поминального дня – м'ясопусна субота.

За канонами православної церкви, поминання покійних в цю суботу приносить велику користь і допомогу померлим родичам, а також служить виразом повноти церковного життя. Порятунок душі можливий лише в співтоваристві віруючих, членами якого є всі, хто живе і померли у вірі.

Вселенська батьківська м'ясопусна субота: традиції дня

Вважається, що в батьківську суботу відбувається спілкування з померлими через молитву і поминання. У м'ясопусну суботу в храмах відбуваються панахиди поминання перед спогадом Другого пришестя Ісуса Христа, яке зберігається ще з перших століть християнства. Цього дня, що передує Страшному суду, християни моляться Господу, щоб Він явив всім покійним Свою милість у день безсторонньої відплати.

Батьківська поминальна субота Фото: Depositphotos

Віруючі пишуть записки за упокій з іменами покійних родичів і віддають їх священикам перед службою. Також у храм прийнято приносити продукти для поминання родичів і ставити їх на спеціальний стіл перед розп'яттям – канун.

Після церковної служби люди відвідують могили рідних на цвинтарі, роздають цукерки і печиво бідним для поминання покійних родичів.

За давніми традиціями у м'ясопусну батьківську суботу печуть млинці, якими поминають родичів. Перший млинець кладуть на поличку з іконами або на підвіконня.

Після кладовища сім'я збирається вдома за поминальним обідом, головною стравою на якому є кутя. Також готують пироги, вареники, яєчню і улюблені частування померлих родичів. Для них ставиться тарілка з їжею, наливається склянка води, яка потім стоїть усю ніч.

Що не можна робити в поминальну батьківську суботу

Цього дня не можна їсти м'ясні продукти.

Також не можна нести м'ясо і м'ясні продукти в храм.

У поминальний день не прийнято працювати, в тому числі по дому.

Особлива заборона накладається на прання – щоб очі небіжчикам не замилювати.

Під забороною лайка, сварки, злі думки.

Не можна відмовляти у допомозі нужденним.

Цього дня не слід садити рослини, бо вони погано ростимуть і не дадуть плодів.

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