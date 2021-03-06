6 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити
Дізнайтеся про найважливіші події 6 березня в історії
Яке сьогодні свято, 6 березня? Міжнародний день зубного лікаря, Всесвітній день боротьби з глаукомою. Вселенська батьківська поминальна субота – у православному календарі. Тимофій Весновій – у народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Георгій, Григорій, Данило, Захар, Іван, Костянтин, Ольга, Павло, Тимофій.
Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 6 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 6 березня.
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- Міжнародний день зубного лікаря (International Dentist Day) або День дантиста (Dentist's Day) – професійне свято лікарів-стоматологів, яке щорічно відзначається 6 березня на честь винаходу американцем Джоном Грінвудом стоматологічного бору в 1790 році.
- Всесвітній день боротьби з глаукомою проводитися з 2008 року за ініціативою Всесвітньої асоціації товариств глаукоми (WGA) та Всесвітньої асоціації пацієнтів з глаукомою (WGPA) з метою профілактики, ранньої діагностики та боротьби з цим небезпечним захворюванням очей.
- День Незалежності святкує Гана.
- День Магеллана відзначає Гуам.
- День друку святкується в Монголії.
6 березня в православній церкві проводиться Вселенська батьківська поминальна субота, вшановується пам'ять усіх від віку спочилих православних християн – отців, братів і сестер наших. Також відзначається пам'ять п реподобного Тимофія, що в Символах, святителя Євстафія, архієпископа Антіохійського, святителя Георгія, єпископа Амастридського. Проводиться святкування Козельщанської ікони Божої Матері.
У народі 6 березня шанувався Тимофій Весновій. Люди вірили, що цей святий мав дар зцілення і виганяв злих духів. Зазвичай у цей період вже дули теплі вітри і відчувався швидкий прихід весни. Вважалося, що в день Весновія починається рух соків у кленах і березах.
Прикмети на 6 березня
- дожити до Весновія, а там зима не страшна;
- Тимофій Весновій – тепло біля дверей;
- на Весновія як ні гнівайся метелиця, все одно весною віє.
- якщо день Тимофія погожий – такою буде вся весна;
- 1521 – Фернан Магеллан під час кругосвітньої подорожі відкрив острів Гуам.
- 1853 – у Венеції пройшла прем'єра опери Джузеппе Верді "Травіата".
- 1869 – Дмитро Менделєєв представив Російському хімічному суспільству свою періодичну систему хімічних елементів.
- 1918 – Українська Центральна Рада проголосила адміністративну реформу України.
- 1919 – прийнята перша конституція Української РСР.
- 1925 – в СРСР вийшов перший номер газети "Піонерська правда".
- 1970 – В Англії вийшов останній сингл групи "Бітлз" Let It Be.
- 1475 – Мікеланджело Буонарроті, італійський скульптор, живописець, архітектор і поет епохи Відродження.
- 1619 – Савиньен Сірано де Бержерак, французький прозаїк, сатирик і драматург.
- 1934 – Михайло Жванецький, російський письменник-сатирик.
- 1937 – Валентина Терешкова, перша в світі жінка-космонавт.
- 1946 – Девід Гілмор, британський композитор, гітарист, співак, учасник групи Pink Floyd.
- 1946 – Володимир Талашко, радянський і український актор театру і кіно.
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