Вселенская родительская суббота 6 марта: традиции поминального дня

Сегодня первая поминальная суббота: узнайте главные традиции дня и что нельзя делать

Сегодня, 6 марта, наступил первый поминальный день в православном церковном году –Вселенская мясопустная родительская суббота. Она отмечается в канун Масленицы и каждый год приходится на разные даты. Какие традиции соблюдаются в родительскую субботу, узнайте в нашей статье.

Вселенская родительская мясопустная суббота: история и значение дня

В православном календаре есть несколько родительских дней в году, в которые происходит особое поминовение усопших родственников. Первый из таких дней в 2021 году приходится на 6 марта, за восемь дней до начала Великого поста.

Почему поминальная суббота называется родительской? Церковь объясняет это тем, что по законам жизни родители, как правило, вперед своих детей покидают этот мир. И долг детей – молиться в первую очередь за своих родителей и прародителей, которые даровали жизнь, а уже затем поминать и читать молитвы за других людей.

Поминовение умерших христиан установлено в эту субботу, потому что она предшествует Неделе о Страшном Суде (мясопустной Неделе). Во время Масленицы еще можно есть яйца и молочные продукты, но уже запрещено мясо. Отсюда и название поминального дня – мясопустная суббота.

По канонам православной церкви, поминовение усопших в эту субботу приносит великую пользу и помощь умершим родственникам, а также служит выражением полноты церковной жизни. Спасение души возможно лишь в сообществе верующих, членами которого являются все живущие и умершие в вере.

Вселенская родительская мясопустная суббота: традиции дня

Считается, что в родительскую субботу происходит общение с умершими через молитву и поминовение. В Мясопустную субботу в храмах совершаются панихиды поминовение перед воспоминанием Второго пришествия Иисуса Христа, которое хранится еще с первых веков христианства. В этот день, как бы предшествующий Страшному суду, христиане молятся Господу, чтобы Он явил всем усопшим Свою милость в день нелицеприятного воздаяния.

Родительская поминальная суббота Фото: Depositphotos

Верующие пишут записки за упокой с именами усопших родственников и отдают их священникам перед службой. Также в храм принято приносить продукты для поминания родственников и ставить их на специальный стол перед распятием – канун.

После церковной службы люди посещают могилки родных на кладбище, раздают конфеты и печенье бедным для поминания усопших родственников.

По давним традициям в мясопустную родительскую субботу пекут блины, которыми поминают родственников. Первый блин кладут на полочку с иконами или на подоконник.

После кладбища семья собирается дома за поминальным обедом, главным блюдом на котором является кутья. Также готовятся пироги, вареники, яичница и любимые угощения умерших родственников. Для них ставится тарелка с едой, наливается стакан воды, который затем стоит всю ночь.

Что нельзя делать в поминальную родительскую субботу

В этот день нельзя есть мясные продукты.

Также нельзя нести мясо и мясные продукты в храм.

В поминальный день не принято работать, в том числе по дому.

Особенный запрет налагается на стирку – чтобы глаза покойникам не замыливать.

Под запретом ругань, ссоры, злые мысли.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

В этот день не следует сажать растения, потому что они будут плохо расти и не дадут плодов.

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