З Вербною неділею: яскраві картинки, листівки та фото в свято

Привітайте рідних і близьких людей зі святим святом і адресуйте їм гарні картинки з Вербною неділею

Сьогодні, 25 квітня, настала Вербна неділя . Це найсвітліше християнське свято, головним атрибутом якого є букети з м'якими і пухнастими "котиками". За традицією потрібно поплескати одне одного гілками верби з побажаннями сил і здоров'я. А ще Вербну неділю важливо провести в колі сім'ї, в приємній і спокійній атмосфері, оскільки свято припадає на Великий піст перед Великоднем.

Life Сьогодні зібрали для вас ефектні картинки, яскраві листівки і привітання з Вербною неділею. Не забудьте привітати всіх дорогих вам людей. А ще обов'язково піднімайте настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

Привітання і картинки з Вербною неділею

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З Вербною неділею! Нехай гілочка верби стане символом щирої віри. Як вона прагне вгору, до сонця, нехай так само твоє життя прагне до доброти, успіхів і зльоту.

Вербна неділя: ефектні картинки Фото: Pinterest

Короткі привітання з Вербною неділею

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Ветка вербы – словно символ весны,

Счастья, здоровья, жизни, любви.

Пусть в этот праздник подарит она

Веру, которая всем нам нужна!

Вербна неділя: ефектні картинки Фото: Pinterest

З Вербною неділею: найкращі побажання

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Вітаю з Вербною неділею і щиро бажаю залишити позаду печаль душі і всі образи серця, звернути увагу вгору, зловити ковток доброї надії і наповнити себе натхненням, впевненістю, щастям і радістю.

Вербна неділя: ефектні картинки Фото: Pinterest

Радісні вітання зі світлим святом верби

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Вербы веточка пусть в доме

Вас от всяких бед хранит,

А всех близких и знакомых

Пусть Господь благословит!



Пусть весь год оберегает

Чудо-веточка ваш дом,

Пусть молитва помогает

Сохранять блаженство в нем!

Вербна неділя Фото: Pixabay

Вербна неділя: привітання зі святом

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Нехай у Вербну неділю душа стане світлою і щирою, нехай серце відкриється для нових добрих справ і звершень, нехай гілочки верби проженуть з дому всі недуги, нехай з Божим благословенням життя стане благодатним і щасливим.

Вербна неділя Фото: Pixabay

Добрі побажання у Вербну неділю

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Воскресенье Вербное

Счастье пусть несет,

Радостным и хлебным

Сделает весь год!

Пусть откроет дверцу

Для любви, что свыше.

Если веришь сердцем –

То Господь услышит!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.

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