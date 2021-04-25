З Вербною неділею: яскраві картинки, листівки та фото в свято
Привітайте рідних і близьких людей зі святим святом і адресуйте їм гарні картинки з Вербною неділею
Сьогодні, 25 квітня, настала Вербна неділя . Це найсвітліше християнське свято, головним атрибутом якого є букети з м'якими і пухнастими "котиками". За традицією потрібно поплескати одне одного гілками верби з побажаннями сил і здоров'я. А ще Вербну неділю важливо провести в колі сім'ї, в приємній і спокійній атмосфері, оскільки свято припадає на Великий піст перед Великоднем.
Life Сьогодні зібрали для вас ефектні картинки, яскраві листівки і привітання з Вербною неділею. Не забудьте привітати всіх дорогих вам людей. А ще обов'язково піднімайте настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.
Привітання і картинки з Вербною неділею
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З Вербною неділею! Нехай гілочка верби стане символом щирої віри. Як вона прагне вгору, до сонця, нехай так само твоє життя прагне до доброти, успіхів і зльоту.
Короткі привітання з Вербною неділею
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Ветка вербы – словно символ весны,
Счастья, здоровья, жизни, любви.
Пусть в этот праздник подарит она
Веру, которая всем нам нужна!
З Вербною неділею: найкращі побажання
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Вітаю з Вербною неділею і щиро бажаю залишити позаду печаль душі і всі образи серця, звернути увагу вгору, зловити ковток доброї надії і наповнити себе натхненням, впевненістю, щастям і радістю.
Радісні вітання зі світлим святом верби
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Вербы веточка пусть в доме
Вас от всяких бед хранит,
А всех близких и знакомых
Пусть Господь благословит!
Пусть весь год оберегает
Чудо-веточка ваш дом,
Пусть молитва помогает
Сохранять блаженство в нем!
Вербна неділя: привітання зі святом
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Нехай у Вербну неділю душа стане світлою і щирою, нехай серце відкриється для нових добрих справ і звершень, нехай гілочки верби проженуть з дому всі недуги, нехай з Божим благословенням життя стане благодатним і щасливим.
Добрі побажання у Вербну неділю
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Воскресенье Вербное
Счастье пусть несет,
Радостным и хлебным
Сделает весь год!
Пусть откроет дверцу
Для любви, что свыше.
Если веришь сердцем –
То Господь услышит!
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.
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