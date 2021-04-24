Вербна неділя-2021: що у жодному разі не можна робити

Церковне свято має свої обмеження і заборони

Вербну неділю-2021 українці відзначають за тиждень до Великодня, 25 квітня. Це свято вважається одним з найбільших і шанованих у році. За словами священиків, Вербну неділю дуже важливо присвятити духовному розвитку і підготуватися до суворого Страсного тижня, а також світлого свята Великодня-2021.

Life Сьогодні пишуть, що можна, а чого не можна робити у Вербну неділю-2021 року, а також про головні прикмети, категоричні заборони, звичаї та традиції цього великого свята.

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Вербна неділя: цікаві традиції свята

З давніх часів освяченої гілочкою верби було прийнято акуратно шмагати дітей і хворих. При цьому потрібно промовляти: "Не я б'ю – верба б'є, за тиждень – Великдень, уже недалечко червоне яєчко!". Вважається, що це надає здоров'я. Після свята вербу не викидали, а зберігали вдома протягом року. Віруючі впевнені, що вона охороняє житло від різних негараздів, хвороби і печалі.

Після свята вербу не викидали, а зберігали вдома цілий рік Фото: Depositphotos

Чому саме верба? Слов'яни вибрали для себе символічне дерево вербу, пагони якої розпускаються одними з перших і починають цвісти і зеленіти до цього дня. Таким чином, у слов'ян свято Входу Господнього в Єрусалим отримало назву Вербна неділя. А ось католики Вербну неділю називають Пальмовою.

Прикмети на Вербну неділю-2021

В цей день, як говорили наші предки, можна посадити кімнатну рослину: вонf ніби має принести гроші тому, хто її посадив.

Якщо освячена верба проросте на городі – дівчина вийде заміж, а хлопець одружиться.

Крім того, вперше навесні виганяти худобу на пасовище варто саме освяченою вербою, "щоб нечисть не чіплялася до тварин".

Вербну неділю дуже важливо присвятити духовному розвитку Фото: Depositphotos

Прикмети про погоду

Якщо в цей день дме вітер – літо буде холодним.

У Вербну неділю вдарив мороз – рік принесе багато пшениці.

Якщо у Вербну неділю тепло і сухо – влітку буде великий врожай фруктів.

Що не можна робити в Вербну неділю-2021

Під забороною фізична і брудна праця.

Також цього дня не можна прибирати, шити, готувати.

На свято не можна сваритися.

Не можна відмовляти в проханнях.

Триває Великий піст, не можна їсти продукти тваринного походження (крім риби).

Эмоційна підтримка важлива для кожної людини Фото: Depositphotos

Також варто відмовитися від активних розваг, походу до розважальних закладів і вживання алкоголю. Дозволяється лише випити трохи вина.

Не варто забувати, що головне в цей день (втім, як і в будь-який інший) – дарувати світові світло і добро, не витрачати сили на негатив, черпати натхнення у собі самому і в навколишньому, уникати злих думок і вчинків.

Нагадаємо, після Вербної неділі-2021 починається Страсний тиждень, який триватиме до Великодня. Називається він так через те, що весь тиждень віруючі згадують шлях страждань і смерті Спасителя до воскресіння Христового.

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у квітні 2021 року в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

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