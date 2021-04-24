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Вербна неділя-2021: що у жодному разі не можна робити

Сьогодні, 18:27

Церковне свято має свої обмеження і заборони

Вербну неділю-2021 українці відзначають за тиждень до Великодня, 25 квітня. Це свято вважається одним з найбільших і шанованих у році. За словами священиків, Вербну неділю дуже важливо присвятити духовному розвитку і підготуватися до суворого Страсного тижня, а також світлого свята Великодня-2021.

Life Сьогодні пишуть, що можна, а чого не можна робити у Вербну неділю-2021 року, а також про головні прикмети, категоричні заборони, звичаї та традиції цього великого свята.

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Вербна неділя: цікаві традиції свята

З давніх часів освяченої гілочкою верби було прийнято акуратно шмагати дітей і хворих. При цьому потрібно промовляти: "Не я б'ю – верба б'є, за тиждень – Великдень, уже недалечко червоне яєчко!". Вважається, що це надає здоров'я. Після свята вербу не викидали, а зберігали вдома протягом року. Віруючі впевнені, що вона охороняє житло від різних негараздів, хвороби і печалі.

Після свята вербу не викидали, а зберігали вдома цілий рік
Після свята вербу не викидали, а зберігали вдома цілий рік
Фото: Depositphotos

Чому саме верба? Слов'яни вибрали для себе символічне дерево вербу, пагони якої розпускаються одними з перших і починають цвісти і зеленіти до цього дня. Таким чином, у слов'ян свято Входу Господнього в Єрусалим отримало назву Вербна неділя. А ось католики Вербну неділю називають Пальмовою.

Прикмети на Вербну неділю-2021

  • В цей день, як говорили наші предки, можна посадити кімнатну рослину: вонf ніби має принести гроші тому, хто її посадив.
  • Якщо освячена верба проросте на городі – дівчина вийде заміж, а хлопець одружиться.
  • Крім того, вперше навесні виганяти худобу на пасовище варто саме освяченою вербою, "щоб нечисть не чіплялася до тварин".

Вербну неділю дуже важливо присвятити духовному розвитку
Вербну неділю дуже важливо присвятити духовному розвитку
Фото: Depositphotos

Прикмети про погоду

  • Якщо в цей день дме вітер – літо буде холодним.
  • У Вербну неділю вдарив мороз – рік принесе багато пшениці.
  • Якщо у Вербну неділю тепло і сухо – влітку буде великий врожай фруктів.

Що не можна робити в Вербну неділю-2021

  • Під забороною фізична і брудна праця.
  • Також цього дня не можна прибирати, шити, готувати.
  • На свято не можна сваритися.
  • Не можна відмовляти в проханнях.
  • Триває Великий піст, не можна їсти продукти тваринного походження (крім риби).

Эмоційна підтримка важлива для кожної людини
Эмоційна підтримка важлива для кожної людини
Фото: Depositphotos

  • Також варто відмовитися від активних розваг, походу до розважальних закладів і вживання алкоголю. Дозволяється лише випити трохи вина.

Не варто забувати, що головне в цей день (втім, як і в будь-який інший) – дарувати світові світло і добро, не витрачати сили на негатив, черпати натхнення у собі самому і в навколишньому, уникати злих думок і вчинків.

Нагадаємо, після Вербної неділі-2021 починається Страсний тиждень, який триватиме до Великодня. Називається він так через те, що весь тиждень віруючі згадують шлях страждань і смерті Спасителя до воскресіння Христового.

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у квітні 2021 року в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

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Джерело: Сьогодні
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