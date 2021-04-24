З прийдешньою Вербною неділею: вітальні листівки та яскраві картинки
Вітаємо з прийдешньою Вербною неділею-2021: відправляйте красиві картинки і добрі вірші
Уже завтра настане Вербна неділя – радісне свято весни, квітів і передчуття швидкого настання Великодня. Life Сьогодні від щирого серця вітають вас із прийдешньою Вербною неділею і дарують ефектні листівки, яскраві картинки, душевні вірші і смс, які ви можете адресувати своїм рідним і близьким людям.
Також не забувайте піднімати їм настрій. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.
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З прийдешньою Вербною неділею: красиві вірші
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С наступающим поздравлю
Тебя Вербным Воскресеньем,
Небеса пускай даруют
Божие благословение.
С освященною вербой
Радость пусть придет в твой дом,
Ангел пусть тебя укроет
От беды своим крылом.
Доброта, надежда, вера
Пусть с вербою расцветают,
Бесконечною любовью
Твое сердце наполняют.
З прийдешньою Вербною неділею-2021: добрі побажання
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С наступающим святым
Вербным Воскресением,
Жизнь пусть будет чередой
Радостных мгновений.
От души желаю вам
Счастья и удачи,
Помогает пусть Господь
Все решать задачи.
Веточка вербы в ваш дом
Принесет здоровье,
Выбьет хвори и проблемы,
Горе и злословье.
З Вербною неділею прийдешньою: вітання у віршах
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Скоро праздник добрый, светлый,
Вербное Воскресение.
С наступающим примите
Мои нынче поздравления.
Пусть в душе не будет боли
И во всем вам пусть везет,
Благодать пусть непременно
Верба в дом ваш принесет.
Коротке привітання з прийдешньою Вербною неділею
***
Уже спешит, уже идет
К нам воскресенье Вербное,
С собой оно пусть принесет
Любовь и вдохновение!
Настає Вербна неділя: радісні вітання зі святом
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Вам желаю я здоровья,
Мира в доме и тепла.
Радость чтоб не покидала,
В сердце каждого жила.
Пусть дарует праздник силы,
Вдохновение и покой.
С воскресением вас Вербным,
Пусть любовь течет рекой!
Раніше ми публікували календар церковних свят і постів в квітні 2021 року в Україні .
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