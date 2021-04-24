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З прийдешньою Вербною неділею: вітальні листівки та яскраві картинки

Сьогодні, 14:38

Вітаємо з прийдешньою Вербною неділею-2021: відправляйте красиві картинки і добрі вірші

Уже завтра настане Вербна неділя – радісне свято весни, квітів і передчуття швидкого настання Великодня. Life Сьогодні від щирого серця вітають вас із прийдешньою Вербною неділею і дарують ефектні листівки, яскраві картинки, душевні вірші і смс, які ви можете адресувати своїм рідним і близьким людям.

Також не забувайте піднімати їм настрій. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

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З прийдешньою Вербною неділею: красиві вірші

***

С наступающим поздравлю
Тебя Вербным Воскресеньем,
Небеса пускай даруют
Божие благословение.

С освященною вербой
Радость пусть придет в твой дом,
Ангел пусть тебя укроет
От беды своим крылом.

Доброта, надежда, вера
Пусть с вербою расцветают,
Бесконечною любовью
Твое сердце наполняют.

З прийдешньою Вербною неділею
З прийдешньою Вербною неділею
Фото: Pinterest

З прийдешньою Вербною неділею-2021: добрі побажання

***

С наступающим святым
Вербным Воскресением,
Жизнь пусть будет чередой
Радостных мгновений.

От души желаю вам
Счастья и удачи,
Помогает пусть Господь
Все решать задачи.

Веточка вербы в ваш дом
Принесет здоровье,
Выбьет хвори и проблемы,
Горе и злословье.

З прийдешньою Вербною неділею
З прийдешньою Вербною неділею
Фото: Pinterest

З Вербною неділею прийдешньою: вітання у віршах

***

Скоро праздник добрый, светлый,
Вербное Воскресение.
С наступающим примите
Мои нынче поздравления.

Пусть в душе не будет боли
И во всем вам пусть везет,
Благодать пусть непременно
Верба в дом ваш принесет.

З прийдешньою Вербною неділею
З прийдешньою Вербною неділею
Фото: Pinterest

Коротке привітання з прийдешньою Вербною неділею

***

Уже спешит, уже идет
К нам воскресенье Вербное,
С собой оно пусть принесет
Любовь и вдохновение!

З прийдешньою Вербною неділею
З прийдешньою Вербною неділею
Фото: Pinterest

Настає Вербна неділя: радісні вітання зі святом

***

Вам желаю я здоровья,
Мира в доме и тепла.
Радость чтоб не покидала,
В сердце каждого жила.

Пусть дарует праздник силы,
Вдохновение и покой.
С воскресением вас Вербным,
Пусть любовь течет рекой!

З прийдешньою Вербною неділею
З прийдешньою Вербною неділею
Фото: Pinterest

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів в квітні 2021 року в Україні .

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

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