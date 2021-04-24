З прийдешньою Вербною неділею: вітальні листівки та яскраві картинки

Вітаємо з прийдешньою Вербною неділею-2021: відправляйте красиві картинки і добрі вірші

Уже завтра настане Вербна неділя – радісне свято весни, квітів і передчуття швидкого настання Великодня. Life Сьогодні від щирого серця вітають вас із прийдешньою Вербною неділею і дарують ефектні листівки, яскраві картинки, душевні вірші і смс, які ви можете адресувати своїм рідним і близьким людям.

Також не забувайте піднімати їм настрій. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

З прийдешньою Вербною неділею: красиві вірші

***

С наступающим поздравлю

Тебя Вербным Воскресеньем,

Небеса пускай даруют

Божие благословение.



С освященною вербой

Радость пусть придет в твой дом,

Ангел пусть тебя укроет

От беды своим крылом.



Доброта, надежда, вера

Пусть с вербою расцветают,

Бесконечною любовью

Твое сердце наполняют.

З прийдешньою Вербною неділею Фото: Pinterest

З прийдешньою Вербною неділею-2021: добрі побажання

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С наступающим святым

Вербным Воскресением,

Жизнь пусть будет чередой

Радостных мгновений.



От души желаю вам

Счастья и удачи,

Помогает пусть Господь

Все решать задачи.



Веточка вербы в ваш дом

Принесет здоровье,

Выбьет хвори и проблемы,

Горе и злословье.

З прийдешньою Вербною неділею Фото: Pinterest

З Вербною неділею прийдешньою: вітання у віршах

***

Скоро праздник добрый, светлый,

Вербное Воскресение.

С наступающим примите

Мои нынче поздравления.



Пусть в душе не будет боли

И во всем вам пусть везет,

Благодать пусть непременно

Верба в дом ваш принесет.

З прийдешньою Вербною неділею Фото: Pinterest

Коротке привітання з прийдешньою Вербною неділею

***

Уже спешит, уже идет

К нам воскресенье Вербное,

С собой оно пусть принесет

Любовь и вдохновение!

З прийдешньою Вербною неділею Фото: Pinterest

Настає Вербна неділя: радісні вітання зі святом

***

Вам желаю я здоровья,

Мира в доме и тепла.

Радость чтоб не покидала,

В сердце каждого жила.



Пусть дарует праздник силы,

Вдохновение и покой.

С воскресением вас Вербным,

Пусть любовь течет рекой!

З прийдешньою Вербною неділею Фото: Pinterest

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів в квітні 2021 року в Україні .

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