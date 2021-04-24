Вербна неділя-2021: головні традиції і прикмети дня

На які прикмети Вербної неділі важливо звернути увагу і які ритуали додадуть здоров'я

Завтра, 25 квітня, настане Вербна неділя, яка також називається Вхід Господній в Єрусалим. Цим днем завершується Вербний тиждень-2021. Які цікаві традиції дотримуються в свято верби, і які важливі прикмети розкажуть про майбутнє, дізнайтеся в нашій статті.

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Вербна неділя: народні традиції та ритуали свята

Багато народних традицій та ритуалів Вербної неділі пов'язані саме з вербою. Справа в тому, що в наших широтах пальми не ростуть, зате до середини весни якраз розпускаються вербові пагони, якими і було вирішено замінити символічні пальмові гілки.

Народні традиції та ритуали Вербної неділі пов'язані з вербою Фото: Pixabay

Прикмети на Вербну неділю

Не можна зрізати гілки з верб, що ростуть біля кладовищ, інакше потривожать душі померлих.

Також не варто брати гілки, які схиляються над водою, щоб не розлютити русалок.

Верба – живуче і сильне дерево. За прикметами, якщо побити свяченою вербою по тілу, людині передасться сила дерева.

Якщо у Вербну неділю дівчина згадає про свого коханого, він до неї прийде.

Якщо з'їсти бруньку освяченої верби, то будете здоровими, і благополучно вирішаться важливі справи.

Під час богослужінь на Вербну неділю в храмах освячували букетики верби. Потім освячену вербу несли додому, прикрашали нею ікони і зберігали протягом усього року як оберіг від хвороб, злого ока, пожеж, повеней та інших різних бід.Вербі приписувалася чудодійна цілюща сила. Прийнято було з'їдати вербові бруньки, щоб стати бадьорим і здоровим. У відварах з вербою купали дітей, щоб уберегти від хвороб. Також вербовими гілочками кропили житло і домашню худобу від усяких бід.Але головний ритуал Вербної неділі – це удари вербовими гілками один одного і особливо – дітей. Вважалося, що якщо легко відшмагати свяченою вербою з побажаннями здоров'я і сил, то піде будь-яка хвороба.На Вербну неділю дозволено послаблення посту, можна їсти рибу і пити вино.На Вербну неділю слід відійти від суєти, помолитися, подумати про життя і підготуватися до Страсної седмиці.

Коли настане Вербна неділя Фото: Pexels

Якщо бездітна жінка з'їсть кілька бруньок або зробить намисто з сережок верби – це додасть сили для зачаття і народження дитини.

Якщо перед першим вигоном в поле худобі згодувати гілочки свяченої верби – це захистить від хвороб, отруйних трав, злого ока і хижаків.

Погана прикмета на Вербну неділю випускати на двір домашню птицю – її зіпсує нечиста сила, яка за тиждень до Пасхи стає особливо злою.

Якщо на Вербну неділю посадити вдома кімнатну рослину, вона приверне багатство і добробут. Але якщо квітка вродовж місяця зів'яне – це поганий знак.

Якщо на Вербну неділю йде дощ – це до гарного урожаю.

Сонце у Вербну неділю, навпаки, обіцяє поганий урожай.

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у квітні 2021 року в Україні.

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