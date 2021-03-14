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Прощена неділя: милі листівки, картинки і вірші

Сьогодні, 07:20

Вітаємо з Прощеною неділею: відправляйте красиві листівки та побажання рідним і близьким

Сьогодні, 14 березня, настав останній день Масляної-2021 – Прощена неділя. Як зрозуміло з назви, цього дня прийнято просити вибачення у оточуючих самим і прощати всіх тих, хто хоче отримати від вас спокутування провини. Від щирого серця вітаємо вас із цим світлим і радісним святом.

Сьогодні.Lifestyle зібрав для вас милі листівки з Прощеною неділею, а також добрі та ніжні привітання в прозі і віршах.

Намагайтеся ніколи не ображати людей. А ще не забувайте частіше радувати близьких і обов'язково робіть їм приємні подарунки на весняні свята. Дивіться в нашому календарі, які презенти можна приготувати на березневі свята.

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Прощена неділя: привітання у віршах

***

Прошу, простите мне мои ошибки
И фразы, брошенные сгоряча,
Обиды вместо дружеской улыбки
И то, что я порой рублю с плеча.

Простите неоправданные ссоры,
Непонимание в трудные часы,
За резкие слова и наши споры
Хочу у вас прощения попросить.

З Прощеною неділею: листівка вітальна
З Прощеною неділею: листівка вітальна
Фото: bonnycards

Привітання з Прощеною неділею в прозі

***

Вітаю з Прощеною неділею! Цього тихого святкового дня хочу попросити тебе вибачити за мимовільні образи, які я завдала, побажати добра, щастя, любові, надії, несподіваних радостей, побільше яскравих фарб у житті та віри на краще!

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Побажання і листівки в Прощену неділю
Побажання і листівки в Прощену неділю
Фото: bonnycards

Красиві вірші на Прощену неділю

***

С Прощеным воскресеньем
Я поздравляю вас.
Прошу у вас прощения
Я в этот светлый час!

Прошу я вас сегодня
За все меня простить
И на меня обиды
Из сердца отпустить!

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Побажання і картинки на Прощену неділю
Побажання і картинки на Прощену неділю
Фото: bonnycards

Прощена неділя: вірші і побажання

***

Я в Прощеное воскресенье
От всей души прошу прощенья!
И зла прошу вас не держать,
Обиды нужно отпускать!

Души пусть каждая частица
Добром и радостью искрится,
Чтоб никогда на свете зло
В твое сердечко не пришло!

Поздоровлення з Прощеною неділею: листівки та побажання
Поздоровлення з Прощеною неділею: листівки та побажання
Фото: bonnycards

Прощена неділя: смс близькій людині

***

Казалось бы, простых два слова –
Как трудно их произнести.
Но в день Прощеный так хочу я
Сказать тебе: Прошу, прости!

Прощена неділя: листівки зі святом
Прощена неділя: листівки зі святом
Фото: bonnycards

Прощена неділя-2021: вибачення своїми словами

***

У Прощену неділю я щиро прошу мене за все вибачити. Прошу залишити все погане в минулому, прошу не згадувати про сварки і образи, прошу ні про що не шкодувати, не сумувати і пробачити вільні і невільні образи, які могли прийти від мене. Бажаю, щоб у серці жило щастя, щоб душа була сповнена гармонії і натхнення, щоб кохані і дорогі серцю люди завжди були поруч із тобою.

Як навчитися прощати образи – дивіться відео:

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у березні 2021 року в Україні.

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