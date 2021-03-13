Прощена неділя-2021: як попросити пробачення

Дізнайтеся, як потрібно просити пробачення у людей, щоб вам повірили і пробачили

У Прощену неділ.-2021, 14 березня, дізнайтеся, як правильно просити пробачення у оточення. Головний ритуал цього дня полягає в тому, щоб отримати прощення за свої вчинки та можливу образу, яку ми, хотівши цього чи не хотівши, могли завдати близьким і рідним, сусідам і знайомим, колегам і навіть малознайомим людям.

Намагайтеся ніколи не ображати людей, а ще не забувайте якомога частіше радувати близьких і обов'язково робіть їм приємні подарунки на весняні свята. Дивіться в нашому календарі, які презенти можна приготувати на березневі свята.

Попросити пробачення насправді не так вже й просто. Для багатьох людей головне утруднення викликає через необхідність переступити через себе, свою гордість, визнати свою неправоту, знизити самооцінку у власній свідомості та очах оточення. Однак суть ритуалу якраз і полягає в боротьбі зі своєю зарозумілістю і каятті у вчинених гріхах. Через покаяння приходить полегшення для душі. І якраз з чистою совістю і легкою душею люди й входять в період Великого посту.

Просіть пробачення щиро

Ви і самі навряд чи пробачили б людину, якби відчули якусь брехню або нещирість з її боку, чи не так? Те ж саме відчуває й людина щодо вашого прохання про прощення. Якщо ви самі покаялися і усвідомили свою провину, то і пробачити вам буде набагато легше.

Просіть пробачення , відчуваючи свою відповідальність

Мало хто з людей любить відчувати почуття провини. Саме воно відчутно б'є по нашій самооцінці. Можна трохи полегшити свою долю і під час вибачень думати не про свою провину, а про відповідальність за власну поведінку і за її наслідки.

Промовляючи прохання про прощення, ви тим самим висловлюєте свій жаль з приводу допущеної вами помилки в своїй поведінці.

Як просити пробачення: ставити себе на місце скривдженого

Саме ця порада знайома нам здавна – поставте себе на чуже місце. З одного боку – це правильно, адже так легше відчути те, що відчуває інша людина. Але ось з іншого – така думка може бути помилковою, тому що ми починаємо судити про інших людей по собі. На якісь слова ви б навіть не звернули увагу, а ось інша людина серйозно образилася. Ми можемо тільки здогадуватися, що на душі у нашого співрозмовника, але не знати цього напевно. І ми не маємо права приймати за нього рішення.

Як попросити пробачення: не ставте умов

Вибачення, розпочаті з формулювання: "Вибач, але..." свідомо приречені на невдачу. Це більше схоже на суперечку та озвучування умов, ніж на прохання вас пробачити. Не ставте жодних мов, коли просите пробачення.

Як попросити пробачення: наберіться терпіння

Коли ви просите пробачення у людини, будьте готові до того, що вона не пробачить вам. Або ж пробачить, але не відразу. Ваше прохання ще не означає, що його зобов'язані виконувати за першим же покликом. Все залежить від того, наскільки сильна і глибока була рана, нанесена вами. Та й від характеру самої людини теж багато що залежить. Вона має повне право чинити, як вважатиме за потрібне. А ви у відповідь також не повинні на це ображатися.

Як навчитися прощати образи – дивіться відео:

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