З Прощеною неділею: тематичні листівки, вірші і проза в день прощення
Адресуйте ефектні картинки і вірші з Прощеною неділею своїм рідним, друзям і близьким людям
Масляна-2021 традиційно завершується Прощеною неділею, яка цьогоріч припадає на сьогодні, 14 березня. Цього дня потрібно обов'язково у всіх попросити вибачення. І навіть якщо ви впевнені, що нікого ніколи не кривдили, слова вибачення зігріють душу оточуючим. Та й самі будьте готові пробачити всіх тих, хто вас про це просить.
Взагалі потрібно намагатися ніколи не ображати людей. А ще не забувайте частіше радувати близьких і обов'язково робіть їм приємні подарунки на весняні свята. Дивіться в нашому календарі, які презенти можна приготувати на березневі свята.
Сегодня.Lifestyle зібрали для вас гарні вірші, душевні листівки і картинки з Прощеною неділею, які ви можете відправити рідним і близьким людям цього дня. Як просити вибачення Важливо робити це щиро і від чистого серця.
Красиві вірші в Прощену неділю
***
Сегодня у вас попрошу я прощения
За глупые фразы, слова, поведение.
И если в душе вы обиду храните,
Прошу вас, меня вы простите!
Всем людям Прощения день очень нужен.
Пускай в этот день очищаются души,
Пускай все грехи отпускает нам Бог.
Желаю, чтоб всех Он от бед уберег!
Короткі привітання в Прощену неділю
***
Скажу с огромным вдохновеньем:
Всех вас – с Прощеным воскресеньем!
Мои ошибки мне простите
И зла ни капли не держите!
Прохання про вибачення в Прощений день своїми словами
***
Як багато означає слово "пробач", сказане від щирого серця! Я хочу попросити у тебе прощення за все, що було зроблено і сказано неправильно. Нехай погане залишиться позаду, а краще не змусить на себе чекати.
Прощена неділя : душевні слова вибачення
***
В воскресенье, в день Прощенья,
Просят души очищенья.
Я прошу меня простить
И обиды не копить.
Всех я искренне прощаю
И сердечно поздравляю,
Этот день с любовью встретим,
Пусть он будет чист и светел.
Прощена неділя: добрі слова про вибачення у прозі
***
Я прошу пробачення за всі провини, які вас могли образити. А натомість дарую своє прощення і прошу Бога, щоб він теж вас простив. Нехай Господь оберігає вас від помилок і нещасть, дарує здоров'я, благополуччя і всепрощення.
Прощена неділя: короткі вітання
***
С Прощеным днем сердечно поздравляю,
От всей души прощения прошу,
Лишь доброго я вам всегда желаю
И вас за все обидное прощу.
Щирі вітання з Прощеною неділею
***
Обиды мы простим друг другу,
Оставим в прошлом их, друзья!
Раздоры, ссоры позабудем
Да злые, горькие слова.
Родных попросим о прощении,
И сами всех в ответ простим.
В Прощеный праздник воскресенья,
Обиды в сердце не таим.
Як навчитися прощати образи – дивіться відео:
Раніше ми публікували календар церковних свят і постів в березні 2021 року в Україні.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше