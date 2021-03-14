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З Прощеною неділею: тематичні листівки, вірші і проза в день прощення

Сьогодні, 05:35

Адресуйте ефектні картинки і вірші з Прощеною неділею своїм рідним, друзям і близьким людям

Масляна-2021 традиційно завершується Прощеною неділею, яка цьогоріч припадає на сьогодні, 14 березня. Цього дня потрібно обов'язково у всіх попросити вибачення. І навіть якщо ви впевнені, що нікого ніколи не кривдили, слова вибачення зігріють душу оточуючим. Та й самі будьте готові пробачити всіх тих, хто вас про це просить.

Взагалі потрібно намагатися ніколи не ображати людей. А ще не забувайте частіше радувати близьких і обов'язково робіть їм приємні подарунки на весняні свята. Дивіться в нашому календарі, які презенти можна приготувати на березневі свята.

Сегодня.Lifestyle зібрали для вас гарні вірші, душевні листівки і картинки з Прощеною неділею, які ви можете відправити рідним і близьким людям цього дня. Як просити вибачення Важливо робити це щиро і від чистого серця.

Красиві вірші в Прощену неділю

***

Сегодня у вас попрошу я прощения
За глупые фразы, слова, поведение.
И если в душе вы обиду храните,
Прошу вас, меня вы простите!

Всем людям Прощения день очень нужен.
Пускай в этот день очищаются души,
Пускай все грехи отпускает нам Бог.
Желаю, чтоб всех Он от бед уберег!

З Прощеною неділею!
З Прощеною неділею!
Фото: bonnycards

Короткі привітання в Прощену неділю

***

Скажу с огромным вдохновеньем:
Всех вас – с Прощеным воскресеньем!
Мои ошибки мне простите
И зла ни капли не держите!

Прохання про вибачення в Прощений день своїми словами

***

Як багато означає слово "пробач", сказане від щирого серця! Я хочу попросити у тебе прощення за все, що було зроблено і сказано неправильно. Нехай погане залишиться позаду, а краще не змусить на себе чекати.

З Прощеною неділею!
З Прощеною неділею!
Фото: bonnycards

Прощена неділя : душевні слова вибачення

***

В воскресенье, в день Прощенья,
Просят души очищенья.
Я прошу меня простить
И обиды не копить.

Всех я искренне прощаю
И сердечно поздравляю,
Этот день с любовью встретим,
Пусть он будет чист и светел.

З Прощеною неділею!
З Прощеною неділею!
Фото: bonnycards

Прощена неділя: добрі слова про вибачення у прозі

***

Я прошу пробачення за всі провини, які вас могли образити. А натомість дарую своє прощення і прошу Бога, щоб він теж вас простив. Нехай Господь оберігає вас від помилок і нещасть, дарує здоров'я, благополуччя і всепрощення.

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Прощена неділя: короткі вітання

***

С Прощеным днем сердечно поздравляю,
От всей души прощения прошу,
Лишь доброго я вам всегда желаю
И вас за все обидное прощу.

Щирі вітання з Прощеною неділею

***

Обиды мы простим друг другу,
Оставим в прошлом их, друзья!
Раздоры, ссоры позабудем
Да злые, горькие слова.
Родных попросим о прощении,
И сами всех в ответ простим.
В Прощеный праздник воскресенья,
Обиды в сердце не таим.

Як навчитися прощати образи – дивіться відео:

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів в березні 2021 року в Україні.

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