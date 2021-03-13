Прощена неділя-2021: що ні в якому разі не можна робити 14 березня

Дізнайтеся про історію, звичаї, традиції і заборони свята Прощення: як правильно поводитися у цей день

Прощену неділю-2021 православні християни відзначають 14 березня. Це свято припадає на кінець Масляної і передує початку Великого посту, який у 2021 році розпочнеться 15 березня і триватиме до самого Великодня, 2 травня.

Сегодня.Lifestyle розповідає про історію Прощенної неділі, звичаї, традиції, а також пише, що ні в якому разі не можна робити в свято 14 березня.

Взагалі потрібно намагатися ніколи не ображати людей. Також не забувайте якомога частіше радувати близьких і обов'язково робіть їм приємні подарунки на весняні свята. Дивіться в нашому календарі, які презенти можна приготувати на березневі свята.

У цей день кожна людина повинна відпустити всі образи, які накопичилися за довгий період, примиритися з друзями або близькими, якщо до цього ви були у сварці, і налаштуватися на початок Великого посту. За християнськими канонами, якщо людина здатна прощати людям їх гріхи, то і її гріхи будуть прощені на небесах. Якщо ж просять вибачення у вас, потрібно сказати у відповідь: "Бог простить і я прощаю".

Як потрібно поводитися в Прощену неділю Фото: Depositphotos

У Прощену неділю добре сходити на сповідь до церкви. В цей день у храмі читають частину Нагірної проповіді, де йдеться про прощення образ ближнім.

Прощена неділя: що це за свято

Історія Прощеної неділі сягає своїм корінням в стародавні часи. Перед Великоднем християнські монахи в Єгипті ходили в пустиню на 40 днів. Таким чином вони хотіли вшанувати пам'ять Ісуса Христа, який провів там стільки ж часу.

Деякі ченці не поверталися. Вони гинули в пісках, від спраги або були розтерзані тваринами. Розуміючи, що вони більше можуть не побачити близьких, монахи просили вибачення у своїх близьких і самі все їм прощали. Згодом ця традиція перейшла в богослужіння, які вже проводилися в храмі.

Важливо знати, що прощення – найважливіша складова християнського світогляду. На ранковій службі цієї неділі читають уривок з Євангелія від Матвія. У ньому говориться, що якщо прощати людям їхні гріхи, то й Господь простити їх вам.

Що не можна робити в Прощену неділю-2021

Не можна займатися важкою фізичною працею, прибирати, прати. У той же час дозволено приготування їжі і догляд за домашніми тваринами.

З давніх-давен в народі вірили, що саме ввечері Прощеної неділі відбувається Страшний суд, тому люди намагалися за можливості не виходити з дому, згадувати власні гріхи і ні в якому разі не вживати алкоголь.

Категорично заборонено влаштовувати конфлікти, злитися на оточуючих, підвищувати голос, ображати когось і самому ображатися.

Крім того, в Прощену неділю не можна їсти м'ясо. Також не можна пізно лягати спати, бо ж після опівночі вже настає Великий піст.

Наміри людей повинні бути тільки позитивними, а вчинки людяними.

Як провести свято 14 березня

Треба бути готовим до того, що ви повинні пробачити людині і відпустити образу. Таким чином ви звільнитеся від душевних тривог і переживань.

Бажано перед початком Великого посту прийняти сповідь.

Прийдіть на кладовище, де поховані ваші близькі та рідні, поминаючи їх молитвою та добрими словами.

Як навчитися прощати образи – дивіться відео:

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у березні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися