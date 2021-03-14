14 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 14 березня в історії

Яке сьогодні свято, 14 березня? День українського добровольця, Міжнародний день планетаріїв. Прощена неділя – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Олександра, Ганна, Антон, Антоніна, Василь, Веніамін, Дарина, Євдокія, Іван, Михайло, Надія, Ольга, Петро.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 14 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 14 березня.

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14 березня: яке сьогодні свято Фото: Pinterest

Міжнародний день річок ( International Day for Rivers) або Міжнародний день боротьби проти гребель ( International Day of Action Against Dams) – екологічне свято, що відзначається за ініціативою американської громадської організації "Міжнародна мережа річок" з 1997 року і покликане боротися з греблями в захист річок, води і життя.

– екологічне свято, що відзначається за ініціативою американської громадської організації "Міжнародна мережа річок" з 1997 року і покликане боротися з греблями в захист річок, води і життя. Міжнародний день планетаріїв (International Day of Planetaria) щорічно відбувається у другу неділю березня. Спочатку цей день проводився в Італії з 1990 року з ініціативи Асоціації італійських планетаріїв, і незабаром був підтриманий багатьма країнами.

щорічно відбувається у другу неділю березня. Спочатку цей день проводився в Італії з 1990 року з ініціативи Асоціації італійських планетаріїв, і незабаром був підтриманий багатьма країнами. Міжнародний день числа "Пі" (International Pi Day) – незвичайне математичне свято відзначається в світі з 1988 року. Цей день обраний тому, що дата 3/14 збігається з першими розрядами числа π=3,14.

– незвичайне математичне свято відзначається в світі з 1988 року. Цей день обраний тому, що дата 3/14 збігається з першими розрядами числа π=3,14. День українського добровольця встановлений у 2017 році на честь бійців-добровольців Самооборони Майдану, які в 2014 році сформували перший добровольчий батальйон.

Яке сьогодні свято

14 березня в православній церкві відзначається Прощена неділя сиропустна. Проводяться заговини на Великий піст. Спогад Адамова вигнання з раю. Також шанується день пам'яті преподобномучениці Євдокії, мучеників Нестора і Тривімія, мучениці Антоніни, мучеників Маркела й Антонія, преподобної Домніни Сирійської.

У народі 14 березня відзначався значуще для всіх віруючих свято закінчення Масляної – Прощена неділя. Цього дня люди намагалися відпустити всі образи, які накопичилися за довгий період, попросити у всіх прощення, помиритися з друзями чи близькими, якщо до цього перебували у сварці, і налаштуватися на початок Великого посту. Наміри людей повинні бути тільки позитивними, а вчинки людяними.

Також у цей день шанувалася Євдокія Свистун або Авдотья Плющиха, оскільки день припадав на початок весни, коли дулі і свистіли вітри, а лід на річках розплющувався під час льодоходу. Люди проводжали зиму, спалювали опудало, і багато ритуалів і традиції були присвячені зустрічі весни.

Прикмети на 14 березня

в Прощену неділю не можна займатися важкою фізичною працею, шити, прибирати, прати;

у жодному разі не можна конфліктувати, злитися, сваритися, ображати когось і самому ображатися;

в Прощену неділю заборонено їсти м'ясо;

не можна пізно лягати спати, тому що після півночі вже настає Великий піст.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 14 березня

1839 – англійський вчений Джон Гершель вперше використав термін "фотографія".

1900 – у США паперові і металеві гроші забезпечуються золотом.

1917 – у Києві розпочався З'їзд кооператорів Київщини.

1956 – американська компанія Ampex продемонструвала перший в світі відеомагнітофон VR-1000.

1982 – група Metallica дала свій перший концерт в Каліфорнії.

Хто народився 14 березня

1804 – Йоганн Штраус, австрійський композитор, скрипаль, диригент, автор вальсів.

1879 – Альберт Ейнштейн, німецький фізик-теоретик, автор теорії відносності.

1905 – Юрій Лавров, радянський, російський і український актор театру і кіно.

1933 – Квінсі Джонс, американський композитор, аранжувальник, продюсер, трубач.

1937 – Володимир Савельєв, український кінорежисер, актор, сценарист, продюсер.

1939 – Бертран Бліє, французький кінорежисер, сценарист.

1976 – Деніел Гілліс, американський актор.

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