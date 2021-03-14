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14 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші події 14 березня в історії

Яке сьогодні свято, 14 березня? День українського добровольця, Міжнародний день планетаріїв. Прощена неділя – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Олександра, Ганна, Антон, Антоніна, Василь, Веніамін, Дарина, Євдокія, Іван, Михайло, Надія, Ольга, Петро.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 14 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 14 березня.

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14 березня: яке сьогодні свято
14 березня: яке сьогодні свято
Фото: Pinterest

  • Міжнародний день річок ( International Day for Rivers) або Міжнародний день боротьби проти гребель ( International Day of Action Against Dams) – екологічне свято, що відзначається за ініціативою американської громадської організації "Міжнародна мережа річок" з 1997 року і покликане боротися з греблями в захист річок, води і життя.
  • Міжнародний день планетаріїв (International Day of Planetaria) щорічно відбувається у другу неділю березня. Спочатку цей день проводився в Італії з 1990 року з ініціативи Асоціації італійських планетаріїв, і незабаром був підтриманий багатьма країнами.
  • Міжнародний день числа "Пі" (International Pi Day) – незвичайне математичне свято відзначається в світі з 1988 року. Цей день обраний тому, що дата 3/14 збігається з першими розрядами числа π=3,14.
  • День українського добровольця встановлений у 2017 році на честь бійців-добровольців Самооборони Майдану, які в 2014 році сформували перший добровольчий батальйон.

Яке сьогодні свято

14 березня в православній церкві відзначається Прощена неділя сиропустна. Проводяться заговини на Великий піст. Спогад Адамова вигнання з раю. Також шанується день пам'яті преподобномучениці Євдокії, мучеників Нестора і Тривімія, мучениці Антоніни, мучеників Маркела й Антонія, преподобної Домніни Сирійської.

У народі 14 березня відзначався значуще для всіх віруючих свято закінчення Масляної – Прощена неділя. Цього дня люди намагалися відпустити всі образи, які накопичилися за довгий період, попросити у всіх прощення, помиритися з друзями чи близькими, якщо до цього перебували у сварці, і налаштуватися на початок Великого посту. Наміри людей повинні бути тільки позитивними, а вчинки людяними.

Також у цей день шанувалася Євдокія Свистун або Авдотья Плющиха, оскільки день припадав на початок весни, коли дулі і свистіли вітри, а лід на річках розплющувався під час льодоходу. Люди проводжали зиму, спалювали опудало, і багато ритуалів і традиції були присвячені зустрічі весни.

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Прикмети на 14 березня

  • в Прощену неділю не можна займатися важкою фізичною працею, шити, прибирати, прати;
  • у жодному разі не можна конфліктувати, злитися, сваритися, ображати когось і самому ображатися;
  • в Прощену неділю заборонено їсти м'ясо;
  • не можна пізно лягати спати, тому що після півночі вже настає Великий піст.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 14 березня

  • 1839 – англійський вчений Джон Гершель вперше використав термін "фотографія".
  • 1900 – у США паперові і металеві гроші забезпечуються золотом.
  • 1917 – у Києві розпочався З'їзд кооператорів Київщини.
  • 1956 – американська компанія Ampex продемонструвала перший в світі відеомагнітофон VR-1000.
  • 1982 – група Metallica дала свій перший концерт в Каліфорнії.

Хто народився 14 березня

  • 1804 – Йоганн Штраус, австрійський композитор, скрипаль, диригент, автор вальсів.
  • 1879 – Альберт Ейнштейн, німецький фізик-теоретик, автор теорії відносності.
  • 1905 – Юрій Лавров, радянський, російський і український актор театру і кіно.
  • 1933 – Квінсі Джонс, американський композитор, аранжувальник, продюсер, трубач.
  • 1937 – Володимир Савельєв, український кінорежисер, актор, сценарист, продюсер.
  • 1939 – Бертран Бліє, французький кінорежисер, сценарист.
  • 1976 – Деніел Гілліс, американський актор.

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