Прощеное воскресенье: милые открытки, картинки и стихи

Поздравляем с Прощеным воскресеньем: отправляйте красивые открытки и пожелания родным и близким

Сегодня, 14 марта, наступил последний день Масленицы-2021 – Прощеное воскресенье. Как понятно из названия, в этот день принято просить прощения у окружающих самим и прощать всех тех, кто хочет получить от вас искупление вины.

От всего сердца поздравляем вас с этим светлым и радостным праздником. Сегодня.Lifestyle собрал для вас милые открытки с Прощеным воскресеньем, а также добрые и нежные поздравления в прозе и стихах.

Старайтесь никогда не обижать людей. А еще не забывайте чаще радовать близких и обязательно делайте им приятные подарки на весенние праздники. Смотрите в нашем календаре, какие презенты можно приготовить на мартовские праздники.

Прощеное воскресенье: поздравления в стихах

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Прошу, простите мне мои ошибки

И фразы, брошенные сгоряча,

Обиды вместо дружеской улыбки

И то, что я порой рублю с плеча.



Простите неоправданные ссоры,

Непонимание в трудные часы,

За резкие слова и наши споры

Хочу у вас прощения попросить.

С Прощеным воскресеньем: открытка поздравительная Фото: bonnycards

Поздравления с Прощеным воскресеньем в прозе

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Поздравляю с Прощеным воскресеньем! В этот тихий праздничный день хочу попросить у тебя прощения за невольные обиды, которые я нанесла, пожелать добра, счастья, любви, надежды, неожиданных радостей, побольше ярких красок в жизни и веры в лучшее!

Пожелания и открытки в Прощеное воскресенье Фото: bonnycards

Красивые стихи на Прощеное воскресенье

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С Прощеным воскресеньем

Я поздравляю вас.

Прошу у вас прощения

Я в этот светлый час!



Прошу я вас сегодня

За все меня простить

И на меня обиды

Из сердца отпустить!

Пожелания и картинки на Прощеное воскресенье Фото: bonnycards

Прощеное воскресенье: стихи и пожелания

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Я в Прощеное воскресенье

От всей души прошу прощенья!

И зла прошу вас не держать,

Обиды нужно отпускать!



Души пусть каждая частица

Добром и радостью искрится,

Чтоб никогда на свете зло

В твое сердечко не пришло!

Поздравления с Прощеным воскресеньем: открытки и пожелания Фото: bonnycards

Прощеное воскресенье: смс близкому человеку

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Казалось бы, простых два слова –

Как трудно их произнести.

Но в день Прощеный так хочу я

Сказать тебе: Прошу, прости!

Прощеное воскресенье: открытки с праздником Фото: bonnycards

Прощеное воскресенье-2021: извинения своими словами

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В Прощеное воскресенье я искренне прошу меня за все извинить. Прошу оставить все плохое в прошлом, прошу не вспоминать о ссорах и обидах, прошу ни о чем не сожалеть, не грустить и простить вольные и невольные обиды, которые могли прийти от меня. Желаю, чтобы в сердце жило счастье, чтобы душа была полна гармонии и вдохновения, чтобы любимые и дорогие сердцу люди всегда были рядом с тобой.

Как научиться прощать обиды – смотрите видео:

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в марте 2021 года в Украине.

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