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Песах-2021: яркие открытки и картинки с еврейской Пасхой

Сегодня, 19:10

Отправляйте красивые открытки, стихи и поздравления в праздник Песах-2021

Сегодня, 27 марта, наступает иудейский праздник Песах-2021, который продлится до 4 апреля. Песах также называют еврейской Пасхой.

Дословное название праздника означает "прошел мимо", что символизирует милость Всевышнего, кара которого миновала еврейские дома, при этом поразив семьи их поработителей. Это торжество посвящено освобождению евреев из 400-летнего рабства. Если ваши друзья или знакомые празднуют это знаменательное событие, обязательно поздравьте их с Песахом и отправьте красивые открытки, картинки и стихи.

Также не забывайте радовать и поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные весенние праздники.

Еврейская Пасха-2021: поздравление с Песахом своими словами

***

Поздравляем от души со светлым праздником Песах, хотим пожелать, чтобы в вашей душе никогда не угасал огонек надежды, чтобы вера в лучшее помогала идти по жизни, чтобы здоровы и счастливы были те, кто вам дорог.

Песах: яркие открытки и поздравления
Песах: яркие открытки и поздравления
Фото: Depositphotos

Красивые поздравления с еврейской Пасхой-Песах в стихах

***

Вас в праздник Песах поздравляю,
Желаю счастья и добра,
Свободы, радости и силы,
Здоровья, мира и тепла.

Пусть праздник светлый вас закружит
На всю неделю, все семь дней,
Пусть станет жизнь чуть-чуть красивей,
Гуманней, благостней, добрей.

Песах: яркие открытки и поздравления
Песах: яркие открытки и поздравления
Фото: Depositphotos

Еврейская Пасха-2021: поздравления в стихах

***

Впереди неделя празднеств,
С Песахом вас поздравляю,
Мира, радости в душе
И свободы вам желаю.

Пусть семья здоровой будет,
Пусть хранит Всевышний,
Доброты желаю вам
И заботы к ближним.

Песах: яркие открытки и поздравления
Песах: яркие открытки и поздравления
Фото: Depositphotos

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Радостные поздравления на еврейскую Пасху-Песах в прозе

***

Поздравляю с Великим иудейским праздником! Пусть Песах принесет благополучие, радость, новые события, радостное волнение. Здоровья, гармонии с собой и с окружающими, светлой радости и настоящего счастья! Пусть любовь окружает вас внутри и снаружи!

Песах: яркие открытки и поздравления
Песах: яркие открытки и поздравления
Фото: Depositphotos

Пасха еврейская-2021: поздравления в смс

***

В праздник Песах тебя поздравляю,
Пусть Всевышний поможет тебе,
Будет счастья, здоровья без края
В твоей яркой и светлой судьбе.

Песах: яркие открытки и поздравления
Песах: яркие открытки и поздравления
Фото: Depositphotos

Песах-2021: доброе поздравление на еврейскую Пасху в прозе

***

Я поздравляю вас в этот светлый и солнечный праздник. Пусть на ваших столах будет изобилие. Благость и здравие пускай царят в ваших домах. Успехов вам, во всех стремлениях и начинаниях. Пускай неприятности и беды обходят стороной вас и ваших детей. Радость пускай в этот праздник царствует в ваших душах и сердцах.

Песах: яркие открытки и поздравления
Песах: яркие открытки и поздравления
Фото: Depositphotos

Внимание! В ночь с 27 на 28 марта 2021 года в Украине состоится переход на летнее время. Не забудьте перевести свои будильники и хронометры на час вперед. А перед этим посмотрите новый выпуск шоу "Дед Панч и молодежь", в котором самый опытный журналист "Сегодня" разложил по полочкам... время. А заодно спросил у молодых и красивых, с кем им лучше спится.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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