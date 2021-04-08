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Як застосовувати корицю для рослин: лайфхаки для дачі

Сьогодні, 19:20

Корицю можна використовувати не лише у випічці: користь спеції на дачі

Кориця – не лише самобутня смачна ароматна спеція, яка просто незамінна в кулінарії, а ще й чудовий помічник у догляді за рослинами. До того ж це доступний, недорогий і натуральний компонент. Як можна використовувати корицю на присадибній ділянці, читайте в нашій статті.

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Кориця для рослин: як застосовувати

  • Лайфхак 1. Використовуйте корицю для боротьби з комахами

Такий приємний для нас запах насправді зовсім не подобається комахам. Якщо ви помітили шкідників у себе на грядці, просто розсипте порошок кориці на паростки – мурахи, тля, жуки поступово залишать рослини у спокої. А стовбури дерев можна обприскати розчином ыз розрахунку: 2 ст. ложки порошку і 10 г рідкого мила на 5 л води.

  • Лайфхак 2. Кориця прожене гризунів

Кроти і миші також не турбуватимуть ваш урожай, якщо відчують аромат кориці. У них дуже тонкий нюх, і ця спеція їм не до душі. Насипте мелену корицю між грядок – гризуни підуть.

  • Лайфхак 3. Кориця лікує рослини від грибка

Кориця має антигрибкові властивості. Вирощуючи розсаду, присипте коріння порошком кориці. Так ви уникнете хвороби розсади. А при перших ознаках появи цвілевих грибків обробіть порошком уражені місця рослин і посипте грунт навколо. Спеція запобігатиме поширенню грибка на здорові паростки і вбереже посадку.

  • Лайфхак 4. Використовуйте корицю для прискорення росту розсади

Кориця стимулює зростання розсади при укоріненні живців. Посипте спецією коріння безпосередньо перед висадкою. Це зміцнить імунітет і додасть їм більше життєвих сил.

А ще можна приготувати профілактичний розчин: в літрі води розчиніть три таблетки аспірину і додайте 2 ч. ложки порошку кориці. Залиште на добу, процідіть і замочіть у ньому живці на 2 години. Така безпечна і нетоксична обробка знизить ризик захворювання рослин і допоможе їм швидше вкоренитися.

  • Лайфхак 5. Як лікувати ушкодження корицею

Кориця має антисептичні та ранозагоювальні властивості. Корисно зробити обробку, якщо ви помітили на рослинах пошкодження або ж просто посипати їх порошком після обрізки. Це допоможе прискорити процес загоєння і загальмує захворювання.

Раніше ми публікували лайфхаки, як зробити добрива для квітів з яєчної шкаралупи.

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