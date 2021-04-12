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Як зробити креативні обновки з непотрібних ґудзиків: ТОП-10 лайфхаків із фото

Сьогодні, 10:54

Туфлі, блузка, майка, сумка і навіть кольє – де ще знадобляться старі ґудзики

Перш ніж відправити старий одяг на смітник, зріжте з нього ґудзики. А коли у вас назбирається їх ціла банка, можна приступати до рукоділля. Life Сьогодні зібрали безліч цікавих ідей, куди можна застосувати ґудзики і як зі старої речі зробити оригінальну обновку.

Також не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

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  • Лайфхак 1. Ґудзикові туфлі

Як використовувати старі гудзики
Як використовувати старі гудзики

Улюблені туфельки потерлися і втратили свою привабливість, хоча ногам у них, як і раніше, зручно, і шкода розлучатися? Їх можна реставрувати за допомогою жмені різнокольорових кругляшок і тюбика клею. І тепер ваше яскраве літнє взуття підійде під будь-яку сукню.

  • Лайфхак 2. Розшийте ґудзиками кофточку

Як використовувати старі гудзики
Як використовувати старі гудзики

Стара кофточка і футболка також чекають на оновлення – достатньо розшити виріз, кишені або полички ґудзиками.

  • Лайфхак 3. Сотня ґудзиків на сумці

Як використовувати старі гудзики
Як використовувати старі гудзики

Це не дуже практично, тому що така сумка буде чіпляти що завгодно (або кого завгодно). Зате має дуже стильний вигляд!

  • Лайфхак 4. Модний клатч

Як використовувати старі гудзики
Як використовувати старі гудзики

Погляньте, як перевтілився однотонний клатч, розшитий ґудзиками різного кольору і розміру. При цьому він легко гармонує і з джинсами, і з босоніжками.

  • Лайфхак 5. Ґудзики на джинсах

Як використовувати старі гудзики
Як використовувати старі гудзики

Денім взагалі любить декорацію на контрасті всякими деталями, і ґудзики – не виняток. Але будьте готові, що така кількість декору значно обтяжить ваше вбрання.

  • Лайфхак 6. Ґудзиковий пояс

Як використовувати старі гудзики
Як використовувати старі гудзики

З ґудзиків можна зробити ефектний пасок, закріпивши їх на тасьмі або взагалі стаціонарно пришивши на талію.

  • Лайфхак 7. Біжутерія з ґудзиків

Як використовувати старі гудзики
Як використовувати старі гудзики

Підберіть приблизно однакові за діаметром ґудзики і нанизайте їх на нитку. Вийде ефектне кольє.

  • Лайфхак 8. Обруч-ґудзик

Як використовувати старі гудзики
Як використовувати старі гудзики

Порадуйте дитину і зробіть веселий яскравий обруч із ґудзиків – і практично, і гарно.

  • Лайфхак 9. Брошка велосипед

Як використовувати старі гудзики
Як використовувати старі гудзики

Лише два ґудзики і сталевий дріт в умілих руках перетворюються на витончений велосипед. Таку брошку можна прикріпити на светр або сорочку.

  • Лайфхак 10. З ґудзиків можна зробити сукню

Як використовувати старі гудзики
Як використовувати старі гудзики

Щоправда, воно буде досить важким. А що, якщо зробити плаття своєї мрії із дитячої казки і оформити в рамочку? Ваш інтер'єр зрадіє такій прикрасі.

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