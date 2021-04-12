Як зробити креативні обновки з непотрібних ґудзиків: ТОП-10 лайфхаків із фото
Туфлі, блузка, майка, сумка і навіть кольє – де ще знадобляться старі ґудзики
Перш ніж відправити старий одяг на смітник, зріжте з нього ґудзики. А коли у вас назбирається їх ціла банка, можна приступати до рукоділля. Life Сьогодні зібрали безліч цікавих ідей, куди можна застосувати ґудзики і як зі старої речі зробити оригінальну обновку.
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- Лайфхак 1. Ґудзикові туфлі
Улюблені туфельки потерлися і втратили свою привабливість, хоча ногам у них, як і раніше, зручно, і шкода розлучатися? Їх можна реставрувати за допомогою жмені різнокольорових кругляшок і тюбика клею. І тепер ваше яскраве літнє взуття підійде під будь-яку сукню.
- Лайфхак 2. Розшийте ґудзиками кофточку
Стара кофточка і футболка також чекають на оновлення – достатньо розшити виріз, кишені або полички ґудзиками.
- Лайфхак 3. Сотня ґудзиків на сумці
Це не дуже практично, тому що така сумка буде чіпляти що завгодно (або кого завгодно). Зате має дуже стильний вигляд!
- Лайфхак 4. Модний клатч
Погляньте, як перевтілився однотонний клатч, розшитий ґудзиками різного кольору і розміру. При цьому він легко гармонує і з джинсами, і з босоніжками.
- Лайфхак 5. Ґудзики на джинсах
Денім взагалі любить декорацію на контрасті всякими деталями, і ґудзики – не виняток. Але будьте готові, що така кількість декору значно обтяжить ваше вбрання.
- Лайфхак 6. Ґудзиковий пояс
З ґудзиків можна зробити ефектний пасок, закріпивши їх на тасьмі або взагалі стаціонарно пришивши на талію.
- Лайфхак 7. Біжутерія з ґудзиків
Підберіть приблизно однакові за діаметром ґудзики і нанизайте їх на нитку. Вийде ефектне кольє.
- Лайфхак 8. Обруч-ґудзик
Порадуйте дитину і зробіть веселий яскравий обруч із ґудзиків – і практично, і гарно.
- Лайфхак 9. Брошка велосипед
Лише два ґудзики і сталевий дріт в умілих руках перетворюються на витончений велосипед. Таку брошку можна прикріпити на светр або сорочку.
- Лайфхак 10. З ґудзиків можна зробити сукню
Щоправда, воно буде досить важким. А що, якщо зробити плаття своєї мрії із дитячої казки і оформити в рамочку? Ваш інтер'єр зрадіє такій прикрасі.
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