Как избавиться от сорняков: ТОП-8 надежных лайфхаков
Убрать нежелательную траву на дачном участке можно несколькими способами: выбирайте наиболее удобный для вас
Если у вас есть дача или вы живете в частном доме, то в скором времени в очередной раз столкнетесь с проблемой надоедливых сорняков на дорожках. Есть множество способов, как с ними воевать, а мы подскажем вам лайфхаки, как эффективно их победить, причем не используя яды и сильнодействующую химию, чтобы не навредить почве, где находятся полезные растения.
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- Лайфхак 1. Вырвать их руками
Способ самый безопасный, с точки зрения вреда для окружающей среды. А если вы не против умеренной физической нагрузки под музыку и в компании семьи, то он еще и пойдет вам на пользу. Лайфхак в том, что делать это нужно как можно раньше, когда сорняки только проклюнулись и еще не набрали силу – тогда выдергивать их не составит никакого труда. Не забудьте про перчатки для рук.
- Лайфхак 2. Вооружитесь тяпкой
С инструментами бороться с сорняками легко, но в то же время и малоэффективно. Дело в том, что тяпки, ножи и мотыги срезают верхушку, а вот корень продолжает расти и через время сорняк возродится.
- Лайфхак 3. Сорняки можно ошпарить
Полить сорняки кипятком – еще один доступный способ, как от них избавиться. Почва от него не портится, а растения гибнут. Однако будьте аккуратны, чтобы самим не ошпариться.
- Лайфхак 4. Уксус уничтожает сорняки
Имейте в виду, что уксус отлично убирает не только сорняки, но и полезные для вас растения. А потому использовать его нужно точечно, целенаправленно, с помощью распылителя. Оптимально брызгать уксусом сорняки на дорожках, хотя и в почве он разлагается достаточно быстро.
- Лайфхак 5. Поваренная соль очистит дорожки
Если вам нужно освободить от сорной травы дорожки или площадку, на которой вы долгое время не планируете ничего выращивать, можно воспользоваться поваренной солью. Растворите соль в теплой воде и полейте проблемные участки. Но имейте в виду, что соль негативно влияет на почву.
- Лайфхак 6. Кукурузная мука мешает сорнякам расти
Кукурузная мука содержит органический гербицид глютен, который препятствует росту семян. Ее хорошо использовать в качестве профилактики, пока растения еще не выросли. Лучше всего рассыпать кукурузную муку во время влажной погоды, перед дождем или поливом.
- Лайфхак 7. Сорняки не любят читать
Возьмите обыкновенную газету, намочите ее и положите несколько слоев поверх нежелательных сорняков. Растения перестанут получать свет, воздух и пространство для роста.
- Лайфхак 8. Против сорняков работает мульча
Вместо газет можно использовать мульчу – к примеру, измельченную кору хвойных деревьев, опилки, торф. Мульча хорошо справляется с нежелательной растительностью, а еще задерживает влагу в почве.
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