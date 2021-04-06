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Як використовувати пластикову каністру в побуті: багато цікавих ідей з фото

Сьогодні, 17:20

Дивіться, що можна зробити з непотрібних пластикових ємностей для будинку, дачі, гаража і майстерні

Легка, міцна, щільна, жорстка, гладка, обтічна, непромокаюча, та до того ж ще й дармова! Всі ці якості застосовні до пластикової каністрі і роблять її просто незамінною знахідкою в господарстві і побуті. Якщо у вас накопичуються такі спорожнілі пластмасові ємності, не поспішайте їх викидати – вони стануть в нагоді вам під рукою, та й природа буде чистіше.

Від лійки для квітів і підставки під інструменти до справжніх функціональних меблів: дивіться безліч лайфхаків і знахідок у нашій статті.

А ще не забувайте радувати і піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

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Що можна зробити з пластикової каністри

  • Лайфхак 1. Мильниця

Фото: скриншот из YouTube/Ideas En 5 Minutos CHICOS

Почнемо з простого. Підставка під мило, з якої в усі боки не витікає вода і піна – зручна річ для дачі.

  • Лайфхак 2. Зубні приналежності

Фото: скриншот из YouTube/Ideas En 5 Minutos CHICOS

Теж дуже зручно, компактно, дешево і вигідно.

  • Лайфхак 3. Совок

Фото: скриншот из YouTube/Ideas En 5 Minutos CHICOS

Розрізавши пластик, ви отримаєте легкий совок зі зручною ручкою, з якого складно розсипати сміття.

  • Лайфхак 4. Інструменти

Така підставка для інструментів допоможе швидко все знаходити і компактно тримати під рукою.

  • Лайфхак 5. Гаманець

Фото: Pinterest

Якщо правильно перекроїти ємність і приклеїти застібку, з неї вийде зручна аптечка, міцний гаманець або клатч, який чцдово тримає форму.

  • Лайфхак 6. Чохол

Фото: скриншот из YouTube/Ideas En 5 Minutos CHICOS

Візьміть дві каністри, відріжте однакові за довжиною ємності, а потім поверніть їх і вставте одна в одну так, щоб вийшов чохол. У ньому нічого не загубиться і не помнеться.

  • Лайфхак 7. Книжкова полиця

Фото: скриншот из YouTube/Ideas En 5 Minutos CHICOS

Так, її теж можна зробити з пластика, чому ні? Кілька таких поличок дадуть притулок стопці книг на вашому столі.

  • Лайфхак 8. Лейка

Фото: скриншот из YouTube/Ideas En 5 Minutos CHICOS

Поливати квіти буде зручніше, ніж з простої пляшки, за рахунок ручки і горлечка, розташованого під кутом.

  • Лайфхак 9. Контейнери для всього

Фото: Pinterest

Підберіть кілька однакових каністр і змайструєте з них контейнери для зберігання всяких дрібниць у сараї або гаражі.

  • Лайфхак 10. Шафа

Фото: Pinterest

Якщо ємностей накопичилося досить багато, з них можна спорудити справжній стелаж із висувними полками. Це дуже практично.

  • Лайфхак 11. Контейнери для розсади

Фото: Pinterest

Вертикальний город в каністрах компактно розташовується на невеликій території. А ручки зручно чіпляються за жердини. Завдяки кришкам унизу ємностей, можна регулювати полив і вологість грунту.

  • Лайфхак 12. Будиночок для птахів

Фото: Pinterest

З просторої і не продувної каністри можна зробити шпаківню. Птахи із задоволенням в такій оселяться на вашій дачі.

  • Лайфхак 13. Годівниця

Фото: Pinterest

Також не забувайте їх підгодовувати. З пластикової годівниці із надійними бортиками корм не висиплеться.

  • Лайфхак 14. Горщик

Фото: Pinterest

А такий прикольний квітковий горщик розвеселить і дорослих, і дітей.

Дивіться відео, як можна використовувати пластикові каністри і не тільки:

Раніше ми розповідали, як з непотрібних речей зробити клумби для квітів: 5 прикольних ідей з фото.

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