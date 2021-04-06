Як використовувати пластикову каністру в побуті: багато цікавих ідей з фото
Дивіться, що можна зробити з непотрібних пластикових ємностей для будинку, дачі, гаража і майстерні
Легка, міцна, щільна, жорстка, гладка, обтічна, непромокаюча, та до того ж ще й дармова! Всі ці якості застосовні до пластикової каністрі і роблять її просто незамінною знахідкою в господарстві і побуті. Якщо у вас накопичуються такі спорожнілі пластмасові ємності, не поспішайте їх викидати – вони стануть в нагоді вам під рукою, та й природа буде чистіше.
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- Лайфхак 1. Мильниця
Почнемо з простого. Підставка під мило, з якої в усі боки не витікає вода і піна – зручна річ для дачі.
- Лайфхак 2. Зубні приналежності
Теж дуже зручно, компактно, дешево і вигідно.
- Лайфхак 3. Совок
Розрізавши пластик, ви отримаєте легкий совок зі зручною ручкою, з якого складно розсипати сміття.
- Лайфхак 4. Інструменти
Така підставка для інструментів допоможе швидко все знаходити і компактно тримати під рукою.
- Лайфхак 5. Гаманець
Якщо правильно перекроїти ємність і приклеїти застібку, з неї вийде зручна аптечка, міцний гаманець або клатч, який чцдово тримає форму.
- Лайфхак 6. Чохол
Візьміть дві каністри, відріжте однакові за довжиною ємності, а потім поверніть їх і вставте одна в одну так, щоб вийшов чохол. У ньому нічого не загубиться і не помнеться.
- Лайфхак 7. Книжкова полиця
Так, її теж можна зробити з пластика, чому ні? Кілька таких поличок дадуть притулок стопці книг на вашому столі.
- Лайфхак 8. Лейка
Поливати квіти буде зручніше, ніж з простої пляшки, за рахунок ручки і горлечка, розташованого під кутом.
- Лайфхак 9. Контейнери для всього
Підберіть кілька однакових каністр і змайструєте з них контейнери для зберігання всяких дрібниць у сараї або гаражі.
- Лайфхак 10. Шафа
Якщо ємностей накопичилося досить багато, з них можна спорудити справжній стелаж із висувними полками. Це дуже практично.
- Лайфхак 11. Контейнери для розсади
Вертикальний город в каністрах компактно розташовується на невеликій території. А ручки зручно чіпляються за жердини. Завдяки кришкам унизу ємностей, можна регулювати полив і вологість грунту.
- Лайфхак 12. Будиночок для птахів
З просторої і не продувної каністри можна зробити шпаківню. Птахи із задоволенням в такій оселяться на вашій дачі.
- Лайфхак 13. Годівниця
Також не забувайте їх підгодовувати. З пластикової годівниці із надійними бортиками корм не висиплеться.
- Лайфхак 14. Горщик
А такий прикольний квітковий горщик розвеселить і дорослих, і дітей.
Дивіться відео, як можна використовувати пластикові каністри і не тільки:
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