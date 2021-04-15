Як відбілити пожовтілий пластик: доступні лайфхаки

Пластик, що пожовтів на сонці або від старості, можна освіжити підручними засобами

Вироби із пластику дуже практичні, зручні і настільки популярні, що пластикова обробка майже всюди витіснила метал і дерево, і ми вже не помічаємо їх присутності в побуті. За винятком тих моментів, коли пластик починає жовтіти і втрачає свою привабливість.

Найчастіше це відбувається через вплив прямих сонячних променів. Також на побутовій техніці, поличках і меблі на кухні може з'явитися неприємний наліт через осідання кіптяви і жиру, адже там готується їжа. Ситуацію можна виправити. Як помітно освітлити пластик без особливих зусиль – читайте наші лайфхаки.

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Як відбілити пластик: лайфхаки

Лайфхак 1. Як відбілити пластик милом

Як відбілити пластик Фото: Pinterest

Звичайне господарське мило – чудовий засіб для боротьби з плямами і жовтим кольором пластика. Візьміть м'яку губку, змочіть теплою водою, гарненько намильте і потріть проблемне місце. Залиште замоченим на кілька хвилин, а потім ще раз обробіть губкою.

Лайфхак 2. Очищаємо пластик спиртом

Як відбілити пластик Фото: Pinterest

Ця агресивна рідина здатна вивести бруд і плями різної природи. Але перед тим, як обробити пластикову поверхню спиртом, спробуйте на непомітному місці, як він впливатиме на виріб і чи не залишить плям.

Лайфхак 3. Пожовтіла пластмаса добре відбілюється миючим засобом

Як відбілити пластик Фото: Pinterest

З'ємні полички та інші пластикові деталі замочіть на кілька годин або на ніч у розчині миючого засобу для посуду і теплої води. Або ж рясно змочіть їх цим засобом і залиште, щоб відкисали.

Лайфхак 4. Хлор – надійний відбілювач для пластику

Як відбілити пластик Фото: Pinterest

Хлор у чистому вигляді застосовувати для пластику небезпечно. А ось відбілювачі або засоби для виведення плям, що містять хлор, допоможуть у боротьбі з пожовтінням. Візьміть 1 ст. ложку засобу на 1 літр води і замочіть пластикові деталі на 10-12 годин, а потім гарненько промийте і протріть насухо.

Лайфхак 5. Як відбілити пластик содою і пральним порошком

Як відбілити пластик Фото: Pinterest

Приготуйте розчин із розрахунку по одній ложці кальцинованої соди і прального порошку на літр води. Помістіть у нього пластикові речі і залиште на кілька годин. Потім ретельно промийте та висушіть.

Лайфхак 6. Зубна паста відбілює не тільки зуби

Як відбілити пластик Фото: Pinterest

Обробіть пожовтілий пластик зубною пастою. Для надійності можете змішати її з содою і потерти проблемні ділянки.

Лайфхак 7. Міняйте колір пластику кардинально

Як відбілити пластик Фото: Pinterest

Якщо жоден із вказаних вище методів не допоміг, і пластик не хоче змінюватися в бік освітлення, є більш кардинальний метод вплинути на нього – пофарбувати звичайною або ж аерозольною фарбою.

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