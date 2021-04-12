Як позбутися мурашок на ділянці: 5 лайфхаків

Які є прості підручні засоби для боротьби зі шкідниками

Одна з неприємностей, яка підстерігає дачників – це мурахи. І незважаючи на те, що вони знищують деяких комах на рослинах, шкода від мурах дуже відчутна, тому що врожай вони знищують з не меншим ентузіазмом. До того ж відомий симбіоз мурах і попелиць, якіх вони завзято пасуть і захищають, тому що харчуються їх медвяної росою. А попелиці, в свою чергу, харчуються рослинами на вашій ділянці.

Як вирішити проблему і прогнати небажаних гостей із саду та городу? Проти мурах існує кілька дієвих рецептів з підручних і безпечних засобів. Якщо ви не хочете труїти серйозними хімікатами себе і навколишній простір, читайте корисні лайфхаки в нашій статті.

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Боротьба з мурахами: лайфхаки

Лайфхак 1. Мурахи не люблять каву

Як позбутися мурашок Фото: Pinterest

Гуща після кави – натуральний компонент, який в грунті чудово відлякує не лише мурах, але також равликів, слимаків та інших шкідників.

Лайфхак 2. Содова отрута для мурах

Як позбутися мурашок Фото: Pinterest

Мурахи дуже люблять солодке. Використовуйте це в боротьбі з ними. Змішайте в рівних пропорціях соду з цукровою пудрою і насипте в ті місця, де ви бачили скупчення мурашок. Солодкість приверне шкідників, а сода вирішить проблему.

Лайфхак 3. Мурахи уникають різких запахів

Як позбутися мурашок Фото: Pinterest

Мурашкам абсолютно не до душі багато ароматів. Тому можете періодично розкладати біля їх притулків сильно пахучі речовини і простежити, що їм найбільше не сподобалося. Наприклад, листя анісу, корица, деревне вугілля, тютюновий попіл, запашнf рослинна олія.

Лайфхак 4. Рослини можуть вигнати шкідників

Як позбутися мурашок Фото: Pinterest

Також мурашкам не подобаються деякі рослини. А тому можете сміливо висаджувати на дачі петрушку, полин, часник, бузину, м'яту – і вам користь, і мурашкам неприємності. Від такого сусідства вони просто втечуть.

Лайфхак 5. Гас проти мурах

Як позбутися мурашок Фото: Unsplash

Кардинальний спосіб боротьби – це облити мурашник гасом, але у жодному разі не підпалювати. Якщо ви не знайшли місця їх проживання, є інший спосіб – під кожен плодовий кущ або дерево покладіть ганчірку, змочену гасом. Мурахи не терплять цю речовину, а тому підуть з ділянки.

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