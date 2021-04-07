Як використовувати старий шланг: ТОП-5 лайфхаків з фото
Дивіться, які корисні речі для дачі можна зробити зі старого садового шланга
Старий шланг для води, який прослужив вам кілька років, продирявився і став геть непридатним? Не поспішайте від нього позбавлятися, адже при правильному підході він вам ще стане в нагоді і прикрасить собою дачну ділянку.
Що зробити зі старого садового шланга, і як застосувати його на дачі? Дивіться несподівані лайфхаки і цікаві ідеї в нашій статті.
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- Лайфхак 1. Килимок
З гумового шланга виходить чудовий килимок для басейну, порога або дачних доріжок. Він не промокає, а ходити по такому м'якше, ніж по цементу або плитам. І мити теж простіше.
- Лайфхак 2. Огорожа
Дуже практично і стильно зробити зі старого шланга паркан або оформити клумбу. Це міцний матеріал, і крізь нього не просиплется земля.
- Лайфхак 3. Кошик
У такі кошики зручно складати і сортувати врожай. Вони не бояться бруду, вони місткі і в них зручно мити овочі і фрукти.
- Лайфхак 4. Меблі
Оплетіть каркас старого стільця або розкладачки м'яким гумовим шлангом. Ви отримаєте оновлений варіант меблів саме для дачі. У ній зручно сидіти, її можна залишати на ділянці, і їй не страшні дощі.
- Лайфхак 5. Горщик
Шланг чудово підійде в якості декору. У такі горщики можна розсадити квіти по всій ділянці. А із кріплення вийде гарний орнамент.
Раніше ми розповідали, як зробити контейнери для насіння і розсади з підручних засобів.
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