Як використовувати старий шланг: ТОП-5 лайфхаків з фото

Дивіться, які корисні речі для дачі можна зробити зі старого садового шланга

Старий шланг для води, який прослужив вам кілька років, продирявився і став геть непридатним? Не поспішайте від нього позбавлятися, адже при правильному підході він вам ще стане в нагоді і прикрасить собою дачну ділянку.

Що зробити зі старого садового шланга, і як застосувати його на дачі? Дивіться несподівані лайфхаки і цікаві ідеї в нашій статті.

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Лайфхак 1. Килимок

Що зробити з шланга Фото: Pinterest

З гумового шланга виходить чудовий килимок для басейну, порога або дачних доріжок. Він не промокає, а ходити по такому м'якше, ніж по цементу або плитам. І мити теж простіше.

Лайфхак 2. Огорожа

Що зробити з шланга Фото: Pinterest

Дуже практично і стильно зробити зі старого шланга паркан або оформити клумбу. Це міцний матеріал, і крізь нього не просиплется земля.

Лайфхак 3. Кошик

Що зробити з шланга Фото: Pinterest

У такі кошики зручно складати і сортувати врожай. Вони не бояться бруду, вони місткі і в них зручно мити овочі і фрукти.

Лайфхак 4. Меблі

Що зробити з шланга Фото: Pinterest

Оплетіть каркас старого стільця або розкладачки м'яким гумовим шлангом. Ви отримаєте оновлений варіант меблів саме для дачі. У ній зручно сидіти, її можна залишати на ділянці, і їй не страшні дощі.

Лайфхак 5. Горщик

Що зробити з шланга Фото: Pinterest

Шланг чудово підійде в якості декору. У такі горщики можна розсадити квіти по всій ділянці. А із кріплення вийде гарний орнамент.

Раніше ми розповідали, як зробити контейнери для насіння і розсади з підручних засобів.

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