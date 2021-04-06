Як виростити овочі з лушпиння: пізнавальний лайфхак

Безліч овочів можна знову виростити навіть після їх з'їдання: дізнайтесь, які і як

Не поспішайте викидати лушпиння, тому що з нього, немов птах Фенікс із попелу, можуть відродитися нові плоди. Для цього вам знадобиться трохи грунту, води, терпіння і цікавості. Як це зробити, читайте в нашій статті.

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Які овочі та зелень можна відродити з лушпиння? Ось список:

Салат латук. Вставте качан у грунт, поставте його на світло і регулярно поливайте. Незабаром ви побачите свіжі листочки, які в міру їх появи можна зрізати і використовувати в їжу.

Вставте качан у грунт, поставте його на світло і регулярно поливайте. Незабаром ви побачите свіжі листочки, які в міру їх появи можна зрізати і використовувати в їжу. Зелена цибуля. Вона і так доволі часто випускає зелене пір'я. Зрізану частину цибулини з боку корінців посадіть у грунт і полийте.

Вона і так доволі часто випускає зелене пір'я. Зрізану частину цибулини з боку корінців посадіть у грунт і полийте. Цибуля-шалот. Як і всі цибулинні, цю цибулю легко вирощувати в банці з водою. Нехай вода покриває її в повному обсязі. Незабаром з'явиться зелене пір'я.

З лушпиння можна виростити нові овочі Фото: Pinterest

Часник. Якщо помітили паростки на зубку часника, помістіть його у воду і регулярно міняйте. Незабаром ви зможете використовувати зелене пір'ячко в їжу.

Якщо помітили паростки на зубку часника, помістіть його у воду і регулярно міняйте. Незабаром ви зможете використовувати зелене пір'ячко в їжу. Базилік. Зрізане з базиліка стебло поставте у воду, яку слід регулярно освіжати. Незабаром ви дочекаєтеся появи коренів, після чого рослину можна висадити в грунт.

Зрізане з базиліка стебло поставте у воду, яку слід регулярно освіжати. Незабаром ви дочекаєтеся появи коренів, після чого рослину можна висадити в грунт. Селера. Помістіть качан у вологу серветку і дочекайтеся появи листочків. А потім її можна висаджувати в землю.

Помістіть качан у вологу серветку і дочекайтеся появи листочків. А потім її можна висаджувати в землю. Морква. Звичайно, з бадилля не виросте ціла морквина, але молода соковита зелень чудово підійде в салати. Використовуючи моркву, відріжте кілька сантиметрів верхівки і занурте зрізаний кінець у воду. Приблизно через тиждень у вас з'явиться зелень.

Звичайно, з бадилля не виросте ціла морквина, але молода соковита зелень чудово підійде в салати. Використовуючи моркву, відріжте кілька сантиметрів верхівки і занурте зрізаний кінець у воду. Приблизно через тиждень у вас з'явиться зелень. Буряк. Те ж саме стосується і буряків. Молоде бадилля можна додавати в зелені весняні салати й борщі – вийде вітамінна добавка.

Те ж саме стосується і буряків. Молоде бадилля можна додавати в зелені весняні салати й борщі – вийде вітамінна добавка. Картопля. Коли чистите картоплю, зрізайте побільше ті частини, які містять "глазки", особливо пророслі. А потім просто висадіть їх у контейнер з грунтом.

Коли чистите картоплю, зрізайте побільше ті частини, які містять "глазки", особливо пророслі. А потім просто висадіть їх у контейнер з грунтом. Топінамбур. Ще один коренеплід, який за розмноженням дуже схожий на картоплю, тільки зростає швидше і краще. Головне, щоб в очистках були присутні "глазки". Земляну грушу зазвичай висаджують на городі, але її також можна виростити і на балконі.

Раніше ми розповідали, як зробити контейнери для насіння і розсади з підручних засобів.

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