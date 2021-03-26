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Батьківська Субота 27 березня 2021 року: історія і традиції

Сьогодні, 17:22

Дізнайтеся головні традиції першого поминального дня Великого посту-2021

Завтра, 27 березня, настане чергова поминальна субота у 2021 році. Це перший поминальний день під час Великого посту-2021. Яких традицій дотримуються у Великопісну батьківську суботу, дізнайтеся в нашій статті.

Перша поминальна субота Великого посту-2021: історія поминальних днів

У православному календарі на рік виділено кілька батьківських днів, у які проводиться особливе поминання покійних родичів. Попередній поминальний день був 6 березня – це Вселенська м'ясопусна поминальна субота, яка відзначається напередодні Масляної.

За традицією в суботу у церквах шанується пам'ять всіх святих. Богослужбовий статут наказує здійснювати поминання всіх православних християн, хто від віку преставився. Суботу з дня земного спокою стала символом радісного спокою в Царстві Небесному. Звідси з'явився церковний звичай здійснювати спеціальні заупокійні служби в суботу.

Батьківська поминальна субота
Батьківська поминальна субота
Фото: Depositphotos

У перекладі з грецької субота означає "клопотання", тому саме в цей день тижня у християн прийнято згадувати покійних рідних і близьких, молитися і просити за них Господа.

А батьківськими такі дні називають, тому що за законами життя батьки раніше за своїх дітей залишають цей світ. І обов'язок дітей – молитися насамперед за своїх батьків і прабатьків, які дарували життя, а вже потім за інших людей.

Під час Великого посту встановлено три батьківські суботи – на другий, третій і четвертій седмиці. Перший з таких поминальних днів під час Великого посту в 2021 році випадає на 27 березня.

Ці суботи встановлено, щоб не позбавляти померлих людей молитви за їхні душі, оскільки протягом усього періоду Святої Чотиридесятниці церковні служби скорочені, а звичайні щоденні поминання покійних – панахиди, третій, дев'ятий і сороковий день по смерті, Сорокоусти та інші приватні поминання не проводяться.

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Батьківська поминальна субота: традиції дня

В батьківську суботу прийнято прийти в храм на службу, принести продукти для поминання родичів, написати записки за упокій з іменами покійних родичів, помолитися.

Після церковної служби віруючі йдуть на цвинтар і відвідують могили рідних, а потім збираються вдома за поминальним обідом, головною стравою на якому є кутя.

А ось працювати або займатися домашніми справами в поминальний день не можна. Вважається, що пранням і прибиранням "замилюються" очі небіжчикам.

Раніше ми публікували календар Великодня по роках і розповідали, як розрахувати перехідні свята.

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