Великий піст-2021: чого ні в якому разі не можна робити

Дізнайтеся про традиції, звичаї і найважливіші заборони Великого посту

Великий піст-2021 розпочався сьогодні, 15 березня, а закінчується в суботу,1 травня. Великдень-2021 православні християни відзначатимуть 2 травня. До речі, починає Великий піст-2021 Чотиридесятниця (перші сорок днів), а закінчує – Страсна седмиця (останній тиждень перед Великоднем).

Які звичаї, традиції, а також найсерйозніші заборони і обмеження в їжі важливі під час Великого посту, читайте в нашій статті.

Великий піст: історія і значення

Про піст стало відомо з євангельських оповідань Нового Завіту. Так, в одному з них йдеться про те, що Ісус Христос робив після свого хрещення. Син Божий пішов у пустелю, де на самоті, у молитві і голодному пості готувався до виконання місії, з якою прийшов на Землю. Відомо, що впродовж сорока днів диявол спокушав Христа голодом, гординею і вірою.

Очищення себе за допомогою посту, щоб бути гідним радості приходу Великодня, – це основний сенс обмежень, які свідомо і добровільно накладають на себе віряни.

Що можна, а чого не можна їсти в період Великого посту-2021

У перший день посту варто утриматися від будь-якої їжі, в інші дні є певні правила:

понеділок, середа, п'ятниця – сухоядіння (вода, хліб, фрукти, овочі, компоти);

– сухоядіння (вода, хліб, фрукти, овочі, компоти); вівторок, четвер – можна варені страви без олії;

– можна варені страви без олії; субота, неділя – їжа з рослинною олією і навіть трохи вина.

У понеділок, середу і п'ятницю потрібно практикувати сухоїдіння Фото: Depositphotos

У які дні посту можна їсти рибу

У Благовіщення (7 квітня) можливі святкові послаблення: гаряча пісна їжа з рослинною олією, риба, морепродукти і вино.

У Лазареву суботу (24 квітня) дозволяється гаряча пісна їжа з рослинною олією, а також рибна ікра і вино.

У Вербну неділю (25 квітня) дозволяється гаряча пісна їжа з рослинною олією, а також риба, морепродукти і вино.

В Страсний тиждень (з 26 квітня по 1 травня) піст найсуворіший. У велику п'ятницю наказано повне утримання від їжі. В велику суботу дозволена гаряча пісна їжа без олії (в більш м'якому варіанті – з рослинною олією).

Церква допускає серйозні послаблення під час Великого посту і навіть відмову від його дотримання в тому, що стосується їжі, для дітей (особливо маленьких), вагітних, літніх, хворих, які подорожують, а також знаходяться в місцях позбавлення волі. Послаблення поширюються також на військовослужбовців.

Великдень-2021 настає 2 травня – з цього моменту піст закінчується і дозволяється будь-яка їжа.

Великий піст-2021: чого не можна робити

Крім обмежень в їжі, у піст рекомендують максимально відсторонитися від гніву, образ, засудження, потрібно робити більше добра оточуючим.

Також під час посту слід утриматися від інтимної близькості.

У період Великого посту не можна вінчатися, веселиться, відвідувати розважальні заклади, проводити гучні вечірки.

Не можна лінуватися і піддаватися негативним почуттям: агресії, злості, заздрості, конфліктам.

Не можна сваритися з оточуючими, особливо – з близькими. Це гарантовано залишить неприємний відбиток в душі кожного вірянина.

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