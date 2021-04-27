27 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День кадровика України, Великий вівторок – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 27 квітня

Яке сьогодні свято, 27 квітня? День кадровика України. Великий вівторок Страсного тижня, Віленська ікона Божої – в православному календарі. Мартин Лисогон – у народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Антон, Валентин, Іван, Лазар, Мартин, Фома.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 27 квітня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 27 квітня.

27 квітня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

День кадровика – неофіційне свято відзначається в Україні на честь прийняття в 1993 році постанови "Про трудові книжки працівників".

– неофіційне свято відзначається в Україні на честь прийняття в 1993 році постанови "Про трудові книжки працівників". День державного прапора святкує Молдова.

святкує Молдова. День національного Опору шанується в Словенії.

шанується в Словенії. День короля відзначають Нідерланди.

відзначають Нідерланди. День Свободи святкує ПАР.

святкує ПАР. День Другої республіки відзначає Австрія.

відзначає Австрія. День безпечного транспорту проводиться в Ірані.

Яке сьогодні свято

27 квітня в православній церкві настає Великий вівторок Страсного тижня. В цей день Христос викрив фарисеїв і книжників, а ще розповів своїм учням кілька притч: про десять дів, про таланти, про данину кесареві, про воскресіння мертвих, а також про Страшний суд і кінець світу. Страсна седмиця – це останній тиждень Великого посту, яка завершиться святкуванням Великодня. Також цього дня шанується пам'ять святителя Мартина, сповідника, Папи Римського, мучеників Антонія, Іоана і Євстафія Литовських, мученика Ардаліона, мучеників 1000 перських і Азата, скопця. Святкується Віленська ікона Божої Матері.

У народі 27 квітня шанувався Мартин Лисогон. Вважалося, що цього дня лисиці залишають старі нори і селяться в нові, а тому на них просто полювати – звідси і назва дня. Також у цей день слідкували за поведінкою ворон і будували здогади про майбутнє. На Мартина починалася оранка і сівба ранніх хлібів. У Великий вівторок люди займалися домашніми справами, намагалися закінчити ремонтні та брудні роботи, завершити прання і шиття, привести в порядок одяг до Великодня.

Прикмети на 27 квітня

почути каркання в цей день – поганий знак;

теплий день дасть хороший урожай;

на Мартина працюють від зорі до зорі, щоб багато зерна посіяти;

під забороною в цей день будь-яке святкування і веселощі;

також у Великий вівторок у жодному разі не можна злитися і лаятися;

в Страсний тиждень не можна порушувати піст, суворість якого посилюється.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 27 квітня

1906 – в Петербурзі видано перший номер газети "Український вісник".

1965 – день народження підгузників "Памперс".

1986 – було евакуйовано населення міста Прип'ять через Чорнобильську аварію.

1995 – Верховна Рада України затвердила першу державну нагороду орден Богдана Хмельницького.

1995 – день заснування Державного казначейства України.

Хто Народився 27 квітня

1791 – Семюел Морзе, американський винахідник азбуки Морзе.

1820 – Герберт Спенсер, англійський філософ.

1927 – Євген Моргунов, радянський актор театру і кіно.

1931 – Ігор Ойстрах, український скрипаль.

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