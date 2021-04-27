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27 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

День кадровика Украины, Великий вторник – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 27 апреля

Какой сегодня праздник, 27 апреля? День кадровика Украины. Великий вторник Страстной недели, Виленская икона Божией – в православном календаре. Мартын Лисогон – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Антон, Валентин, Иван, Лазарь, Мартын, Фома.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 27 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 27 апреля.

27 апреля: какой сегодня праздник
27 апреля: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • День кадровика – неофициальный праздник отмечается в Украине в честь принятия в 1993 году постановления "О трудовых книжках работников".
  • День государственного флага празднует Молдова.
  • День национального Сопротивления чтится в Словении.
  • День короля отмечают Нидерланды.
  • День Свободы празднует ЮАР.
  • День Второй республики отмечает Австрия.
  • День безопасного транспорта проводится в Иране.

Какой сегодня праздник

27 апреля в православной церкви наступает Великий вторник Страстной недели. В этот день Христос обличил фарисеев и книжников, а еще рассказал своим ученикам несколько притч: о десяти девах, о талантах, о дани кесарю, о воскресении мертвых, а также о Страшном суде и кончине мира. Страстная седмица – это последняя неделя Великого поста, которая завершится празднованием Пасхи. Также в этот день чтится память святителя Мартина, исповедника, Папы Римского, мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Литовских, мученика Ардалиона, мучеников 1000 персидских и Азата, евнуха. Празднуется Виленская икона Божией Матери.

В народе 27 апреля почитался Мартын Лисогон. Считалось, что в этот день лисы оставляют старые норы и заселяются в новые, а потому на них просто охотиться – отсюда и название дня. Также в этот день следили за поведением ворон и строили догадки о будущем. На Мартына начиналась пахота и сев ранних хлебов. В Великий вторник люди занимались домашними делами, старались закончить ремонтные и грязные работы, завершить стирку и шитье, привести в порядок одежду к Пасхе.

Приметы на 27 апреля

  • услышать карканье в этот день – плохой знак;
  • теплый день даст хороший урожай;
  • на Мартына работают от зари до зари, чтобы много зерна посеять;
  • под запретом в этот день любое празднование и веселье;
  • также в Великий вторник ни в коем случае нельзя злиться и ругаться;
  • в Страстную неделю нельзя нарушать пост, строгость которого усиливается.

Интересные и важные события в Украине и мире 27 апреля

  • 1906 – в Петербурге издан первый номер газеты "Украинский вестник".
  • 1965 – день рождения подгузников "Памперс".
  • 1986 – было эвакуировано населения города Припять из-за Чернобыльской аварии.
  • 1995 – Верховная Рада Украины утвердила первую государственную награду орден Богдана Хмельницкого.
  • 1995 – день основания Государственного казначейства Украины.

Кто родился 27 апреля

  • 1791 – Сэмюэл Морзе, американский изобретатель азбуки Морзе.
  • 1820 – Герберт Спенсер, английский философ.
  • 1927 – Евгений Моргунов, советский актер театра и кино.
  • 1931 – Игорь Ойстрах, украинский скрипач.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

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