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Великий Вівторок 27 квітня: що можна і не можна робити

Сьогодні, 15:12

Тиждень перед Великоднем: Вівторок Страсної седмиці називається великим

Останній вівторок перед святкуванням Великодня, який припадає на Страсний тиждень, називається Великим. Чим примітний цей день, які традиції і заборони збереглися до наших днів, як правильно поводитися і що у жодному разі не можна робити у Великий вівторок, 27 квітня, читайте в нашій статті.

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У Страсний тиждень християни згадують про останні дні земного життя Ісуса Христа, а також про пристрасті, тобто фізичні і духовні страждання, які Він пережив під час страти. Кожен день Страсного тижня має своє особливе значення, а в церкві проводяться служби, присвячені різним сюжетам Євангеліє.

Великий вівторок: значення дня

Великий вівторок, що настає перед Великоднем і в 2021 році випадає на 27 квітня, символізує час, коли Ісус Христос навчав апостолів у храмі на горі.

Цього дня Христос викрив фарисеїв і книжників, а ще розповів своїм учням кілька притч: про десять дів, про таланти, про данину кесареві, про воскресіння мертвих, а також про Страшний суд і кінець світу.

Великий вівторок: чим займатися в цей день

Страсний тиждень передбачає, що кожен день слід проводити в суворій стриманості не лише в дотриманні посту і харчуванні, а й у поведінці.

У Великий вівторок слід згадувати життєвий шлях Ісуса Христа, читати Євангеліє і молитися.

За народними традиціями, у Великий вівторок займаються дрібними домашніми справами. Бажано закінчити ремонтні та брудні роботи, завершити прання, шиття та прасування.

Особливу увагу слід приділити святковому одягу, в якому сім'я зустрічатиме Великдень. Його потрібно остаточно привести в порядок.

Великий вівторок: що не можна робити

  • Триває Великий піст, який в останній тиждень стає особливо суворим. Тому не можна його порушувати, їсти скоромну їжу, пити алкоголь.
  • Під забороною в цей день будь-святкування, веселощі, танці, спів, розваги.
  • Також у жодному разі не можна лаятися, злитися, проявляти агресію, заздрити, обманювати, лихословити – весь негатив повертається назад з потрійною силою.
  • Не можна відмовляти тим, хто просить про допомогу.

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у квітні 2021 року в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

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