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Коли Вальпургієва ніч у 2021 році: дата і головні прикмети

Сьогодні, 13:16

Вальпургієва ніч-2021 пройде напередодні Великодня

Коли настане Вальпургієва ніч у 2021 році, чому цей день вважається відьминим, на які прикмети варто звернути увагу, дізнайтеся в нашій статті.

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Вальпургієва ніч у 2021 році: дата знаменної ночі

Вальпургієва ніч традиційно припадає на період з 30 квітня на 1 травня, і в 2021 році ця ніч настане з п'ятниці на суботу, саме напередодні православного Великодня.

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Вальпургієва ніч збігається з днем пам'яті католицької святої – уімбурнської черниці Вальбурги, за ім'ям якої отримало назву свято. Свята Вальпургія відома тим, що стала однією з перших черниць. Також вона прославилася різними дивами. У народі Вальбургу вважали покровителькою моряків, вагітних жінок, а ще захисницею від стихії, хвороб, сказу, голоду, неврожаю.

У народі вірили, що саме вночі проти 1 травня відкривалися кордони між світами і люди отримували змогу спілкуватися з душами померлих. За народним календарем, цей час у багатьох європейських країнах збігається зі святкуванням зустрічі весни з літом.

Вальпургієва ніч: прикмети

  • Вальпургієва ніч – одна з найтемніших, найстрашніших і найтаємничіших ночей у році.
  • Від часів середньовіччя до наших днів збереглася легенда про те, що, крім свята родючості і весни, Вальпургієва ніч – це ще й час бенкету нечистої сили, яка злітається з усіх куточків землі на священну Лису гору.
  • Щоб очиститися від злих духів і відлякати відьом, у цю ніч треба палити багаття, а ще веселитися, влаштовувати ігри і гуляння. Ось тільки через складну епідеміологічну ситуацію в Україні всі колективні святкування доведеться скасувати або ж відкласти до кращих часів.

Вальпургієва ніч
Вальпургієва ніч
Фото: Pexels

  • За народними спостереженнями, Вальпургієва ніч – вдалий час для правдивих пророцтв, ворожінь і привороту.
  • Якщо рано-вранці після ночі вмитися росою, то вона додасть здоров'я і примножить красу.
  • У цю ніч амулети і талісмани наділені особливою силою і здатні проявити свої захисні властивості.
  • Щоб не накликати на себе біду, в цю магічну ніч не слід згадувати нечисту силу.
  • За прикметами, у Вальпургієву ніч не можна вдягати речі чорного кольору, а також ті, в яких у людей відбувалися неприємності.
  • А ще у Вальпургієву ніч сняться віщі сни.

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