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24 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Лазарева субота і Міжнародний день солідарності молоді – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначають 24 квітня

Яке сьогодні свято, 24 квітня? Міжнародний день солідарності молоді. Лазарева субота – в православному календарі. Антип Водогін – у народному календарі. Іменини святкують: Антип, Юхим, Іван, Микола, Петро, Прохор, Яків.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 24 квітня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 24 квітня.

24 квітня: яке сьогодні свято
24 квітня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • Міжнародний день солідарності молоді (International Day of Youth Solidarity) щорічно відзначається з 1957 року і приурочений до засідання Бандунгской конференції країн Азії і Африки. Свято спрямоване на рішення проблем соціального захисту, виховання і дозвілля молоді.
  • Міжнародний день багатосторонності і дипломатії заради миру (International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace) заснований ООН у 2018 році з метою популяризації ініціатив на благо світу і мирні способи врегулювання конфліктів.
  • Міжнародний день ветеринарного лікаря (World Veterinary Day) проводиться щорічно, починаючи з 200 року, в останню суботу квітня. День був заснований Всесвітньою ветеринарною асоціацією з метою висвітлення аспектів роботи ветеринарів по всьому світу.
  • Всесвітній день захисту лабораторних тварин (World Day for Laboratory Animals) був заснований Міжнародною Асоціацією проти хворобливих експериментів на тваринах в 1979 році і підтриманий ООН з метою звернути увагу людей на проблему піддослідних тварин, а також протистояти вівісекції (експериментам і дослідам над лабораторними тваринами).
  • День пам'яті жертв геноциду вірмен в Османській імперії шанує Вірменія і Франція.

Яке сьогодні свято

24 квітня в православній церкві відзначається Лазарева субота на честь Воскресіння праведного Лазаря. Шанується пам'ять священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського, мучеників Прокеса і Мартиніана, преподобного Фармуфія, преподобного Іоана, учня преподобного Григорія Декаполіта, святителя Калиника Черникського.

У народі 24 квітня поряд зі святкуванням Лазаревої суботи шанувався Антип Водогін. День отримав таку назву, тому що зазвичай в цей період спостерігалися повені. У Лазареву суботу люди вирушали за вербовими гілками, щоб рано вранці у Вербну неділю освятити їх у церкві. Цими гілочками легко били одне одного, щоб додалося здоров'я і пішла вся хвороба.

Прикмети на 24 квітня

  • розлив на річці – до врожайного року;
  • дощ на Антипа – буде багато грибів;
  • в цей день не можна проводити польові роботи і посадку, а також домашню роботу;
  • у жодному разі не можна злитися і лаятися, інакше весь негатив повернеться назад;
  • в цей день заборонено влаштовувати гучні гуляння та застілля.

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Цікаві і важливі події в Україні та світі 24 квітня

  • 1793 – Російська Імперія прийняла указ про створення на Правобережній Україні православної єпархії.
  • 1833 – в Америці запатентована газована вода.
  • 1949 – в Києві був створений літературно-художній музей Т. Шевченка.
  • 1990 – відбувся запуск орбітального телескопа НАСА Хаббл.

Хто народився 24 квітня

  • 1706 – Джованні Мартіні, італійський композитор.
  • 1934 – Ширлі Маклейн, американська актриса, письменниця.
  • 1941 – Джон Крістофер Вільямс, британський гітарист.
  • 1952 – Жан-Поль Готьє, французький модельєр.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.

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