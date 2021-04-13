Що подарувати доньці: безпрограшні варіанти презентів

Як подарувати дитині цукерки або гроші, щоб це не виглядало банально

Наближається День дочки, який в Україні традиційно відзначається 25 квітня. Це приємне, душевне, домашнє свято, в якому беруть участь всі члени сім'ї. Що можна презентувати доньці, який подарунок потішить і здивує її, і як подарувати потрібну річ, щоб це виглядало прикольно, весело, небанально і приємно для всіх? Читайте в нашій статті.

А ще дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня, щоб порадувати рідних і близьких людей.

Як привітати дочку зі святом: станьте чарівниками

Якою б не була ваш дитина – дорослою дівчиною або малятком, батьки для неї завжди будуть трохи чарівниками. Підтримайте такий імідж і здійсніть її мрію. Кому як не мамі з татом добре відомі доччині бажання? Що їй найбільше хочеться: ляльку, кошеня або айфон, гарну сукню або рахунок для відкриття власного бізнесу? Втілення мрії – це буде безцінним і класним подарунком для доньки в будь-яке свято.

Безпрограшний подарунок для дочки: ювелірна прикраса

Рідко яка дівчина не зрадіє каблучці або брошці, навіть якщо у неї вже є прикраси. Зайвими вони точно не бувають. Якщо ви добре знаєте смаки і вподобання своєї дівчинки, можете зробити сюрприз. Але і кілька годин, проведених разом із нею в ювелірному салоні за вибором подарунка – теж приємне проведення часу. Можна і розіграти дочку: в футляр покласти печеньку, а справжню прикрасу подарувати після того, як всі разом посмієтеся.

Що подарувати доньці в свято: смакоту

Ваша дитинка – гурман і ласунка? Тоді відповідь, що їй подарувати – очевидна. Улюблені цукерки, домашню випічку, кошик фруктової екзотики. З дорослою донькою краще влаштувати домашню вечерю і приємні сімейні посиденьки. Для дівчинки цікавіше організувати квест – нехай у кінці підказок на неї чекатиме заповітний тортик. А ще можете нанизати солодощі на нитки і розвісити гірлянди в доччиній кімнаті.

Несподіваний сюрприз для дочки: професійний портрет

Потайки від доньки замовте у професіонала її портрет. Він зможе малювати по фотографії, а ось фон і обстановку виберіть самі – розкішні апартаменти, відпочинок на островах, захоплюючі пригоди або фентезі. А може, вона й сама захоче позувати справжньому художнику?

Найнадійніший подарунок: гроші

Гроші – річ хоч і банальна, зате надійна, і з таким подарунком батьки точно не помиляться. Плюс в тому, що і доросла дочка, і дитина зможуть вибрати собі покупку на свій розсуд. А ось оформляючи такий подарунок, ви можете проявити фантазію. Наприклад, заховайте конверт у торбі з цукерками, загорніть у товстий рулон обгорткового паперу або замаскуйте у вітальній листівці. Також можете влаштувати грошовий дощ або фонтан.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.

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