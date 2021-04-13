Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Що подарувати доньці: безпрограшні варіанти презентів

Сьогодні, 17:58

Як подарувати дитині цукерки або гроші, щоб це не виглядало банально

Наближається День дочки, який в Україні традиційно відзначається 25 квітня. Це приємне, душевне, домашнє свято, в якому беруть участь всі члени сім'ї. Що можна презентувати доньці, який подарунок потішить і здивує її, і як подарувати потрібну річ, щоб це виглядало прикольно, весело, небанально і приємно для всіх? Читайте в нашій статті.

А ще дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня, щоб порадувати рідних і близьких людей.

Як привітати дочку зі святом: станьте чарівниками

Якою б не була ваш дитина – дорослою дівчиною або малятком, батьки для неї завжди будуть трохи чарівниками. Підтримайте такий імідж і здійсніть її мрію. Кому як не мамі з татом добре відомі доччині бажання? Що їй найбільше хочеться: ляльку, кошеня або айфон, гарну сукню або рахунок для відкриття власного бізнесу? Втілення мрії – це буде безцінним і класним подарунком для доньки в будь-яке свято.

Безпрограшний подарунок для дочки: ювелірна прикраса

Рідко яка дівчина не зрадіє каблучці або брошці, навіть якщо у неї вже є прикраси. Зайвими вони точно не бувають. Якщо ви добре знаєте смаки і вподобання своєї дівчинки, можете зробити сюрприз. Але і кілька годин, проведених разом із нею в ювелірному салоні за вибором подарунка – теж приємне проведення часу. Можна і розіграти дочку: в футляр покласти печеньку, а справжню прикрасу подарувати після того, як всі разом посмієтеся.

Що подарувати доньці в свято: смакоту

Ваша дитинка – гурман і ласунка? Тоді відповідь, що їй подарувати – очевидна. Улюблені цукерки, домашню випічку, кошик фруктової екзотики. З дорослою донькою краще влаштувати домашню вечерю і приємні сімейні посиденьки. Для дівчинки цікавіше організувати квест – нехай у кінці підказок на неї чекатиме заповітний тортик. А ще можете нанизати солодощі на нитки і розвісити гірлянди в доччиній кімнаті.

Несподіваний сюрприз для дочки: професійний портрет

Потайки від доньки замовте у професіонала її портрет. Він зможе малювати по фотографії, а ось фон і обстановку виберіть самі – розкішні апартаменти, відпочинок на островах, захоплюючі пригоди або фентезі. А може, вона й сама захоче позувати справжньому художнику?

Найнадійніший подарунок: гроші

Гроші – річ хоч і банальна, зате надійна, і з таким подарунком батьки точно не помиляться. Плюс в тому, що і доросла дочка, і дитина зможуть вибрати собі покупку на свій розсуд. А ось оформляючи такий подарунок, ви можете проявити фантазію. Наприклад, заховайте конверт у торбі з цукерками, загорніть у товстий рулон обгорткового паперу або замаскуйте у вітальній листівці. Також можете влаштувати грошовий дощ або фонтан.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
День дочки-2021: коли відзначаємо сімейне свято Календар Великодня за роками: як розрахувати перехідні свята Ідеї найоригінальніших подарунків до квітневих свят Іменини в квітні-2021: хто і коли святкує день ангела
подарунки свята дочка дівчинка День дочери що подарувати
Реклама

Новини партнерів

"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
Почему распался брак знаменитых актёров
Почему распался брак знаменитых актёров
Видео. Анастасия Покрещук сделала липосакцию в Стамбуле
Видео. Анастасия Покрещук сделала липосакцию в Стамбуле

Популярні статті

Сьогодні, 17:54Смачно

Що готують на Великдень: 6 традиційних страв

Сьогодні, 14:47Фаново

Календар Великодня за роками: як розрахувати перехідні свята

Сьогодні, 05:08Психо

Гороскоп на сьогодні 13 квітня для всіх знаків зодіаку: Терези, виходьте за рамки і не будьте занудою!

Сьогодні, 00:31Фаново

"Вова, смокчи": Гордон запропонував пропагандисту Соловйову свою цукерку (відео)

Вчора, 15:39Зірково

Ведучий програми "Говорить Україна" Олексій Суханов опинився в ліжку з відомою актрисою

Вчора, 14:27Зірково

Ексчоловік Ані Лорак розійшовся зі своєю дівчиною і повернувся до співачки: чому про це всі говорять

Вчора, 11:45Зірково

Максим Галкін показав архівне відео з молодою Пугачовою

Вчора, 09:52Фаново

Волосся дівчини почало диміти після домашнього фарбування (відео)

Вчора, 05:40Психо

Гороскоп на сьогодні 12 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, вашої енергії вистачить на все!

11 квітняЗірково

Галкін показав рідкісне фото Пугачової з її дочками

11 квітняБлог

Як треба зберігати каву, щоб вона не розгубила свій аромат і смак

11 квітняПсихо

Гороскоп на тиждень 11-17 квітня: всі знаки зодіаку

10 квітняЗірково

Названо переможця шоу Маска

10 квітняЗірково

DZIDZIO розсекретив Дракона на шоу Маска

10 квітняЗірково

У таке чудовисько залізла: на шоу Маска прийшла відома співачка в костюмі Рака

10 квітняЗірково

На шоу Маска розсекретили Носорога, який закоханий в Олю Полякову

Новини партнерів

Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Как выглядит тщательно скрываемая жена Олега Винника без макияжа
Как выглядит тщательно скрываемая жена Олега Винника без макияжа
Стало известно о конфузе Леси Никитюк на шоу. Видео
Стало известно о конфузе Леси Никитюк на шоу. Видео
Она – одна из самых милых волейболисток Украины
Она – одна из самых милых волейболисток Украины
Врач подсказал, как восстановить организм после коронавируса
Врач подсказал, как восстановить организм после коронавируса
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
Магнитные бури в апреле: какие дни могут быть опасными
Магнитные бури в апреле: какие дни могут быть опасными
Врач описал портрет человека, рискующего умереть от COVID-19
Врач описал портрет человека, рискующего умереть от COVID-19

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти