День дочки-2021: коли відзначаємо сімейне свято

Дізнайтеся, коли буде свято всіх дочок у 2021 році

У низці приємних сімейних свят, таких як День матері і День батька, а також Дні синів, бабусь і дідусів, є чудова дата, присвячена дочкам.

Зрозуміло, це свято відзначають і тата з мамами, без яких, власне, не було б винуватиць торжества. Коли буде День дочок у 2021 році, читайте в нашій статті.

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День дочки: дата свята

В Україні свято найніжніших, тендітних і витончених членів сім'ї припадає на самий розквіт весни, 25 квітня.

У 2021 році День дочки вдало випадає на неділю. Тож у нас є можливість зустріти свято в сімейному колі і провести його, не відволікаючись на робочі справи.

Хоча, незважаючи на всю важливість свята, цей день не є офіційним державним вихідним і в інші роки – це звичайний будній день.

Історія замовчує, звідки з'явився свято і чому він відзначається саме в цей день. Примітно, що в світі існують й інші дати, коли вшановують дочок. Наприклад, в Америці День дочки відзначається 26 вересня, а в Індії – в четверту неділю цього ж місяця. В інших країнах він святкується 1 жовтня. Крім того, 11 серпня існує свято – Національний день синів і дочок.

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Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.

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