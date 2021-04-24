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24 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Лазарева суббота и Международный день солидарности молодежи – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 24 апреля

Какой сегодня праздник, 24 апреля? Международный день солидарности молодежи. Лазарева суббота – в православном календаре. Антип Водогон – в народном календаре. Именины празднуют: Антип, Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор, Яков.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 24 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 апреля.

24 апреля: какой сегодня праздник
24 апреля: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Международный день солидарности молодежи (International Day of Youth Solidarity) ежегодно отмечается с 1957 года и приурочен к заседанию Бандунгской конференции стран Азии и Африки. Праздник направлен на решение проблем социальной защиты, воспитания и досуга молодежи.
  • Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира (International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace) учрежден ООН в 2018 году с целью популяризации инициатив на благо мира и мирные способы урегулирования конфликтов.
  • Международный день ветеринарного врача (World Veterinary Day) проводится ежегодно, начиная с 200 года, в последнюю субботу апреля. День был основан Всемирной ветеринарной ассоциацией с целью освещения аспектов работы ветеринаров по всему миру.
  • Всемирный день защиты лабораторных животных (World Day for Laboratory Animals) был учрежден Международной Ассоциацией против болезненных экспериментов на животных в 1979 году и поддержан ООН с целью обратить внимание людей на проблему подопытных животных, а также противостоять вивисекции (экспериментам и опытам над лабораторными животными).
  • День памяти жертв геноцида армян в Османской империи чтит Армения и Франция.

Какой сегодня праздник

24 апреля в православной церкви отмечается Лазарева суббота в честь Воскрешения праведного Лазаря. Чтится память священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского, мучеников Прокеса и Мартиниана, преподобного Фармуфия, преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита, святителя Каллиника Черникского.

В народе 24 апреля наряду с празднованием Лазаревой субботы почитался Антип Водогон. День получил такое название, потому что обычно в этот период наблюдалось половодье. В Лазареву субботу люди отправлялись за вербовыми ветками, чтобы рано утром в Вербное воскресенье освятить их в церкви. Этими веточками легко хлестали друг друга, чтобы прибавилось здоровье и ушла вся хворь.

Приметы на 24 апреля

  • разлив на реке – к урожайному году;
  • дождь на Антипа – будет много грибов;
  • в этот день нельзя проводить полевые работы и посадку, а также домашнюю работу;
  • ни в коем случае нельзя злиться и ругаться, иначе весь негатив вернется назад;
  • в этот день запрещено устраивать шумные гуляния и застолья.

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Интересные и важные события в Украине и мире 24 апреля

  • 1793 – Российская Империя приняла указ о создании на Правобережной Украине православной епархии.
  • 1833 – в Америке запатентована газированная вода.
  • 1949 – в Киеве был создан литературно-художественный музей Т. Шевченко.
  • 1990 – произошел запуск орбитального телескопа НАСА Хаббл.

Кто родился 24 апреля

  • 1706 – Джованни Мартини, итальянский композитор.
  • 1934 – Ширли Маклейн, американская актриса, писательница.
  • 1941 – Джон Кристофер Уильямс, британский гитарист.
  • 1952 – Жан-Поль Готье, французский модельер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

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