Лазарева субота: дата, історія, традиції та особливості дня

Завтра наступить Лазарева субота-2021: чим цікаві історія і традиції дня

Завтра, 24 квітня, відзначається Лазарева субота-2021. У цей день православні згадують диво воскресіння Ісусом Христом праведного Лазаря. Що це за церковне свято, яка його історія, значення і традиції, дізнайтеся в нашій статті.

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Лазарева субота: коли щорічно відзначається

На шостому тижні Великого посту настає субота святого і праведного Лазаря. Це свято не має фіксованої дати, тому що залежить від перехідного Великодня. А тому щорічно відзначається в різні дні.

Традиційно субота напередодні Вербної неділі називається Лазаревою. Святкування Лазаревої суботи встановлено з давніх часів, воно передує Входу Господнього до Єрусалима. У 2021 році цей день випадає на 24 квітня.

Лазарева субота: історія свята

Святий Лазар жив із сестрами Марфою і Марією в селищі Віфанія неподалік від Єрусалима. Ісус Христос називав праведного Лазаря своїм другом. Одного разу Лазар захворів, і ця звістка дійшла до Христа. Тоді Він сказав: "Це хвороба не на смерть, а про славу Божу, щоб через неї прославився Син Божий".

Через чотири дні після смерті Лазаря Ісус прийшов до Віфанії. Він велів відкрити печеру, де був похований Лазар, і помолився: "Отче, дякую Тобі, що Ти почув Мене. Я і знав, що Ти завжди почуєш Мене, але сказав це для народу, що довкола стоїть, щоб повірили, що Ти послав Мене".

Одне з головних чудес Ісуса Христа – воскресіння праведного Лазаря Фото: Depositphotos

Потім Господь покликав: "Лазар! Іди геть". Померлий Лазар воскрес і вийшов з печери, оповитий похоронними стрічками.

Після свого воскресіння святий Лазар прожив ще 30 років – він був єпископом на Кіпрі і проповідував християнство.

Як оповідає Іоанн Богослов у своєму Євангелії, багато людей, які побачили диво воскресіння Лазаря, увірували в Ісуса як в Месію. Звістка про диво швидко поширилася Іудеєю. І коли на наступний день, в неділю, Христос в'їхав до Єрусалиму на віслюку, люди зустрічали Його, як царя, з пальмовими гілками і криками "Осанна!"

Воскресіння Лазаря символізує те, що Господу підвладні і життя, і смерть, і надія на майбутнє воскресіння усіх померлих. Воно відзначається церквою як одне з найбільш знакових чудес, здійснених Христом за час Його земного шляху.

Лазарева субота: традиції дня

У храмах під час служби у Лазареву суботу священики одягаються в білі шати. Служба Лазаревої суботи відбувається по Пісній Тріоді.

Оскільки це свято припадає на період Великого посту, його не відзначають урочисто і весело. Однак є послаблення суворості посту, наприклад, дозволено вживати риб'ячу ікру, олію і червоне вино.

Православні здавна готували частування в цей день – пісні млинці і пироги. А в Греції, наприклад, пекли традиційне печиво "лазарчики".

Також саме в Лазареву суботу люди відправлялися за вербовими гілками, щоб рано вранці у Вербну неділю освятити їх у церкві. Потім цими гілочками легко били один одного, щоб додалося здоров'я і пішла вся хвороба.

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