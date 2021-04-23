Лазарева субота-2021: що ні в якому разі не можна робити в свято

Цього дня не можна лаятися, зате можна одне одного лупцювати

24 квітня православні християни відзначають Лазареву суботу-2021. Цього дня Церква згадує чудо воскресіння Ісусом Христом праведного Лазаря. Свято має давні звичаї, традиції, правила, а також заборони, про які ви дізнаєтеся з нашої статті.

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Лазарева субота-2021: історія свята

Святкування Лазаревої суботивідбувається з давніх часів. Святий Лазар був братом Марфи і Марії, жив з сестрами неподалік від Єрусалима, в селищі Віфанія. Христос часто відвідував їхній будинок, а Лазаря називав своїм другом. Одного разу Лазар захворів, і коли звістка про це дійшла до Христа, Він сказав: "Це хвороба не на смерть, а про славу Божу, щоб через неї прославився Син Божий".

Воскресіння Лазаря, фреска Фото: Depositphotos

Лазар помер за чотири дні до приходу Ісуса до Віфанії. Почувши про смерть Лазаря, Ісус просльозився і велів забрати камінь від печери, в якій поховали праведника, і озвався до нього: "Лазар! Іди геть". Померлий воскрес і вийшов з похоронної печери.

Народні повір'я і прикмети Лазаревої суботи

У цей день здавна спостерігали, скільки вже розпустилося бруньок на вербі. Якщо досить багато – рік буде не тільки врожайним, а й багатим на радісні події.

Лазарева субота: за звичаєм в цей день заготовляють гілочки верби Фото: Pixabay

Вважається, що для того, щоб позбутися матеріальних проблем, слід взяти гілку верби в ліву руку і прочитати молитву "Отче Наш". Потім правою рукою тричі перехреститися і попросити у Господа допомоги у фінансових справах.

У Лазареву суботу прийнято молитися про зцілення. По можливості слід перебувати в радісному настрої, стежити за тим, щоб бажання і думки були чистими.

Для дівчат, які прагнуть в поточному році вийти заміж, є обряд: потрібно приміряти весільну сукню, покрутитися в ній перед дзеркалом і показатися батькам.

Також в цей день люди спостерігали за поведінкою змій: якщо ті масово залишають нори після зимової сплячки – прийшла весна.

Прийнято заготовлювати гілочки верби, щоб наступного дня встигнути освятити їх під час церковної служби.

Цього дня, а також у неділю легенько лупцювали рідних вербовими гілочками – для здоров'я. Особливу увагу приділяли дітям.

Лазарева субота-2021: що не можна робити в свято

лаятися, злитися і лихословити – весь негатив повертається назад з потрійною силою;

виконувати важку роботу і роботу по дому, прати, прибирати, шити;

влаштовувати гучні гуляння та застілля;

вживати алкоголь (дозволяється лише випити трохи вина);

під забороною залишаються продукти тваринного походження (м'ясо, яйця, молоко), оскільки триває Великий піст;

за повір'ям, не можна топтати крихти їжі, що впали зі святкового столу на підлогу – це вважається поганим знаком;

не можна нікому відмовляти в допомозі.

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у квітні 2021 року в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

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