20 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 20 березня в історії

Яке сьогодні свято 20 березня? День весняного рівнодення, Всесвітній день Землі, Міжнародний день щастя. Святкування ікони Божої Матері "Споручниця грішних" і день святителя Павла – в православному календарі. Павло Капельник – у народному календарі. Іменини святкують: Ганна, Антоніна, Василь, Євген, Євдокія, Катерина, Омелян, Єфрем, Ксенія, Марія, Надія, Микола, Павло.

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Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 20 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 20 березня.

20 березня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

День весняного рівнодення (Vernal Equinox) знаменує перехід Сонця з південної півкулі у північну, початок календарної та фактичної весни і в багатьох країнах є святом Нового року.

Всесвітній день Землі (Earth Day) – екологічне свято, присвячене нашій планеті, було організоване за ініціативою ООН з 1971 року і приурочене до Дня весняного рівнодення.

– екологічне свято, присвячене нашій планеті, було організоване за ініціативою ООН з 1971 року і приурочене до Дня весняного рівнодення. Міжнародний день щастя (International Day of Happiness) проводиться під егідою ООН з 2012 року з метою визнати важливість щастя в житті людей нашої планети і спрямувати всі зусилля на поліпшення добробуту кожної людини.

проводиться під егідою ООН з 2012 року з метою визнати важливість щастя в житті людей нашої планети і спрямувати всі зусилля на поліпшення добробуту кожної людини. Міжнародний день астрології (International Astrology Day) з 1993 року відзначається вченими-астрологами й ентузіастами в день весняного рівнодення і в 2021 році випадає на 20 березня. З цього дня починається новий астрологічний рік, коли Сонце вступає в знак Овна.

з 1993 року відзначається вченими-астрологами й ентузіастами в день весняного рівнодення і в 2021 році випадає на 20 березня. З цього дня починається новий астрологічний рік, коли Сонце вступає в знак Овна. Всесвітній день здоров'я ротової порожнини був встановлений за ініціативою Всесвітньої стоматологічної федерації і з 2013 року проводиться 20 березня.

був встановлений за ініціативою Всесвітньої стоматологічної федерації і з 2013 року проводиться 20 березня. День французької мови відзначається щорічно з 2010 року під егідою ООН з метою святкування багатомовності та культурного розмаїття.

відзначається щорічно з 2010 року під егідою ООН з метою святкування багатомовності та культурного розмаїття. День Незалежності зазначає Туніс на честь проголошення його Республікою в 1957 році.

Яке сьогодні свято

20 березня в православній церкві шанується пам'ять великомученика Феодора Тирона, священномучеників, що в Херсонесі єпископствували: Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія, Єферія, Елпідія та Агафодора, преподобного Павла Препростого, святителя Павла, сповідника, єпископа Прусіадського, преподобного Еміліана Італійського. Святкується ікона Божої Матері "Споручниця грішних".

У народі 20 березня крім весняного рівнодення ще шановувався Павло Капельник. Таку назву день отримав тому, що починалася активна крапель, із дахів звисали бурульки і текла тала вода. Люди говорили, що з Павла весна починається, хоча вона була непостійною і морози ще поверталися. А якщо з дахів зривалися великі пласти снігу і льоду, вважалося, що це падали на землю тяжкі гріхи. Тому в цей день молилися іконі Божої Матері "Споручниця грішних".

Прикмети на 20 березня

мороз у день весняного рівнодення обіцяє ще сорок морозів;

якщо в день рівнодення можна нарахувати 40 проталин, то весна буде теплою;

на рівнодення прилетіли птахи – буде хлібний рік;

цього дня не можна сумувати – тоді весь рік буде вдалим;

якщо день похмий, наступного дня буде заморозок;

рясна крапель із бурульок – до врожаю льону і конопель.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 20 березня

321 – римський імператор Костянтин I Великий наказав робити недільний день ("тиждень") святковим.

1669 – Рада старшин запорізьких козаків визнала протекторат Туреччини над частиною Правобережної України.

1917 – головою Центральної Ради обраний український історик Михайло Грушевський.

1969 – в британському консульстві на Гібралтарі зареєстровано шлюб Джона Леннона і Йоко Оно.

1992 – в Києві пройшла перша зустріч лідерів СНД.

Хто народився 20 березня

1639 – Іван Мазепа, гетьман Війська Запорозького 1687-1708 рр.

1915 – Святослав Ріхтер, радянський піаніст-віртуоз.

1925 – Девід Уоррен, австралійський вчений, який винайшов бортовий самописець "чорний ящик".

1933 – Олександр Городницький, радянський і російський поет, бард, вчений.

1959 – Володимир Харченко, український художник, письменник, поет.

1963 – Девід Тьюліс, англійський актор.

1965 – Кріс Уедж, американський режисер і мультиплікатор.

1989 – Ксав'є Долан, канадський актор і кінорежисер.

1990 – Стейсі Мартін, французька кіноактриса.

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