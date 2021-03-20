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20 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 20 марта в истории

Какой сегодня праздник, 20 марта?День весеннего равноденствия, Всемирный день Земли, Международный день счастья. Празднование иконы Божией Матери "Споручница грешных" и день святителя Павла – в православном календаре. Павел Капельник – в народном календаре. Именины празднуют: Анна, Антонина, Василий, Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян, Ефрем, Ксения, Мария, Надежда, Николай, Павел.

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Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 20 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 марта.

20 марта: какой сегодня праздник
20 марта: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • День весеннего равноденствия (Vernal Equinox) знаменует переход Солнца из южного полушария в северное, начало календарной и фактической весны и во многих странах является праздником Нового года.

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  • Всемирный день Земли (Earth Day) – экологический праздник, посвященный нашей планете, был организован по инициативе ООН с 1971 года и приурочен к Дню весеннего равноденствия.
  • Международный день счастья (International Day of Happiness) проводится под эгидой ООН с 2012 года с целью признать важность счастья в жизни людей нашей планеты и направить все усилия на улучшение благосостояния каждого человека.
  • Международный день астрологии (International Astrology Day) с 1993 года отмечается учеными-астрологами и энтузиастами в день весеннего равноденствия и в 2021 году выпадает на 20 марта. С этого дня начинается новый астрологический год, когда Солнце вступает в знак Овна.
  • Всемирный день здоровья ротовой полости был установлен по инициативе Всемирной стоматологической федерацией и с 2013 года проводится 20 марта.
  • День французского языка отмечается ежегодно с 2010 года под эгидой ООН с целью празднования многоязычия и культурного разнообразия.
  • День независимости отмечает Тунис в честь провозглашения его Республикой в 1957 году.

Какой сегодня праздник

20 марта в православной церкви чтится память великомученика Феодора Тирона, священномучеников, в Херсонесе епископствовших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора, преподобного Павла Препростого, святителя Павла, исповедника, епископа Прусиадского, преподобного Емилиана Италийского. Празднуется икона Божией Матери "Споручница грешных".

В народе 20 марта помимо весеннего равноденствия еще почитался Павел Капельник. Такое название день получил потому, что начиналась активная капель, с крыш свисали сосульки и текла талая вода. Люди говорили, что с Павла весна идет, хотя она была непостоянной и морозы еще возвращались. А если с крыш срывались большие пласты снега и льда, считалось, что это падали на землю тяжкие грехи. Потому в этот день молились иконе Божией Матери "Споручница грешных".

Приметы на 20 марта

  • мороз в день весеннего равноденствия обещает еще сорок морозов;
  • если в день равноденствия получается насчитать 40 проталинок, то весна будет теплой;
  • на равноденствие прилетели птицы – будет хлебный год;
  • в этот день нельзя грустить – тогда весь год будет удачным;
  • если в этот день пасмурно, на следующий день будет заморозок;
  • обильная капель с сосулек – к урожаю льна и конопли.

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Интересные и важные события в Украине и мире 20 марта

  • 321 – римский император Константин I Великий повелел сделать воскресный день ("неделю") праздничным.
  • 1669 – Рада старшин запорожских казаков признала протекторат Турции над частью Правобережной Украины.
  • 1917 – председателем Центральной Рады избран украинский историк Михаил Грушевский.
  • 1969 – в британском консульстве на Гибралтаре зарегистрирован брак Джона Леннона и Йоко Оно.
  • 1992 – в Киеве прошла первая встреча лидеров СНГ.

Кто родился 20 марта

  • 1639 – Иван Мазепа, гетман Войска Запорожского 1687-1708 гг.
  • 1915 – Святослав Рихтер, советский пианист-виртуоз.
  • 1925 – Дэвид Уоррен, австралийский ученый, изобретший бортовой самописец "черный ящик".
  • 1933 – Александр Городницкий, советский и российский поэт, бард и ученый.
  • 1959 – Владимир Харченко, украинский художник, писатель, поэт.
  • 1963 – Дэвид Тьюлис, английский актер.
  • 1965 – Крис Уэдж, американский режиссер и мультипликатор.
  • 1989 – Ксавье Долан, канадский актер и кинорежиссер.
  • 1990 – Стэйси Мартин, французская киноактриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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