День весняного рівнодення-2021: дієві ритуали і обряди

З часів язичництва люди вірили в те, що на рівнодення не тільки починається весна, а й створюються сприятливі умови для проведення різних ритуалів

У 2021 році 20 березня відзначається день весняного рівнодення. Це – один з найзагадковіших і наймістичніших днів року. Багато хто чув про це природне явище, але більшість навіть не здогадуються, якою колосальною чарівною силою він володіє.

Не забувайте робити приємні сюрпризи і подарунки рідним і близьким людям. У цьому вам допоможе наш календар свят на березень, в якому ви знайдете цікаві ідеї корисних і приємних подарунків на весняні свята.

З точки зору науки, день весняного рівнодення – це астрономічна подія, коли Сонце, рухаючись по екліптиці та перетинаючи небесний екватор, переходить з однієї півкулі до іншої – або з Південної до Північної, або з Північної до Південної. Цього дня на всій планеті день і ніч стають рівними та тривають по 12 годин.

Цьому феномену є своє пояснення в езотеричному світі. В цей час Сонце висвітлює Землю практично під прямим кутом, тим самим пронизуючи й наділяючи кожну людину потужною енергією творення. На цей недовгий період часу будь-хто може згадати свої бажання так, що вони збудуться.

Тому на день весняного рівнодення будьте вкрай уважними та обережними зі своїми думками, почуттями й тим більше емоціями. Думайте про любов, здоров'я, щастя, робіть корисні обряди та ритуали, і це все незабаром виповниться. Не рекомендується сваритися, ображатися, засуджувати та бажати комусь зла, навіть зопалу.

З часів язичництва люди помічали закономірності, вони вірили в те, що на рівнодення не тільки починається весна, а й створюються сприятливі умови для проведення різних ритуалів, обрядів для поліпшення життя.

День весняного рівнодення-2021: ритуал для привітання Сонця

На день весняного рівнодення корисно зустріти світанок, зі словами подяки та повними надій думками й відчуттями. Вклоніться світанку і Сонцю, привітайте його, подякуйте щиро за те, що у вас є при світлі дня. А ввечері на заході вклоніться заходу і подякуйте щиро за те, що у вас є вночі.

День весняного рівнодення-2021: ритуал для щастя

У свіжу землю посадіть насіннячко будь-якої рослини. Разом із насінням покладіть в ґрунт три китайські монетки, зв'язані червоною ниткою.

Проговоріть при посадці: "Я саджу сьогодні своє майбутнє щастя, радість, добробут, своє процвітання, своє здоров'я і .... Все, що я сію сьогодні, дає щедрі сходи та приносить мені численні плоди з цього дня і до наступного дня весняного рівнодення".

День весняного рівнодення-2021: ритуал для здійснення мрії

Ритуал проводиться на світанку або під час заходу Сонця 20 березня.

Для ритуалу вам знадобляться :

біла і чорна свічки;

красивий папір і ручка;

насіння будь-яких рослин і горщик із землею, куди ви їх посадите.

Прикрасьте місце проведення ритуалу квітами, підходять як кімнатні квіти, так і ті, що ви купили спеціально для цього дня. Яскраво забарвлені квіти, наприклад, червоні тюльпани або жовті нарциси, особливо добре уособлюють весну.

Візьміть дві свічки, білу і чорну, які символізують баланс світла і темряви на день весняного рівнодення, і запаліть їх. Помістіть на ваш вівтар блюдо з насінням і горщик із землею, папір і ручку.

Дихайте глибоко і візуалізуйте свої цілі начебто вони вже реалізовані.

Візьміть блюдо з насінням. Промовте над насінням свої цілі, мрії і надії на те, що все здійсниться до наступної зими. Потім посадіть насіння в горщик із землею і полийте.

Помістіть горщик на сонячному вікні і пам'ятайте, що відтепер вам потрібно піклуватися про рослини, а також пам'ятати про те, які цілі собі поставили.

Візьміть папір і запишіть свої бажання. Потім складіть цей папір і приберіть його, щоб повернутися до перегляду бажань на день осіннього рівнодення. Тепер настав час завершити ритуал і погасити свічки.

Після закінчення вийдіть на природу або погуляйте парком. Зверніть увагу на дерева і рослини, які вже цвітуть і відчуйте весняне повітря. Міркуйте про нові починання і про те, як ви реалізовуватимете їх у своєму житті.

День весняного рівнодення-2021: обряд на очищення

Цей обряд простий, але ефективний за умови вашої віри в позитивний результат. На відміну від першого ритуалу, цей обряд можна проводити найближчими днями до дня весняного рівнодення. Мета цього очисного обряду – позбавлення від накопичених за рік негативних енергій і емоцій, нормалізація душевного стану та очікування попутного вітру змін.

Влаштуйте весняне генеральне прибирання в своєму будинку. Ви можете провести його самостійно, а можете приєднати членів родини. Коли прибиратимете – підмітатимете та митимете підлогу, протиратимете пил, митимете вікна тощо, подумки уявляйте, що ви, таким чином, рятуєтеся від того, що нагромадилося в вашому житті, наприклад, негативу. Уявляйте, що з усім цим брудом із вашого життя йдуть хвороби та невдачі.

Після прибирання на листку паперу напишіть список того, чого вам би хотілося позбутися в своєму житті, що вас гризе або заважає повноцінному щасливому життю. Спаліть цей листок зі списком, а попіл розвійте у вікно. Після прибирання будинку не забудьте ретельно провітрити всі приміщення. Це символізуватиме початок вашого нового життя і настання періоду свіжого вітру змін.

Таким чином, день весняного рівнодення має величезний енергетичний потенціал, який можна використовувати в багатьох напрямках. А правильно загадані бажанняцього дня виконуються швидко і найточніше.

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