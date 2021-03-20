Міжнародний день щастя: історія, значення і найкращі привітання

Будьте щасливі не тільки в День щастя!

Сьогодні особливо щасливий день, тому що, крім Дня весняного рівнодення і Всесвітнього дня Землі 20 березня відзначається ще й Міжнародний день щастя.

Він був проголошений за ініціативоюи ООН в 2012 році з метою підтримати ідею про те, що прагнення щастя є загальним почуттям для всіх людей нашої планети. Також сьогоднішнє свято покликане показати, що щастя є однією з основних цілей людства.

Нехай так і буде, а ми зібрали для вас у цей день оптимістичні привітання, яскраві картинки і життєрадісні вірші. Бажаємо, щоб ваше життя стало хоч трохи щасливішим. Діліться позитивними побажаннями з близькими людьми, а ще не забувайте робити їм приємні сюрпризи. У цьому вам допоможе наш календар свят на березень, в якому ви знайдете ідеї корисних і приємних подарунків на весняні свята.

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З Днем щастя: привітання у віршах

***

Будьте счастливы всегда,

Несмотря на время года:

Хоть жара, хоть холода,

Снег, дождливая погода!



Пусть всегда в душе у вас

Будет счастье жить беспечно!

Блеск ваших счастливых глаз

Ярко пусть сияет вечно!

З Днем щастя! Фото: Unsplash

З найщасливішим днем: побажання своїми словами

***

Я тобі бажаю щастя – величезного, яскравого, вражаючого, незабутнього і нескінченного!

Коротке побажання щастя

***

Всех земных желаю благ,

Чтобы вам всего хватало,

Чтобы в жизни каждый шаг

Счастье вас сопровождало!

З Днем щастя! Фото: Unsplash

З Днем щастя: найкраще привітання

Ищите счастье в мелочах,

В улыбках, в ясных, светлых днях,

В прекрасных, радостных мгновениях,

В чудесных, сладких сновидениях,

А утром – в кофе ароматном

И в слове добром и приятном,

В случайной важной в жизни встрече,

В огнях, что зажигает вечер,

В объятиях, поцелуях нежных,

В дожде и солнце, вьюгах снежных:

Для счастья сто причин найдет

Лишь тот, что жизни вкус поймет!

З Днем щастя! Фото: Unsplash

З днем щастя: яскраве привітання

***

День счастья наступил сегодня,

И соловьем поет погода,

Найдите повод для улыбки,

Забудьте прежние ошибки!



Чтоб пустяки не огорчали,

Добро и радость окружали,

Не будет счастье приходящим,

А будет вечным, настоящим!

З Днем щастя! Фото: Unsplash

Прикольні привітання у щасливий день

***

Пусть счастье к каждому придет,

Тихонько подкрадется

Или, совсем наоборот,

С фанфарами ворвется.



Вломится в дверь однажды днем

Или безлунной ночью

Заглянет к вам на огонек,

Как будто между прочим.



Неважно, как, неважно, где,

Поверьте – счастье будет,

Оно достанет вас везде.

Так с днем вас счастья, люди!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.

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