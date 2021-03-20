Міжнародний день щастя: історія, значення і найкращі привітання
Будьте щасливі не тільки в День щастя!
Сьогодні особливо щасливий день, тому що, крім Дня весняного рівнодення і Всесвітнього дня Землі 20 березня відзначається ще й Міжнародний день щастя.
Він був проголошений за ініціативоюи ООН в 2012 році з метою підтримати ідею про те, що прагнення щастя є загальним почуттям для всіх людей нашої планети. Також сьогоднішнє свято покликане показати, що щастя є однією з основних цілей людства.
Нехай так і буде, а ми зібрали для вас у цей день оптимістичні привітання, яскраві картинки і життєрадісні вірші. Бажаємо, щоб ваше життя стало хоч трохи щасливішим. Діліться позитивними побажаннями з близькими людьми, а ще не забувайте робити їм приємні сюрпризи. У цьому вам допоможе наш календар свят на березень, в якому ви знайдете ідеї корисних і приємних подарунків на весняні свята.
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З Днем щастя: привітання у віршах
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Будьте счастливы всегда,
Несмотря на время года:
Хоть жара, хоть холода,
Снег, дождливая погода!
Пусть всегда в душе у вас
Будет счастье жить беспечно!
Блеск ваших счастливых глаз
Ярко пусть сияет вечно!
З найщасливішим днем: побажання своїми словами
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Я тобі бажаю щастя – величезного, яскравого, вражаючого, незабутнього і нескінченного!
Коротке побажання щастя
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Всех земных желаю благ,
Чтобы вам всего хватало,
Чтобы в жизни каждый шаг
Счастье вас сопровождало!
З Днем щастя: найкраще привітання
Ищите счастье в мелочах,
В улыбках, в ясных, светлых днях,
В прекрасных, радостных мгновениях,
В чудесных, сладких сновидениях,
А утром – в кофе ароматном
И в слове добром и приятном,
В случайной важной в жизни встрече,
В огнях, что зажигает вечер,
В объятиях, поцелуях нежных,
В дожде и солнце, вьюгах снежных:
Для счастья сто причин найдет
Лишь тот, что жизни вкус поймет!
З днем щастя: яскраве привітання
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День счастья наступил сегодня,
И соловьем поет погода,
Найдите повод для улыбки,
Забудьте прежние ошибки!
Чтоб пустяки не огорчали,
Добро и радость окружали,
Не будет счастье приходящим,
А будет вечным, настоящим!
Прикольні привітання у щасливий день
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Пусть счастье к каждому придет,
Тихонько подкрадется
Или, совсем наоборот,
С фанфарами ворвется.
Вломится в дверь однажды днем
Или безлунной ночью
Заглянет к вам на огонек,
Как будто между прочим.
Неважно, как, неважно, где,
Поверьте – счастье будет,
Оно достанет вас везде.
Так с днем вас счастья, люди!
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.
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