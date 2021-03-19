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5 фільмів про щастя, які підвищать ваш рівень серотоніну і ендорфіну

Сьогодні, 16:18

Добірка кінострічок для поліпшення настрою до Дня щастя

Березень наближається до кінця, але попереду нас чекає ще кілька приємних свят. Одне з них – День щастя, який відзначать завтра, 20 березня, по всьому світу.

Ще у 2012 році Генасамблея ООН заснувала це свято з ініціативи однієї невеликої країни в Гімалаях – Королівства Бутан. Вважається, що його жителі – найщасливіші люди у світі, а економіка цієї країни вимірюється не за допомогою ВВП, а за іншим показником – Валовим Національним Щастям. У його розрахунок входить збереження природи, традицій і т.д..

Так що зараз, коли навколо вирує пандемія, такий день – ідеальний привід прорефлексувати або навпаки звільнити голову від зайвих думок за переглядом хорошого кіно.

"Траса 60"

Фільм про те, куди приводять нас наші бажання, які умови угоди з власною совістю та про те, як розчути, що каже тобі внутрішній голос. Вигадана "Траса 60" проведе Нейла Олівера через фантасмагоричні випробування і приведе до його власної долі й до самого себе.

"Таємне життя Волтера Мітті"

Фільм про щастя, в якому герой Бена Стіллера підкорює космічний простір, рятує місто від апокаліпсиса і страшних руйнувань, однак, лише у своїй уяві. Втім, у реальному житті йому теж випадають дивовижні пригоди, які змушують відчути життя по-справжньому.

Невиправний романтик Гіл приїжджає до Парижу зі своєю нареченою. Вони йдуть вночі на прогулянку, і випадково він опиняється у 1920 році. Він прогулюється з Гемінгуеєм, Фіцджеральдом, Гертрудою Стайн, Пікассо під ліхтарями старого міста. Світлий, щирий фільм Вуді Аллена створений для тих, хто вважає, що народився не у свій час.

"Найшвидший Indian"

Це історія життя знаменитого новозеландця Берта Монро, який витратив десятиліття життя на переоснащення свого улюбленого мотоцикла марки "Індіан" 1920 року випуску для встановлення світового рекорду швидкості.

"Подорож Гектора в пошуках щастя"

Гектор – трохи ексцентричний, але жахливо привабливий лондонський психіатр – переживає кризу, викликану тим, що його пацієнти не стають щасливішими, попри всі його зусилля. І одного разу Гектор вирішується сам поїхати у подорож по всьому світу, щоб дізнатися, чи існує щастя взагалі та, що ще важливіше, чи є воно для нього самого.

Раніше ми ділилися добіркою фільмів і серіалів про віруси, які зняли якраз під час пандемії COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Що дивитися: найкращі фільми та серіали

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Джерело: Сьогодні
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