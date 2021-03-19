5 фільмів про щастя, які підвищать ваш рівень серотоніну і ендорфіну

Добірка кінострічок для поліпшення настрою до Дня щастя

Березень наближається до кінця, але попереду нас чекає ще кілька приємних свят. Одне з них – День щастя, який відзначать завтра, 20 березня, по всьому світу.

Ще у 2012 році Генасамблея ООН заснувала це свято з ініціативи однієї невеликої країни в Гімалаях – Королівства Бутан. Вважається, що його жителі – найщасливіші люди у світі, а економіка цієї країни вимірюється не за допомогою ВВП, а за іншим показником – Валовим Національним Щастям. У його розрахунок входить збереження природи, традицій і т.д..

Так що зараз, коли навколо вирує пандемія, такий день – ідеальний привід прорефлексувати або навпаки звільнити голову від зайвих думок за переглядом хорошого кіно.

Фільм про те, куди приводять нас наші бажання, які умови угоди з власною совістю та про те, як розчути, що каже тобі внутрішній голос. Вигадана "Траса 60" проведе Нейла Олівера через фантасмагоричні випробування і приведе до його власної долі й до самого себе.

"Таємне життя Волтера Мітті"

Фільм про щастя, в якому герой Бена Стіллера підкорює космічний простір, рятує місто від апокаліпсиса і страшних руйнувань, однак, лише у своїй уяві. Втім, у реальному житті йому теж випадають дивовижні пригоди, які змушують відчути життя по-справжньому.

Невиправний романтик Гіл приїжджає до Парижу зі своєю нареченою. Вони йдуть вночі на прогулянку, і випадково він опиняється у 1920 році. Він прогулюється з Гемінгуеєм, Фіцджеральдом, Гертрудою Стайн, Пікассо під ліхтарями старого міста. Світлий, щирий фільм Вуді Аллена створений для тих, хто вважає, що народився не у свій час.

Це історія життя знаменитого новозеландця Берта Монро, який витратив десятиліття життя на переоснащення свого улюбленого мотоцикла марки "Індіан" 1920 року випуску для встановлення світового рекорду швидкості.

"Подорож Гектора в пошуках щастя"

Гектор – трохи ексцентричний, але жахливо привабливий лондонський психіатр – переживає кризу, викликану тим, що його пацієнти не стають щасливішими, попри всі його зусилля. І одного разу Гектор вирішується сам поїхати у подорож по всьому світу, щоб дізнатися, чи існує щастя взагалі та, що ще важливіше, чи є воно для нього самого.

Раніше ми ділилися добіркою фільмів і серіалів про віруси, які зняли якраз під час пандемії COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Що дивитися: найкращі фільми та серіали

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