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Весняне рівнодення 2021 року: цікаві прикмети дня

Сьогодні, 18:15

Завтра відбудеться весняне рівнодення-2021: на які прикмети важливо звернути увагу в цей день

Завтра, в суботній вихідний, 20 березня, настане весняне рівнодення, яке означає справжній прихід весни не тільки календарної, але й фактичної. Яких правил і традицій дотримуються, а також які народні прикмети в день весняного рівнодення розкажуть про майбутнє, погоду і врожай, дізнайтеся в нашій статті.

Не забувайте заглядати в наш календарик і знаходити чудові ідеї подарунків для рідних і близьких людей у свята першого весняного місяця.

Значення весняного рівнодення

Після дня зимового сонцестояння, яке було 21 грудня, зимовий день поступово починає зростати і, зрештою, за тривалістю дорівнює ночі. Це відбувається саме в день весняного рівнодення, 20 березня.

Іншими словами, день весняного рівнодення – це період, коли Сонце в своєму видимому русі екліптикою перетинає екватор з південного боку нашої планети на північну. Завдяки цьому північна півкуля Землі починає прогріватися інтенсивніше, день поступово зростає, а ніч зменшується, і справа йде до літа.

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Як святкують день весняного рівнодення

Початок астрономічної весни у багатьох народів завжди супроводжувався різними традиціями, обрядами і звичаями. Наприклад, на Сході в багатьох країнах в день весняного рівнодення святкують прихід Нового року. А у слов'ян даному періоду була присвячена Масляна. Вважалося, що в цей день темні та світлі сили зрівнюються, а тому це вдалий період для ворожіння.

Також в наш час 20 березня відзначається Всесвітній день Землі, головні заходи якого спрямовані на донесення до людей важливої ​​інформації про те, що Земля – ​​наш спільний дім, і його потрібно оберігати, щоб зберегти для наступних поколінь.

А ось у астрологів в день весняного рівнодення своє професійне свято – День астрології, який присвячений початку астрологічного року, коли Сонце вступає в знак Овна.

День весняного рівнодення: народні прикмети

  • Мороз у рівнодення обіцяє ще сорок морозів.
  • Якщо нарахувати в день рівнодення 40 проталин, буде тепла весна.
  • Прилетіли птахи – буде хороший урожай хліба.
  • День весняного рівнодення слід провести радісно, ​​щоб весь рік природа була прихильною.
  • Якщо в цей день загадати бажання, воно обов'язково збудеться.
  • Сни в день весняного рівнодення віщі

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.

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Джерело: Сьогодні
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