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З Днем весняного рівнодення: привітання у віршах та смс

Сьогодні, 06:40

Сьогодні День весняного рівнодення-2021: як привітати близьких з настанням справжньої весни

День весняного рівнодення настав сьогодні, 20 березня. А це означає, що день нарешті наздогнав ніч по своїй силі і тривалості, що з кожним днем світлішатиме, теплішатиме і буде привід для радості, що зима остаточно втрачає свою владу, і рік повертає у бік літа.

Не забувайте робити приємні сюрпризи і подарунки рідним і близьким людям. У цьому вам допоможе наш календар свят на березень, в якому ви знайдете цікаві ідеї корисних і приємних подарунків на весняні свята.

Найкращі привітання, картинки та побажання
Найкращі привітання, картинки та побажання
Фото: Pexels

Вітаємо вас з весняним рівноденням і бажаємо врівноваженості характеру, добрих емоцій і гарного настрою! Ми підготували красиві картинки, добрі вірші, і найкращі побажання в день весняного рівнодення.

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З Днем весняного рівнодення: привітання у віршах

***

Сегодня ночи равен день,
Сегодня равноденствие,
Пусть день несет волшебный
Вам только благоденствие.

Сегодня свет победу
Одержит пусть над тьмой,
И солнце счастья, радости
Взойдет пусть над судьбой.

Яскраві картинки з Днем весняного рівнодення
Яскраві картинки з Днем весняного рівнодення
Фото: Pexels

Короткі привітання з Днем весняного рівнодення

***

Равноденствие настало –
День сегодня непростой.
Пусть сюрприз вам послан будет
Своенравною судьбой!

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Смс привітання в День весняного рівнодення

***

С ночью день уже сравнялся,
Дарит нам весна привет.
В равноденствие желаю
Счастья, мира, долгих лет!

Привітання з Днем весняного рівнодення: картинки та побажання
Привітання з Днем весняного рівнодення: картинки та побажання
Фото: Pexels

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З Днем весняного рівнодення-2021

***

Сегодня, в теплый день весны,
И день, и ночь опять равны.
В неповторимый этот час
Я от души поздравлю вас!

Красиві фото в День весняного рівнодення
Красиві фото в День весняного рівнодення
Фото: Pexels

Найкраще привітання з Днем весняного рівнодення

***

С весенним равноденствием
Тебя я поздравляю,
И солнце встретить радостно,
С улыбкою желаю.

Весна пусть будет доброй
И ласковой к тебе,
И пусть она добавит
Любви твоей судьбе.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.

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