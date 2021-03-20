З Днем весняного рівнодення: привітання у віршах та смс
Сьогодні День весняного рівнодення-2021: як привітати близьких з настанням справжньої весни
День весняного рівнодення настав сьогодні, 20 березня. А це означає, що день нарешті наздогнав ніч по своїй силі і тривалості, що з кожним днем світлішатиме, теплішатиме і буде привід для радості, що зима остаточно втрачає свою владу, і рік повертає у бік літа.
Не забувайте робити приємні сюрпризи і подарунки рідним і близьким людям. У цьому вам допоможе наш календар свят на березень, в якому ви знайдете цікаві ідеї корисних і приємних подарунків на весняні свята.
Вітаємо вас з весняним рівноденням і бажаємо врівноваженості характеру, добрих емоцій і гарного настрою! Ми підготували красиві картинки, добрі вірші, і найкращі побажання в день весняного рівнодення.
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З Днем весняного рівнодення: привітання у віршах
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Сегодня ночи равен день,
Сегодня равноденствие,
Пусть день несет волшебный
Вам только благоденствие.
Сегодня свет победу
Одержит пусть над тьмой,
И солнце счастья, радости
Взойдет пусть над судьбой.
Короткі привітання з Днем весняного рівнодення
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Равноденствие настало –
День сегодня непростой.
Пусть сюрприз вам послан будет
Своенравною судьбой!
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Смс привітання в День весняного рівнодення
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С ночью день уже сравнялся,
Дарит нам весна привет.
В равноденствие желаю
Счастья, мира, долгих лет!
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З Днем весняного рівнодення-2021
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Сегодня, в теплый день весны,
И день, и ночь опять равны.
В неповторимый этот час
Я от души поздравлю вас!
Найкраще привітання з Днем весняного рівнодення
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С весенним равноденствием
Тебя я поздравляю,
И солнце встретить радостно,
С улыбкою желаю.
Весна пусть будет доброй
И ласковой к тебе,
И пусть она добавит
Любви твоей судьбе.
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