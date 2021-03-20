З Днем весняного рівнодення: привітання у віршах та смс

Сьогодні День весняного рівнодення-2021: як привітати близьких з настанням справжньої весни

День весняного рівнодення настав сьогодні, 20 березня. А це означає, що день нарешті наздогнав ніч по своїй силі і тривалості, що з кожним днем світлішатиме, теплішатиме і буде привід для радості, що зима остаточно втрачає свою владу, і рік повертає у бік літа.

Не забувайте робити приємні сюрпризи і подарунки рідним і близьким людям. У цьому вам допоможе наш календар свят на березень, в якому ви знайдете цікаві ідеї корисних і приємних подарунків на весняні свята.

Найкращі привітання, картинки та побажання Фото: Pexels

Вітаємо вас з весняним рівноденням і бажаємо врівноваженості характеру, добрих емоцій і гарного настрою! Ми підготували красиві картинки, добрі вірші, і найкращі побажання в день весняного рівнодення.

З Днем весняного рівнодення: привітання у віршах

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Сегодня ночи равен день,

Сегодня равноденствие,

Пусть день несет волшебный

Вам только благоденствие.



Сегодня свет победу

Одержит пусть над тьмой,

И солнце счастья, радости

Взойдет пусть над судьбой.

Яскраві картинки з Днем весняного рівнодення Фото: Pexels

Короткі привітання з Днем весняного рівнодення

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Равноденствие настало –

День сегодня непростой.

Пусть сюрприз вам послан будет

Своенравною судьбой!

Смс привітання в День весняного рівнодення

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С ночью день уже сравнялся,

Дарит нам весна привет.

В равноденствие желаю

Счастья, мира, долгих лет!

Привітання з Днем весняного рівнодення: картинки та побажання Фото: Pexels

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З Днем весняного рівнодення-2021

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Сегодня, в теплый день весны,

И день, и ночь опять равны.

В неповторимый этот час

Я от души поздравлю вас!

Красиві фото в День весняного рівнодення Фото: Pexels

Найкраще привітання з Днем весняного рівнодення

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С весенним равноденствием

Тебя я поздравляю,

И солнце встретить радостно,

С улыбкою желаю.



Весна пусть будет доброй

И ласковой к тебе,

И пусть она добавит

Любви твоей судьбе.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.

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