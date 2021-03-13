13 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 13 березня в історії

Яке сьогодні свято, 13 березня? День землевпорядника України, День тайського слона. День Василя – в православному і народному календарі. Іменини святкують Арсеній, Василь, Кіра, Марина, Микола, Сергій.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 13 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 13 березня.

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13 березня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Національний день тайського слона (National Thai Elephant Day) відзначається щорічно з 1998 року на честь того, що в 1963 році Королівський лісовий департамент Таїланду проголосив білого слона національною твариною держави.

відзначається щорічно з 1998 року на честь того, що в 1963 році Королівський лісовий департамент Таїланду проголосив білого слона національною твариною держави. День землевпорядника України – професійне свято, яке відзначається щорічно з 2000 року в другу суботу березня.

– професійне свято, яке відзначається щорічно з 2000 року в другу суботу березня. День революції святкує Гренада.

святкує Гренада. Цивільний свято відзначається в Канаді.

Яке сьогодні свято

13 березня в православній церкві шанується день пам'яті всіх преподобних отців, що в подвигу просяяли, святителя Арсенія, митрополита Ростовського, преподобного Василія, сповідника, священномученика Протерія, патріарха Олександрійського, священномученика Нестора, єпископа Магіддійського, преподобних жон Марини і Кіри, преподобного Касіяна Римлянина, преподобного Касіяна, затворника Печерського, у Дальніх печерах, преподобного Іоана, нареченого Варсонофієм, єпископа Дамаського Феокториста.

У народі 13 березня відзначався Васильєв день. До цього часу весна ставала дедалі більш відчутною, танув сніг і починалася капель. Тому день ще отримав назву Капельник. На Василя приносили в дім соснову гілку для оздоровлення та очищення повітря. Також із хвої готували цілющі настої.

Прикмети на 13 березня

прийде Василь – зима заплаче;

на Василя не варто вирішувати фінансові питання і брати гроші в борг;

довгі бурульки на Василя обіцяють довгий льон;

якщо цього дня дощить – літо буде добрим;

якщо кола навколо дерев із крутими краями – весна також буде крутою;

якщо краї пологі – весна затяжна.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 13 березня

1669 – підписано Глухівські статті – договір про права українського козацтва, укладений між Москвою і козацькою старшиною.

1781 – англійський астроном Вільям Гершель відкрив сьому планету Сонячної системи – Уран.

1869 – російський хімік Дмитро Менделєєв завершив складання своєї Періодичної таблиці.

1930 – американський астроном Клайд Томбо оголосив про відкриття ним дев'ятої планети Сонячної системи – Плутона.

1930 – СРСР став першою в світі країною, яка перемогла безробіття.

1944 – в ході Другої світової війни Херсон звільнений від німецької окупації.

1961 – 79-річний Пабло Пікассо одружився на 37-річній моделі Жаклін Рок.

1961 – в Києві сталася техногенна катастрофа – Куренівська трагедія.

1979 – вступила в дію Європейська валютна система.

1989 – була винайдена Всесвітня павутина (World Wide Web), відома як Інтернет.

2004 – оперний тенор Лучано Паваротті на сцені "Metropolitan Opera" попрощався з глядачами.

Хто народився 13 березня

963 – Анна, дружина київського великого князя Володимира Святославича, хрестителя Русі.

1720 – Шарль Бонні, швейцарський природодослідник і філософ, який відкрив явище партеногенезу.

1733 – Джозеф Прістлі, англійський священик, філософ, хімік, першовідкривач кисню й аміаку.

1852 – українська актриса Надія Тарковська.

1941 – український письменник Григорій Штонь.

1942 – Джон Пол Ларкін, американський джазовий музикант, який створив стиль музики, що поєднує скет і техно.

1946 – Андрій Бенкендорф, радянський російський і український кінорежисер, сценарист, продюсер.

1950 – Володимир Сергійчук, український історик, громадський і політичний діяч.

1960 – Адам Клейтон, бас-гітарист ірландської рок-групи U2.

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