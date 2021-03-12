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Перший весняний молодик: що у жодному разі не можна робити на молодий місяць у Рибах

Сьогодні, 13:30

На молодика можна мріяти, будувати плани і загадувати бажання, але діяти ще рано

Завтра, 13 березня, відбудеться перший весняний молодик у 2021 році. Які особливості дня, чим він цікавий і небезпечний, що можна, а що у жодному разі не можна робити в цю фазу Місяця, щоб не накликати на себе неприємності, дізнайтеся в нашій статті.

А ще не забувайте заглядати в наш календарик березневих свят і подарунків, щоб частіше радувати близьких приємними сюрпризами на весняні свята.

Отже, 13 березня, в суботу, о 12:22 відбудеться молодик, яке пройде в період 30-го і 1-го місячного дня під знаком Риб.

Що таке молодик? За астрономічним поясненням, це фаза Місяця, коли він розташовується між Землею і Сонцем практично на одній прямій із ними. Під час молодика супутник Землі непомітний на небі.

Але якщо для астрономів це звичайне явище, то для астрологів молодик – дуже важливий період, це момент нового відліку, коли можна планувати своє життя на прийдешній місяць, а тим більше – початок нового астрологічного року за східним календарем. Взагалі молодик – це сприятливий період для всепрощення, планування і накопичення сил для нових звершень і важливих справ.

Молодик 13 березня під знаком Риб – період творчості і романтики
Молодик 13 березня під знаком Риб – період творчості і романтики
Фото: Unsplash

Особливості молодика 13 березня

Молодик, що настає в знаку Риб, додає людям романтичності і мрійливості. Загострюється інтуїція, більшою мірою з'являється містичний настрій, хочеться вірити в чудеса і розбиратися в таємницях. Також посилюються релігійні почуття – і це саме напередодні початку Великого посту-2021.

Під впливом Риб люди прагнуть розібратися в прихованій суті подій і явищ. Проявляється ніжність, аж до сентиментальності. Тягне на довірчі бесіди і одкровення не лише з коханими і близькими, а й з усіма оточуючими людьми.

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Як поводитися і що не можна робити під час молодика 13 березня

  • Місяць в Рибах сприяє кращому сприйняттю музики, поезії, творів мистецтва, а тому бажано підтримувати в собі й оточуючих будь-яке прагнення до прекрасного.
  • Зайва відвертість у ці дні може в майбутньому обернутися для вас неприємностями, тож важливо вибірково ставитися до тих, кому ви хочете довірити свої таємниці.
  • У дні молодика не варто приймати важливі рішення, щоб в подальшому не пошкодувати про це.
  • У день молодика краще утриматися від будь-яких починань. Це час планів, загадування бажань, підготовки і накопичення сил. А ось до реалізації задуманого можна приступати через кілька днів.
  • Також на молодика не варто перебувати в зневірі, скандалити, бажати комусь зла, тому що весь вихідний від вас негатив може до вас же і повернутися.

Обряди і традиції, як поводитися під час молодика

  • У період молодика можна займатися очищенням організму, наприклад, влаштувати розвантажувальний день.
  • Якщо під час молодика ви спробуєте позбутися шкідливих звичок – цей процес пройде легше, ніж у звичайні дні.
  • Сприятливо на молодика займатися творчістю і самоосвітою, можна піти на курси, відвідати майстер-класи та створити шедевр мистецтва.
  • Бажання, загадані на молодика, найчастіше виконуються, головне – вірити в позитивний результат і власні сили.
  • На молодика добре змити з себе весь негатив: прийміть контрастний душ або побудьте якийсь час у проточній воді.

Дивіться відео астрологічний гороскоп на 2021 рік:

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