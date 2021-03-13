13 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных событиях 13 марта в истории
Какой сегодня праздник, 13 марта? День землеустроителя Украины, День тайского слона. День Василия – в православном и народном календаре. Именины празднуют Арсений, Василий, Кира, Марина, Николай, Сергей.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 13 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 марта.
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- Национальный день тайского слона (National Thai Elephant Day) отмечается ежегодно с 1998 года в честь того, что в 1963 году Королевский лесной департамент Таиланда провозгласил белого слона национальным животным государства.
- День землеустроителя Украины – профессиональный праздник, который отмечается ежегодно с 2000 года во вторую субботу марта.
- День революции празднует Гренада.
- Гражданский праздник отмечается в Канаде.
13 марта в православной церкви чтится день памяти всех преподобных отцов, в подвиге просиявших, святителя Арсения, митрополита Ростовского, преподобного Василия, исповедника, священномученика Протерия, патриарха Александрийского, священномученика Нестора, епископа Магиддийского, преподобных жен Марины и Киры, преподобного Кассиана Римлянина, преподобного Кассиана, затворника Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Иоанна, нареченного Варсонофием, епископа Дамасского Феокториста.
В народе 13 марта отмечался Васильев день. К этому времени весна становилась все ощутимее, таял снег и начиналась капель. Потому день еще получил название Капельник. На Василия приносили в дом сосновую ветку для оздоровления и очищения воздуха. Также из хвои готовили целебные настои.
Приметы на 13 марта
- придет Василий – зима заплачет;
- на Василия не стоит решать финансовые вопросы и брать деньги в долг;
- длинные сосульки на Василия обещают долгий лен;
- если в этот день идет дождь – лето будет добрым;
- если круги вокруг деревьев с крутыми краями – весна также будет крутой;
- если края пологие – весна протяжная.
- 1669 – подписаны Глуховские статьи – договор о правах украинского казачества, заключенный между Москвой и казацкой старшиной.
- 1781 – английский астроном Вильям Гершель открыл седьмую планету Солнечной системы – Уран.
- 1869 – русский химик Дмитрий Менделеев завершил составление своей Периодической таблицы.
- 1930 – американский астроном Клайд Томбо объявил об открытии им девятой планеты Солнечной системы – Плутона.
- 1930 – СССР стал первой в мире страной, победившей безработицу.
- 1944 – в ходе Второй мировой войны Херсон освобожден от немецкой оккупации.
- 1961 – 79-летний Пабло Пикассо женился на 37-летней модели Жаклин Рок.
- 1961 – в Киеве произошла техногенная катастрофа – Куреневская трагедия.
- 1979 – вступила в действие Европейская валютная система.
- 1989 – была изобретена Всемирная паутина (World Wide Web), известная как Интернет.
- 2004 – оперный тенор Лучано Паваротти на сцене "Metropolitan Opera" простился со зрителями.
- 963 – Анна, жена киевского великого князя Владимира Святославича, крестителя Руси.
- 1720 – Шарль Бонне, швейцарский естествоиспытатель и философ, открывший явление партеногенеза.
- 1733 – Джозеф Пристли, английский священник, философ, химик, первооткрыватель кислорода и аммиака.
- 1852 – украинская актриса Надежда Тарковская.
- 1941 – украинский писатель Григорий Штонь.
- 1942 – Джон Пол Ларкин, американский джазовый музыкант, создавший стиль музыки, совмещающий скэт и техно.
- 1946 – Андрей Бенкендорф, советский российский и украинский кинорежиссер, сценарист, продюсер.
- 1950 – Владимир Сергийчук, украинский историк, общественный и политический деятель.
- 1960 – Адам Клейтон, бас-гитарист ирландской рок-группы U2.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.
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