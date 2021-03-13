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13 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 13 марта в истории

Какой сегодня праздник, 13 марта? День землеустроителя Украины, День тайского слона. День Василия – в православном и народном календаре. Именины празднуют Арсений, Василий, Кира, Марина, Николай, Сергей.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 13 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 марта.

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13 марта: какой сегодня праздник
13 марта: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Национальный день тайского слона (National Thai Elephant Day) отмечается ежегодно с 1998 года в честь того, что в 1963 году Королевский лесной департамент Таиланда провозгласил белого слона национальным животным государства.
  • День землеустроителя Украины – профессиональный праздник, который отмечается ежегодно с 2000 года во вторую субботу марта.
  • День революции празднует Гренада.
  • Гражданский праздник отмечается в Канаде.

Какой сегодня праздник

13 марта в православной церкви чтится день памяти всех преподобных отцов, в подвиге просиявших, святителя Арсения, митрополита Ростовского, преподобного Василия, исповедника, священномученика Протерия, патриарха Александрийского, священномученика Нестора, епископа Магиддийского, преподобных жен Марины и Киры, преподобного Кассиана Римлянина, преподобного Кассиана, затворника Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Иоанна, нареченного Варсонофием, епископа Дамасского Феокториста.

В народе 13 марта отмечался Васильев день. К этому времени весна становилась все ощутимее, таял снег и начиналась капель. Потому день еще получил название Капельник. На Василия приносили в дом сосновую ветку для оздоровления и очищения воздуха. Также из хвои готовили целебные настои.

Приметы на 13 марта

  • придет Василий – зима заплачет;
  • на Василия не стоит решать финансовые вопросы и брать деньги в долг;
  • длинные сосульки на Василия обещают долгий лен;
  • если в этот день идет дождь – лето будет добрым;
  • если круги вокруг деревьев с крутыми краями – весна также будет крутой;
  • если края пологие – весна протяжная.

Интересные и важные события в Украине и мире 13 марта

  • 1669 – подписаны Глуховские статьи – договор о правах украинского казачества, заключенный между Москвой и казацкой старшиной.
  • 1781 – английский астроном Вильям Гершель открыл седьмую планету Солнечной системы – Уран.
  • 1869 – русский химик Дмитрий Менделеев завершил составление своей Периодической таблицы.
  • 1930 – американский астроном Клайд Томбо объявил об открытии им девятой планеты Солнечной системы – Плутона.
  • 1930 – СССР стал первой в мире страной, победившей безработицу.
  • 1944 – в ходе Второй мировой войны Херсон освобожден от немецкой оккупации.
  • 1961 – 79-летний Пабло Пикассо женился на 37-летней модели Жаклин Рок.
  • 1961 – в Киеве произошла техногенная катастрофа – Куреневская трагедия.
  • 1979 – вступила в действие Европейская валютная система.
  • 1989 – была изобретена Всемирная паутина (World Wide Web), известная как Интернет.
  • 2004 – оперный тенор Лучано Паваротти на сцене "Metropolitan Opera" простился со зрителями.

Кто родился 13 марта

  • 963 – Анна, жена киевского великого князя Владимира Святославича, крестителя Руси.
  • 1720 – Шарль Бонне, швейцарский естествоиспытатель и философ, открывший явление партеногенеза.
  • 1733 – Джозеф Пристли, английский священник, философ, химик, первооткрыватель кислорода и аммиака.
  • 1852 – украинская актриса Надежда Тарковская.
  • 1941 – украинский писатель Григорий Штонь.
  • 1942 – Джон Пол Ларкин, американский джазовый музыкант, создавший стиль музыки, совмещающий скэт и техно.
  • 1946 – Андрей Бенкендорф, советский российский и украинский кинорежиссер, сценарист, продюсер.
  • 1950 – Владимир Сергийчук, украинский историк, общественный и политический деятель.
  • 1960 – Адам Клейтон, бас-гитарист ирландской рок-группы U2.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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