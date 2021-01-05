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Лунный календарь окрашивания волос на январь 2021 года: лучшие дни для смены имиджа

Сегодня, 11:45

Узнайте, когда можно окрашивать волосы в январе-2021 по лунному календарю, а в какие дни этого делать не стоит

Когда оптимально красить волосы в январе, согласно лунному календарю, чтобы краска хорошо легла на волосы, цвет вам подошел, а смена имиджа порадовала и принесла здоровье, успех и комплименты от окружающих?

Лунный календарь окрашивания волос
Лунный календарь окрашивания волос
Фото: Pinterest

Смотрите подробный лунный календарь окрашивания волос в январе 2021 года на каждый день и выбирайте лучшее время для обновления своего образа.

Лунный календарь на январь-2021: когда можно и нельзя красить волосы

1 января – 19 лунный день. День подходит для экспериментов с цветом, волосы будут долго оставаться здоровыми и сияющими.

Лунный календарь окрашивания волос
Лунный календарь окрашивания волос
Фото: Pinterest

2 января – 20 лунный день. Красить волосы лучше в естественные цвета, что благоприятно отразится на развитии бизнеса.

3 января – 21 лунный день. Неподходящий день для смены цвета, особенно химическими средствами.

4 января – 22 лунный день. Не стоит красить волосы сегодня, если не хотите неприятных перемен, или же остановитесь на родном цвете.

5 января – 23 лунный день. Неподходящий день для манипуляций с волосами, лучше перенесите окрашивание на другой период.

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6 января – 23 лунный день. Не стоит в этот день окрашивать волосы, это приведет к неприятностям.

7 января – 24 лунный день. Сегодня хорошо выбирать тона, темнее вашего, это принесет прибыль и выгодные предложения.

8 января – 25 лунный день. Неподходящий день для окрашивания волос, лучше заняться их оздоровлением.

Лунный календарь окрашивания волос
Лунный календарь окрашивания волос
Фото: Pinterest

9 января – 26 лунный день. Лучше всего выбрать для волос натуральные оттенки, вы останетесь довольны внешним видом.

10 января – 27 лунный день. Вполне удачно пройдет окрашивание и тонирование волос, не бойтесь использовать новые цвета.

11 января – 28 лунный день. Неплохой период для окрашивания, для спокойного настроения выбирайте спокойные оттенки.

Лунный календарь окрашивания волос
Лунный календарь окрашивания волос
Фото: Pinterest

12 января – 29 лунный день. Сегодня нежелательно красить волосы, чтобы избежать финансовых проблем.

13 января – 1, 2 лунный день. Лунный календарь окрашивания волос на сегодня рекомендует остановить выбор на естественных цветах.

14 января – 3 лунный день. Окрашивание волос по лунному календарю в этот день нежелательно, т.к. вы рискуете ухудшить здоровье своих локонов.

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15 января – 4 лунный день. Лунный календарь для окрашивания волос советует не искать новые оттенки, а сохранить свой прежний цвет.

16 января – 5 лунный день. Выбирайте для окрашивания светлые тона – этот цвет принесет удовольствие и приятное общение.

17 января – 6 лунный день. По лунному календарю окрашивания волос это негативный период для смены имиджа.

Лунный календарь окрашивания волос
Лунный календарь окрашивания волос
Фото: Pinterest

18 января – 7 лунный день. Благоприятный день для окрашивания волос, придающий силы и уверенность в себе.

19 января – 8 лунный день. Сегодня не стоит вмешиваться в изменение внешнего вида и цвета волос, лучше оставьте все как есть.

2 0 января – 9 лунный день. Выбирайте естественные оттенки для окрашивания волос, это способствует их оздоровлению.

2 1 января – 10 лунный день. Для смены имиджа подойдут исключительно натуральные средства, и не используйте химию на волосах.

2 2 января – 11 лунный день. Нейтральный день для изменения цвета волос, можно безболезненно подкрасить отросшие корни.

Лунный календарь окрашивания волос
Лунный календарь окрашивания волос
Фото: Pinterest

2 3 января – 12 лунный день. Согласно календарю окрашивания волос, этот день подходит для темных оттенков, которые привлекут финансовую удачу.

2 4 января – 13 лунный день. Кардинальная смена цвета шевелюры привлечет к вам интерес противоположного пола.

25 января – 14 лунный день. Хороший день для ухода за волосами, но красить их не стоит, чтобы не навредить.

2 6 января – 15 лунный день. Не стоит слишком отходить от своего цвета волос, в этом случае результат окрашивания вас порадует.

Лунный календарь окрашивания волос
Лунный календарь окрашивания волос
Фото: Pinterest

2 7 января – 16 лунный день. Нейтральный период для окрашивания волос, можно замаскировать отросшие корни.

28 января – 17 лунный день. Хороший день для окрашивания в желаемый цвет и тонирования волос, вы останетесь довольны.

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29 января – 18 лунный день. Яркие оттенки волос поднимут вам настроение и помогут найти общий язык с окружающими.

30 января – 19 лунный день. День подходит для экспериментов с цветом, волосы будут долго оставаться здоровыми и сияющими.

31 января – 20 лунный день. Красить волосы лучше в естественные цвета, что благоприятно отразится на развитии бизнеса.

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