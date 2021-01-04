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Лунный календарь стрижек на январь-2021: когда можно и нельзя стричь волосы

Сегодня, 11:50

Узнайте подходящие дни, когда хорошо стричь волосы в январе 2021 года по лунному календарю

Когда можно стричь волосы в январе-2021, согласно лунному календарю? В какие дни лучше не менять кардинально свою внешность? Чтобы ваши волосы были здоровыми и сияющими, а прическа вам нравилась, читайте подробный лунный календарь для стрижки волос в январе 2021 года и планируйте зимние перемены в своем имидже.

Лунный календарь стрижек
Лунный календарь стрижек
Фото: Pinterest

Лунный календарь на январь-2021: когда стричь волосы

1 января – 19 лунный день. Сегодня не стоит стричься коротко, а вот освежить кончики локонов будет полезно.

2 января – 20 лунный день. Не стригитесь в этот день, смена прически может спровоцировать болезнь.

3 января – 21 лунный день. Ваша прическа привлечет внимание противоположного пола и укрепит партнерские связи.

4 января – 22 лунный день. Сегодня не нужно чересчур укорачивать волосы, иначе вы укоротите свою удачу.

5 января – 23 лунный день. Совершенно неподходящий день для манипуляций с волосами, приводящий к неприятностям.

Лунный календарь стрижек
Лунный календарь стрижек
Фото: Pinterest

6 января – 23 лунный день. Перенесите стрижку волос на другой день, иначе вы будете разочарованы.

7 января – 24 лунный день. Сегодня не нужно стричь волосы, лучше займитесь их оздоровлением.

8 января – 25 лунный день. После сегодняшних манипуляций и стрижки волосы будут непослушными.

9 января – 26 лунный день. Сегодня не самый лучший день для стрижки, вы рискуете подпортить здоровье своих волос.

10 января – 27 лунный день. Хорошее время, когда стричь волосы по лунному календарю рекомендуется для полной смены вашего имиджа.

Лунный календарь стрижек
Лунный календарь стрижек
Фото: Pinterest

11 января – 28 лунный день. Неудачный день для укорачивания волос, вы рискуете вместе с волосами укоротить и свою удачу.

12 января – 29 лунный день. После стрижки волосы будут отрастать очень быстро, так что вскоре вам вновь придется стричься.

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13 января – 1, 2 лунный день. Лунный календарь стрижек на сегодня не советует обрезать волосы в фазу новолуния.

14 января – 3 лунный день. Стрижка волос по лунному календарю в этот день будет способствовать росту и раскрытию внутренних потенциалов.

15 января – 4 лунный день. Лунный календарь для стрижек предостерегает от любых манипуляций с волосами сегодня, что чревато плохим самочувствием.

Лунный календарь стрижек
Лунный календарь стрижек
Фото: Pinterest

16 января – 5 лунный день. Период, когда можно стричь волосы и даже экспериментировать со своей внешностью – вы останетесь довольны.

17 января – 6 лунный день. Благоприятный период в лунном календаре для стрижки волос, придающий силы.

18 января – 7 лунный день. Время, когда лучше стричь волосы, чтобы получить финансовое благополучие.

19 января – 8 лунный день. Сегодня не рекомендуется стричь волосы, иначе вы можете навлечь проблемы на бизнес.

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20 января – 9 лунный день. Совершенно неподходящий день для укорачивания волос, привлекающий негативную энергетику.

21 января – 10 лунный день. Лунный календарь для стрижки указывает, что можно слегка укоротить челку или кончики волос.

Лунный календарь стрижек
Лунный календарь стрижек
Фото: Pinterest

22 января – 11 лунный день. Откажитесь от идеи укоротить волосы, потому что день чреват плохим самочувствием.

23 января – 12 лунный день. Это день, когда нужно стричь волосы, чтобы укрепить и оздоровить ослабленную шевелюру.

24 января – 13 лунный день. Благоприятный день для укорачивания волос, вы будете довольны результатом и получите заряд позитива.

25 января – 14 лунный день. Хороший период, чтобы изменить свой внешний вид, постричь волосы и сделать новую прическу.

Лунный календарь стрижек
Лунный календарь стрижек
Фото: Pinterest

26 января – 15 лунный день. Стрижка сегодняшнего дня может вас расстроить и испортить настроение.

27 января – 16 лунный день. Обрезая волосы в этот день, вы уменьшаете свои шансы на достижение успеха.

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28 января – 17 лунный день. Неподходящий день для укорачивания волос, стрижка вызовет разногласия в семье.

29 января – 18 лунный день. Нейтральный период для изменения длины волос, смена прически не вам не навредит.

30 января – 19 лунный день. Сегодня не стоит стричься коротко, а вот освежить кончики локонов будет полезно.

31 января – 20 лунный день. Не стригитесь в этот день, смена прически может спровоцировать болезнь.

Смотрите видео, как украинка отрастила длинные волосы:

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