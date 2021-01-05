Місячний календар фарбування волосся на січень 2021 року: найкращі дні для зміни іміджу

Дізнайтеся, коли можна фарбувати волосся в січні-2021 за місячним календарем, а в які дні цього робити не варто

Коли оптимально фарбувати волосся в січні, згідно з місячним календарем, щоб фарба добре лягла на волосся, колір вам лічив, а зміна іміджу порадувала і принесла здоров'я, успіх і компліменти від оточуючих?

Місячний календар фарбування волосся Фото: Pinterest

Дивіться детальний місячний календар фарбування волосся в січні 2021 року на кожен день і вибирайте найкращий час для оновлення свого образу.

Місячний календар на січень-2021: коли можна і не можна фарбувати волосся

1 січня – 19 місячний день. День підходить для експериментів з кольором, волосся буде довго залишатися здоровими і сяючими.

Місячний календар фарбування волосся Фото: Pinterest

2 січня – 20 місячний день. Фарбувати волосся краще в природні кольори, що сприятливо відіб'ється на розвитку бізнесу.

3 січня – 21 місячний день. Невідповідний день для зміни кольору, особливо хімічними засобами.

4 січня – 22 місячний день. Не варто фарбувати волосся сьогодні, якщо не хочете неприємних змін, або ж зупиніться на рідному кольорі.

5 січня – 23 місячний день. Невідповідний день для маніпуляцій із волоссям, краще перенесіть фарбування на інший період.

6 січня – 23 місячний день. Не варто в цей день фарбувати волосся, це призведе до неприємностей.

7 січня – 24 місячний день. Сьогодні добре вибирати тони, темніші за ваш, це принесе прибуток і вигідні пропозиції.

8 січня – 25 місячний день. Невідповідний день для фарбування волосся, краще зайнятися його оздоровленням.

Місячний календар фарбування волосся Фото: Pinterest

9 січня – 26 місячний день. Краще за все вибрати для волосся натуральні відтінки, ви залишитеся задоволені зовнішнім виглядом.

10 січня – 27 місячний день. Цілком вдало пройде фарбування і тонування волосся, не бійтеся використовувати нові кольори.

11 січня – 28 місячний день. Непоганий період для фарбування, для спокійного настрою вибирайте спокійні відтінки.

Місячний календар фарбування волосся Фото: Pinterest

12 січня – 29 місячний день. Сьогодні небажано фарбувати волосся, щоб уникнути фінансових проблем.

13 січня – 1, 2 місячний день. Місячний календар фарбування волосся на сьогодні рекомендує зупинити вибір на природних кольорах.

14 січня – 3 місячний день. Фарбування волосся за місячним календарем цього дня небажано, тому що ви ризикуєте погіршити здоров'я своїх локонів.

15 січня – 4 місячний день. Місячний календар для фарбування волосся радить не шукати нові відтінки, а зберегти свій колишній колір.

16 січня – 5 місячний день. Вибирайте для фарбування світлі тони – цей колір принесе задоволення і приємне спілкування.

17 січня – 6 місячний день. За місячним календарем фарбування волосся це негативний період для зміни іміджу.

Місячний календар фарбування волосся Фото: Pinterest

18 січня – 7 місячний день. Сприятливий день для фарбування волосся, що надає сили і впевненість у собі.

19 січня – 8 місячний день. Сьогодні не варто втручатися в зміну зовнішнього вигляду і кольору волосся, краще залиште все як є.

2 0 січня – 9 місячний день. Вибирайте природні відтінки для фарбування волосся, це сприяє його оздоровленню.

2 1 січня – 10 місячний день. Для зміни іміджу підійдуть виключно натуральні засоби, і не використовуйте хімію на волоссі.

2 2 січня – 11 місячний день. Нейтральний день для зміни кольору волосся, можна безболісно підфарбувати відросле коріння.

Місячний календар фарбування волосся Фото: Pinterest

2 3 січня – 12 місячний день. Згідно з календарем фарбування волосся, цей день підходить для темних відтінків, які привернуть фінансову удачу.

2 4 січня – 13 місячний день. Кардинальна зміна кольору шевелюри приверне до вас інтерес протилежної статі.

25 січня – 14 місячний день. Хороший день для догляду за волоссям, але фарбувати його не варто, щоб не нашкодити.

2 6 січня – 15 місячний день. Не варто занадто відходити від свого кольору волосся, в цьому випадку результат фарбування вас порадує.

Місячний календар фарбування волосся Фото: Pinterest

2 7 січня – 16 місячний день. Нейтральний період для фарбування волосся, можна замаскувати відросле коріння.

28 січня – 17 місячний день. Хороший день для фарбування у бажаний колір і тонування волосся, ви залишитеся задоволені.

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29 січня – 18 місячний день. Яскраві відтінки волосся піднімуть вам настрій і допоможуть знайти спільну мову з оточуючими.

30 січня – 19 місячний день. День підходить для експериментів із кольором, волосся буде довго залишатися здоровим і сяючим.

31 січня – 20 місячний день. Фарбувати волосся краще в природні кольори, що сприятливо відіб'ється на розвитку бізнесу.

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