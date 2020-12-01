Главный цвет 2021 года: в чем встречать Новый год Быка

В чем встречать Новый год 2021: счастливые цвета года Белого Металлического Быка

Близится Новый год-2021, который, согласно восточному гороскопу, придет к нам под знаком Металлического Быка. С приближением новогодних праздников все более актуальными становятся вопросы: какой главный цвет года, в чем встречать Новый год 2021, какие цвета и оттенки должны преобладать в нарядах, сервировке стола и оформлении праздника, чтобы задобрить символ года и привлечь удачу в жизнь. Обо всем узнайте в нашей статье.

В чем встречать Новый год 2021 Фото: Pinterest

В чем встречать Новый год 2021

Итак, какие цвета на Новый год 2021, по мнению астрологов, наиболее актуальны и предпочтительны? Ведь от выбранного вами цвета во многом зависит расположение символа наступающего года, его поддержка в течение 12 месяцев, удача, благополучие и процветание. А вот ошибка в выборе одежды на Новый год может подпортить праздник и даже не на шутку разозлить Быка.

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Согласно восточному гороскопу, Бык – это символ консервативности, хозяйственности и справедливости. По природе своей это трудолюбивое, целеустремленное и спокойное животное, которое трудно сбить с намеченного курса, если его специально не провоцировать.

Бык – символ 2021 года Фото: Pinterest

Бык – труженик. Ему не к лицу пышные, яркие, а тем более распущенные и кричащие наряды. В вашем туалете все должно быть скромно, почти по-деловому, но элегантно и со вкусом. Выбирая костюм или платье для новогодних праздников, имейте в виду, что Быку однозначно понравится классика, а также одежда в народном стиле.

В чем встречать Новый год 2021 Фото: Pinterest

Чтобы задобрить практичного Быка, остановите свой выбор на одежде комфортной и сделанной из натуральных тканей. Это может быть хлопок, лен, шерсть, шелк.

Новогодний наряд должен быть простым и одновременно красивым. Пусть он подчеркивает достоинства вашей фигуры и скрывает недостатки.

В чем встречать Новый год 2021 Фото: Pinterest

Цвет наступающего 2021 года – белый, его стихия – Металл, а потому символ года – Белый Металлический Бык. Очевидно, что главный цвет Нового года 2021 – это белый. Модницы и красавицы, которые стремятся блеснуть прекрасными и стильными нарядами в новогоднюю ночь, могут смело отдать предпочтение именно этому цвету. Белые костюмы и платья всегда выглядят роскошно и безупречно, этот цвет таит в себе нежность, легкость и в то же время торжественность, силу и вдохновение.

В чем встречать Новый год 2021 Фото: Pinterest

Также счастливыми цветами будут все оттенки желтого, золотого и коричневого: от пастельного и телесного бежевого, до цвета кофе, какао, шоколада.

В чем встречать Новый год 2021 Фото: Pinterest

Небесно-голубой – приятный для Быка природный цвет.

В чем встречать Новый год 2021 Фото: Pinterest

Удачно будет выбрать зеленый наряд – у Быка это любимый весенний цвет травы, листьев, сочной зелени.

В чем встречать Новый год 2021 Фото: Pinterest

Несмотря на то, что главный цвет года – белый, не стоит сбрасывать со счетов классический черный цвет в чистом виде или в сочетании с другими оттенками.

В чем встречать Новый год 2021 Фото: Pinterest

Ваш наряд на Новый год не обязательно должен быть однотонным. Бык по достоинству оценит цветочки, листочки, бутоны и другие растительные принты.

В чем встречать Новый год 2021 Фото: Pinterest

И не забудьте об обязательных металлических аксессуарах и драгоценных серебряных и золотых украшениях, чтобы подкрепить стихию Металла.

Главный цвет 2021 года Фото: Pinterest

Аналогичное сочетание цветов выбирайте для оформления комнаты и дома в новогоднюю ночь. Для сервировки стола также отлично подойдет сочетание белого с зеленым или синим, золотистым или серебром, бежевым или перламутром.

В чем нельзя встречать Новый год Быка

Неблагоприятными в Новом 2021 году будет красный цвет и все его оттенки – от розового и терракотового до пурпурного и бордового.

Они в прямом смысле подействуют на Быка, как красная тряпка матадора, и вы рискуете испортить не только праздник, но и весь год.

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