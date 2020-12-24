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Как у звезды: как повторить стильную укладку в домашних условиях

Красивая и стильная укладка – это прежде всего здоровые, ухоженные, блестящие волосы, с живым объемом и цветом

Выглядеть как звезда? Это возможно! В нашей подборке мы собрали самые стильные звездные образы, а также советы, что нужно делать и какими средствами пользоваться, чтобы повторить их в домашних условиях!

Блондинка в законе Риз Уизерспун

Риз Уизерспун Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Вы всегда мечтали стать блондинкой в законе, как знаменитая голливудская актриса Риз Уизерспун? Она, как и ее прическа, всегда выглядит потрясающе. Блестящие ухоженные локоны вызывают зависть у фанаток актрисы и подписчиц ее instagram. Светлые волосы, тем более окрашенные, требуют очень тщательного ухода – они быстро теряют влагу, становятся ломкими и сухими, похожими на солому. Чтобы этого не произошло, нужно использовать косметику, созданную специально для обесцвеченных и осветленных волос. Идеально подойдет Серебристая маска Care Basics C:EHKO.

Серебристая маска Care Basics C:EHKO

Специальная формула нейтрализует желтый оттенок, что так важно для блондинок. Протеины и масла в составе маски напитывают волосы такой необходимой влагой, обеспечивают витаминами для укрепления стержня. Масками не стоит пренебрегать особенно в холодное время года, когда воздух в помещениях сухой из-за отопления, и волосы особенно нуждаются в дополнительном питании и влаге.

Чтобы повторить стильные локоны Риз Уизерспун, не обойтись без плойки. А горячая укладка – не лучший друг волос, особенно окрашенных. Чтобы защитить волосы, даже голливудские звезды пользуются термозащитными средствами.

Спрей Thermos Protection Spray BE KEEN ON HAIR

Спрей Thermos Protection Spray BE KEEN ON HAIR защищает волосы от перегрева при использовании фена и утюжка. Кроме этого, спрей восстанавливает нарушенную структуру волос и возвращает им прочность и упругость.

Блестящие локоны Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон на публике всегда выглядит безупречно. Конечно, над созданиями ее образов трудятся стилисты, но ее визитная карточка – блестящие здоровые волосы. И чтобы иметь такие, не обязательно быть герцогиней. Состояние волос – это отражение состояние всего организма в целом. Поэтому чтобы волосы были красивыми и сильными – стоит обратить внимание на свой образ жизни и… диету. Особенно полезны для ваших локонов морковь и шпинат, молоко и кисломолочные продукты, яйца и жирная рыба, богатая омега-3 жирными кислотами. Проследите, чтобы эти продукты были включены в вашу диету и всегда делайте выбор в пользу сбалансированного полноценного питания. Конечно, секрет блестящих волос кроется также в правильном уходе и средствах.

Маска, придающая блеск с Luminescina Inimitable Style HAIR COMPANY

Маска, придающая блеск с Luminescina Inimitable Style HAIR COMPANY, делает волосы блестящими и яркими благодаря тому, что прекрасно отражает свет. Она облегчает расчесывание вьющихся волос, делает их послушными и мягкими.

Яркие образы Кэти Перри

Кэти Перри Фото: instagram.com/katyperry

Певица Кэти Перри очень любит экспериментировать со своими образами. Она была и жгучей брюнеткой и яркой блондинкой, рыжей бестией и примеряла на себя даже розовый цвет! Понятно, что такие эксперименты не лучшим способом сказываются на состоянии волос – они становятся сухими, ломкими, тусклыми. Никто не говорит, что стоит отказываться от смены образов. Но можно делать это более щадящими способами и, например, сделать ваш цвет волос более интенсивным с помощью тонирующей маски 3 в 1 Mask Triple Function ING PROFESSIONAL. Она идеально подходит для оживления цвета, придает бриллиантовый блеск локонам. Также маска максимально омолаживает, питает, увлажняет и бережно воздействует на структуру волос – после ее использования волосы мягкие, гладкие и легко укладываются.

Тонирующая маска 3 в 1 Mask Triple Function ING PROFESSIONAL

Не забывайте и о некоторых секретах по уходу за окрашенными волосами. Чтобы сохранить яркость цвета, не стоит мыть волосы горячей водой. От горячей воды кутикула открывается, позволяя вымывать цвет. Вместо этого используйте теплую воду, а кондиционер смывайте прохладной водой. Это поможет удержать влагу из кондиционера. Перед тем как сушить волосы феном или воспользоваться утюжком, используйте термозащитный спрей.

Пышный объем Евы Лонгории

Ева Лонгория Фото: instagram.com/evalongoria

Отчаянная домохозяйка Ева Лонгория всегда выглядит трендово – как на съемочной площадке и на красных ковровых дорожках, так и вне их. Объемные пышные волосы – предмет гордости знаменитой актрисы. Густота волос – это генетический фактор, и, к сожалению, повлиять на него мы не можем. Но мы можем повлиять на другие факторы. Например – пробор.

Скорее всего, у вас есть любимое место для пробора. Это место, где ваши волосы любят падать естественным образом (где-то посередине или вне центра). Проблема в том, что именно здесь ваши волосы лежат наиболее "плоско". Поэтому, чтобы создать объем, меняйте место пробора, носите глубокие боковые проборы. Сушите волосы феном, опрокинув голову вниз – это также придаст вашей укладке больший объем. Также важно пользоваться неутяжеляющими средствами для ухода. Марокканская аргановая сыворотка NUA глубоко питает, не утяжеляя волосы, придавая блеск, яркость и упругость уже после первого применения. Сухие и поврежденные волосы вернут свою силу и блеск, если вы будете пользоваться сывороткой постоянно.

Марокканская аргановая сыворотка NUA

В отличие от других косметических средств для волос, сыворотка обладает быстрым эффектом. Одно мгновение – и ваши волосы сияют!

Стильные укладки Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес Фото: instagram.com/jlo

Певица и актриса Дженнифер Лопес не любит экспериментировать с цветом волос. А вот разнообразные укладки – это ее визитная карточка. Локоны, прямые длинные волосы, высокие хвосты, плетения – Джей Ло не стесняется применять на себя самые стильные прически. Один из ее недавних образов – волосы до плеч с выраженной текстурой и прямым пробором. Если сердце требует перемен – обратите внимание на длину. Стрижки каре уже который сезон среди самых популярных у звездных модниц. Плюс – такая длина подходит практически любой форме лица и типу волос.

Пена Pflegeschaum Unisex Care Basics C:EHKO

Чтобы придать волосам текстуру, как у Дженнифер Лопес, нанесите на чистые, подсушенные волосы пену Pflegeschaum Unisex Care Basics C:EHKO, высушите волосы с помощью диффузора – специальной насадки для фена. Она поможет высушить пряди небрежными волнами. Пенка ухаживает за волосами и обеспечивает эффект стайлинга на протяжении всего дня.

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