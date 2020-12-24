Как у звезды: как повторить стильную укладку в домашних условиях
Красивая и стильная укладка – это прежде всего здоровые, ухоженные, блестящие волосы, с живым объемом и цветом
Выглядеть как звезда? Это возможно! В нашей подборке мы собрали самые стильные звездные образы, а также советы, что нужно делать и какими средствами пользоваться, чтобы повторить их в домашних условиях!
Вы всегда мечтали стать блондинкой в законе, как знаменитая голливудская актриса Риз Уизерспун? Она, как и ее прическа, всегда выглядит потрясающе. Блестящие ухоженные локоны вызывают зависть у фанаток актрисы и подписчиц ее instagram. Светлые волосы, тем более окрашенные, требуют очень тщательного ухода – они быстро теряют влагу, становятся ломкими и сухими, похожими на солому. Чтобы этого не произошло, нужно использовать косметику, созданную специально для обесцвеченных и осветленных волос. Идеально подойдет Серебристая маска Care Basics C:EHKO.
Специальная формула нейтрализует желтый оттенок, что так важно для блондинок. Протеины и масла в составе маски напитывают волосы такой необходимой влагой, обеспечивают витаминами для укрепления стержня. Масками не стоит пренебрегать особенно в холодное время года, когда воздух в помещениях сухой из-за отопления, и волосы особенно нуждаются в дополнительном питании и влаге.
Чтобы повторить стильные локоны Риз Уизерспун, не обойтись без плойки. А горячая укладка – не лучший друг волос, особенно окрашенных. Чтобы защитить волосы, даже голливудские звезды пользуются термозащитными средствами.
Спрей Thermos Protection Spray BE KEEN ON HAIR защищает волосы от перегрева при использовании фена и утюжка. Кроме этого, спрей восстанавливает нарушенную структуру волос и возвращает им прочность и упругость.
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон на публике всегда выглядит безупречно. Конечно, над созданиями ее образов трудятся стилисты, но ее визитная карточка – блестящие здоровые волосы. И чтобы иметь такие, не обязательно быть герцогиней. Состояние волос – это отражение состояние всего организма в целом. Поэтому чтобы волосы были красивыми и сильными – стоит обратить внимание на свой образ жизни и… диету. Особенно полезны для ваших локонов морковь и шпинат, молоко и кисломолочные продукты, яйца и жирная рыба, богатая омега-3 жирными кислотами. Проследите, чтобы эти продукты были включены в вашу диету и всегда делайте выбор в пользу сбалансированного полноценного питания. Конечно, секрет блестящих волос кроется также в правильном уходе и средствах.
Маска, придающая блеск с Luminescina Inimitable Style HAIR COMPANY, делает волосы блестящими и яркими благодаря тому, что прекрасно отражает свет. Она облегчает расчесывание вьющихся волос, делает их послушными и мягкими.
Певица Кэти Перри очень любит экспериментировать со своими образами. Она была и жгучей брюнеткой и яркой блондинкой, рыжей бестией и примеряла на себя даже розовый цвет! Понятно, что такие эксперименты не лучшим способом сказываются на состоянии волос – они становятся сухими, ломкими, тусклыми. Никто не говорит, что стоит отказываться от смены образов. Но можно делать это более щадящими способами и, например, сделать ваш цвет волос более интенсивным с помощью тонирующей маски 3 в 1 Mask Triple Function ING PROFESSIONAL. Она идеально подходит для оживления цвета, придает бриллиантовый блеск локонам. Также маска максимально омолаживает, питает, увлажняет и бережно воздействует на структуру волос – после ее использования волосы мягкие, гладкие и легко укладываются.
Не забывайте и о некоторых секретах по уходу за окрашенными волосами. Чтобы сохранить яркость цвета, не стоит мыть волосы горячей водой. От горячей воды кутикула открывается, позволяя вымывать цвет. Вместо этого используйте теплую воду, а кондиционер смывайте прохладной водой. Это поможет удержать влагу из кондиционера. Перед тем как сушить волосы феном или воспользоваться утюжком, используйте термозащитный спрей.
Отчаянная домохозяйка Ева Лонгория всегда выглядит трендово – как на съемочной площадке и на красных ковровых дорожках, так и вне их. Объемные пышные волосы – предмет гордости знаменитой актрисы. Густота волос – это генетический фактор, и, к сожалению, повлиять на него мы не можем. Но мы можем повлиять на другие факторы. Например – пробор.
Скорее всего, у вас есть любимое место для пробора. Это место, где ваши волосы любят падать естественным образом (где-то посередине или вне центра). Проблема в том, что именно здесь ваши волосы лежат наиболее "плоско". Поэтому, чтобы создать объем, меняйте место пробора, носите глубокие боковые проборы. Сушите волосы феном, опрокинув голову вниз – это также придаст вашей укладке больший объем. Также важно пользоваться неутяжеляющими средствами для ухода. Марокканская аргановая сыворотка NUA глубоко питает, не утяжеляя волосы, придавая блеск, яркость и упругость уже после первого применения. Сухие и поврежденные волосы вернут свою силу и блеск, если вы будете пользоваться сывороткой постоянно.
В отличие от других косметических средств для волос, сыворотка обладает быстрым эффектом. Одно мгновение – и ваши волосы сияют!
Певица и актриса Дженнифер Лопес не любит экспериментировать с цветом волос. А вот разнообразные укладки – это ее визитная карточка. Локоны, прямые длинные волосы, высокие хвосты, плетения – Джей Ло не стесняется применять на себя самые стильные прически. Один из ее недавних образов – волосы до плеч с выраженной текстурой и прямым пробором. Если сердце требует перемен – обратите внимание на длину. Стрижки каре уже который сезон среди самых популярных у звездных модниц. Плюс – такая длина подходит практически любой форме лица и типу волос.
Чтобы придать волосам текстуру, как у Дженнифер Лопес, нанесите на чистые, подсушенные волосы пену Pflegeschaum Unisex Care Basics C:EHKO, высушите волосы с помощью диффузора – специальной насадки для фена. Она поможет высушить пряди небрежными волнами. Пенка ухаживает за волосами и обеспечивает эффект стайлинга на протяжении всего дня.
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