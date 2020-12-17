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Украинец задал мировой тренд на окрашивание волос: история успеха Алексея Балуева

Сегодня, 12:40

Парикмахер-колорист занял второе место на Чемпионате мира

Украинцы на мировом парикмахерском Олимпе! Отечественный колорист стал настоящей сенсацией на международном чемпионате, а его работа задала новый тренд в окрашивании волос. Корреспондент "Сегодня" Анастасия Среда расспросила о создании парикмахерских шедевров.

Сюжет Анастасии Среды, Никиты Воробьева и Юрия Васильченко
Видео: Сегодня

Парикмахер-колорист Алексей Балуев на чемпионате Украины взял 7 медалей, из них – 4 золотых и три серебряных. И это только медали за этот год. То, что колорист стал абсолютным чемпионом Украины и выиграл кубок – стало для него большим достижением. Кроме того, в этом году он также одержал победу на Чемпионате мира, где занял 2 место.

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В 2020 году престижная международная премия, из-за пандемии происходила онлайн, но на участие в соревнованиях отправились мастерами со всего мира.

"Парикмахеры со всего мира готовят свои работы и выставляют в Instagram под определенными хэштегом – голосуют люди со всего мира и профессиональное жюри, которое выбирает сначала ТОП-10, потом ТОП-5 и непосредственно победителя", – рассказал Алексей.

Парикмахер-колорист Алексей Балуев стал сенсацией на международном чемпионате
Парикмахер-колорист Алексей Балуев стал сенсацией на международном чемпионате
Фото: instagram/hair_stilisto

Тысячи конкурсантов, десятки номинаций со стрижек и плетения, и только одна для мастеров-колористов. Именно за эту награду Алексей и боролся. Продумал пять образов, которые смог реализовать в экстремально короткие сроки. Один из них и принес ему победу.

В своей работе Балуев использовал 7 оттенков и полутонов, но основная задача была сделать не просто яркие блики, а создать гармоничный образ и правильно расставить акценты, для того, что бы ионы правильно перетекали один в другой, пояснил мастер.

Визажистка, которая помогала с макияжем, вспоминает: модель, которая и стала победительницей, готовила к показу последней, времени было мало!

Парикмахер-колорист Алексей Балуев стал сенсацией на международном чемпионате
Парикмахер-колорист Алексей Балуев стал сенсацией на международном чемпионате
Фото: instagram/hair_stilisto

"Макияж у нее был супер простой, было 15 минут, я взяла розовые тени, потому, что волосы были экстра розовыми. И взяла ядерно желтые, просто смешала их и получилось, то, что получилось", – рассказала визажист Анна Воеводина.

Кроме серебра на международном чемпионате, работа украинца завоевала мировое расположение и задала настоящий тренд. Ее стали рисовать художники всего мира, причем, рисовали ее в разных техниках. Копировать работу украинца начали и парикмахеры со всего мира.

Парикмахер-колорист Алексей Балуев стал сенсацией на международном чемпионате
Парикмахер-колорист Алексей Балуев стал сенсацией на международном чемпионате
Фото: instagram/hair_stilisto

"Работа действительно произвел фурор и многие мастера, вдохновившись, пытались создать что-то подобное, повторить ее и мне кажется, это очень круто, это позволяет мастерам развиваться и идти вперед", – говорит колорист.

Продолжает креативить Алексей и сам! Сейчас ждет результаты трех международных премий, которые происходят в Америке, в Японии и Великобритании, где его номинировали сразу в две номинации.

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На достижениях украинский колорист не останавливается – опытом делится с европейцами, учит техникам окрашивания и стрижки!

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Источники: Сегодня , instagram/hair_stilisto
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